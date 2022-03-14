https://tr.sputniknews.com/20220314/guney-korede-gunluk-kovid-19-vakalari-iki-gundur-350-binin-uzerinde-1054688942.html
Güney Kore'de günlük Kovid-19 vakaları iki gündür 350 binin üzerinde
Güney Kore'de günlük Kovid-19 vakaları iki gündür 350 binin üzerinde
Güney Kore'de günlük Kovid-19 vakaları iki gündür 350 binin üzerinde seyrediyor. Ülkede son 24 saatte 350 bin 190 kişide Kovid-19 tespit edildi. 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T02:18+0300
2022-03-14T02:18+0300
2022-03-14T02:18+0300
koronavirüs
güney kore
koronavirüs
vaka
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Yonhap ajansının Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (KDCA) yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, cumartesi günü 383 bin 664 kişide Kovid-19 tespit edildiğinin açıklanmasıyla vaka sayıları salgının başından bu yana ilk defa 350 binin üzerine çıktı.Güney Kore'de böylelikle toplam Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 556 bin 453'e yükseldi.Son 24 saatte 251 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 10 bin 395'e yükseldiği belirtildi.Ülkenin 52 milyonluk nüfusunun yüzde 86,6'sı en az 2 doz Kovid-19 aşısı olurken, yüzde 62,6'sına hatırlatma dozu da uygulandı.Bu arada, Güney Kore'ye yurt dışından gelenlere uygulanan 7 günlük karantina zorunluluğuna 21 Mart'tan itibaren son verilmesi planlanıyor ancak Pakistan, Özbekistan, Ukrayna ve Myanmar'dan geleceklere yönelik karantina uygulamasının süreceği öngörülüyor.
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güney kore, koronavirüs, vaka
Güney Kore'de günlük Kovid-19 vakaları iki gündür 350 binin üzerinde
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Güney Kore'de günlük Kovid-19 vakaları iki gündür 350 binin üzerinde seyrediyor. Ülkede son 24 saatte 350 bin 190 kişide Kovid-19 tespit edildi.
Yonhap ajansının Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (KDCA) yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, cumartesi günü 383 bin 664 kişide Kovid-19 tespit edildiğinin açıklanmasıyla vaka sayıları salgının başından bu yana ilk defa 350 binin üzerine çıktı.
Güney Kore'de böylelikle toplam Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 556 bin 453'e yükseldi.
Son 24 saatte 251 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 10 bin 395'e yükseldiği belirtildi.
Ülkenin 52 milyonluk nüfusunun yüzde 86,6'sı en az 2 doz Kovid-19 aşısı olurken, yüzde 62,6'sına hatırlatma dozu da uygulandı.
Bu arada, Güney Kore'ye yurt dışından gelenlere uygulanan 7 günlük karantina zorunluluğuna 21 Mart'tan itibaren son verilmesi planlanıyor ancak Pakistan, Özbekistan, Ukrayna ve Myanmar'dan geleceklere yönelik karantina uygulamasının süreceği öngörülüyor.