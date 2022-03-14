https://tr.sputniknews.com/20220314/guney-korede-gunluk-kovid-19-vakalari-iki-gundur-350-binin-uzerinde-1054688942.html

Güney Kore'de günlük Kovid-19 vakaları iki gündür 350 binin üzerinde

Güney Kore'de günlük Kovid-19 vakaları iki gündür 350 binin üzerinde

Güney Kore'de günlük Kovid-19 vakaları iki gündür 350 binin üzerinde seyrediyor. Ülkede son 24 saatte 350 bin 190 kişide Kovid-19 tespit edildi. 14.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-14T02:18+0300

2022-03-14T02:18+0300

2022-03-14T02:18+0300

koronavirüs

güney kore

koronavirüs

vaka

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Yonhap ajansının Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (KDCA) yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, cumartesi günü 383 bin 664 kişide Kovid-19 tespit edildiğinin açıklanmasıyla vaka sayıları salgının başından bu yana ilk defa 350 binin üzerine çıktı.Güney Kore'de böylelikle toplam Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 556 bin 453'e yükseldi.Son 24 saatte 251 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 10 bin 395'e yükseldiği belirtildi.Ülkenin 52 milyonluk nüfusunun yüzde 86,6'sı en az 2 doz Kovid-19 aşısı olurken, yüzde 62,6'sına hatırlatma dozu da uygulandı.Bu arada, Güney Kore'ye yurt dışından gelenlere uygulanan 7 günlük karantina zorunluluğuna 21 Mart'tan itibaren son verilmesi planlanıyor ancak Pakistan, Özbekistan, Ukrayna ve Myanmar'dan geleceklere yönelik karantina uygulamasının süreceği öngörülüyor.

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güney kore, koronavirüs, vaka