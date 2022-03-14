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Güney Kore, 5-11 yaş arası çocukları aşılamaya başlıyor
Güney Kore, 5-11 yaş arası çocukları aşılamaya başlıyor
Güney Kore, 5 ila 11 yaşındaki çocukları 31 Mart'ta Kovid-19’a karşı aşılamaya başlayacağını bildirdi. 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T12:45+0300
2022-03-14T12:45+0300
koronavirüs
kovid-19
aşı
güney kore
aşılama
pandemi
vaka sayısı
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Yonhap Haber Ajansı'nın haberine göre, Güney Kore İçişleri Bakanı Jeon Hae-cheol, yaptığı açıklamada, ülkedeki 11 yaş ve altındaki çocuklarda Kovid-19 vakalarının yüzde 15’i geçtiğini belirtti.Bakan Jeon, yurt dışında çocuklara uygulanan Kovid-19 aşılarının güvenilirliğinin yeterince kanıtlandığını, 31 Mart'tan itibaren 5-11 yaş aralığındaki çocuklara aşı yapılacağını kaydetti.Söz konusu uygulama ile 3 milyon çocuğun aşılanması bekleniyor.Omicron dalgasının ülke genelinde bu hafta en yüksek seviyeye ulaşacağı tahmin ediliyor.Güney Kore, şubat ayında Pfizer/BioNTech aşısının 5-11 yaş aralığındaki çocuklar için kullanımını onaylamıştı.Güney Kore’de günlük Kovid-19 vaka sayıları üç gündür 300 binin üzerindeKovid-19’un Omicron varyantı ile mücadele eden ülkede günlük vaka sayıları üç gündür 300 binin üzerinde seyrediyor.Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KDCA) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 309 bin 790 kişide Kovid-19 tespit edildi.Gün içerisinde virüs nedeniyle 200 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, ölü sayısı 10 bin 595’e çıktı.Güney Kore’de salgının başından bu yana görülen vaka sayısı 6 milyon 866 bin 222'ye yükseldi.Ülkede, 12 Mart’ta 383 bin 664 kişide Kovid-19 tespit edildiğinin açıklanmasıyla vaka sayıları salgının başından bu yana ilk defa 350 binin üzerine çıkmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211208/nedeni-sahte-asi-karti-esini-ve-3-cocugunu-olduren-alman-baba-intihar-etti-1051553845.html
https://tr.sputniknews.com/20211104/prof-dr-mehmet-ceyhan-salginin-bitmesi-icin-cocuklarin-asilanmasi-lazim-1050472150.html
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kovid-19, aşı, güney kore, aşılama, pandemi, vaka sayısı

Güney Kore, 5-11 yaş arası çocukları aşılamaya başlıyor

12:45 14.03.2022
© REUTERS / Kim Hong-JiGüney Kore - koronavirüs aşısı
Güney Kore - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
© REUTERS / Kim Hong-Ji
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Güney Kore, 5 ila 11 yaşındaki çocukları 31 Mart'ta Kovid-19’a karşı aşılamaya başlayacağını bildirdi.
Yonhap Haber Ajansı'nın haberine göre, Güney Kore İçişleri Bakanı Jeon Hae-cheol, yaptığı açıklamada, ülkedeki 11 yaş ve altındaki çocuklarda Kovid-19 vakalarının yüzde 15’i geçtiğini belirtti.
Bakan Jeon, yurt dışında çocuklara uygulanan Kovid-19 aşılarının güvenilirliğinin yeterince kanıtlandığını, 31 Mart'tan itibaren 5-11 yaş aralığındaki çocuklara aşı yapılacağını kaydetti.
Söz konusu uygulama ile 3 milyon çocuğun aşılanması bekleniyor.
Omicron dalgasının ülke genelinde bu hafta en yüksek seviyeye ulaşacağı tahmin ediliyor.
Güney Kore, şubat ayında Pfizer/BioNTech aşısının 5-11 yaş aralığındaki çocuklar için kullanımını onaylamıştı.
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Güney Kore’de günlük Kovid-19 vaka sayıları üç gündür 300 binin üzerinde

Kovid-19’un Omicron varyantı ile mücadele eden ülkede günlük vaka sayıları üç gündür 300 binin üzerinde seyrediyor.
Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KDCA) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 309 bin 790 kişide Kovid-19 tespit edildi.
Gün içerisinde virüs nedeniyle 200 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, ölü sayısı 10 bin 595’e çıktı.
Güney Kore’de salgının başından bu yana görülen vaka sayısı 6 milyon 866 bin 222'ye yükseldi.
Ülkede, 12 Mart’ta 383 bin 664 kişide Kovid-19 tespit edildiğinin açıklanmasıyla vaka sayıları salgının başından bu yana ilk defa 350 binin üzerine çıkmıştı.
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