https://tr.sputniknews.com/20220314/imamoglundan-14-mart-tip-bayrami-mesaji-hicbir-yere-gitmeyecekler-1054691249.html
İmamoğlu'ndan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı: Hiçbir yere gitmeyecekler
İmamoğlu'ndan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı: Hiçbir yere gitmeyecekler
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'na ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göndermede bulunan İmamoğlu... 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T08:23+0300
2022-03-14T08:23+0300
2022-03-14T08:23+0300
politika
ekrem imamoğlu
14 mart tıp bayramı
recep tayyip erdoğan
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14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlamak için Twitter'dan mesaj paylaşan İmamoğlu, "Hiçbir yere gitmeyecekler. Bu ülkede, iyi koşullarda ve mutlu şekilde çalışacaklar. Her koşulda bizler için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarımızın #14MartTıpBayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doktorların yurtdışına gitmesi tartışmalarına ilişkin "Varsın giderlerse gitsinler" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20220314/selvi-erdogandan-saglikcilara-mujde-var-1054690929.html
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ekrem imamoğlu, 14 mart tıp bayramı, recep tayyip erdoğan
İmamoğlu'ndan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı: Hiçbir yere gitmeyecekler
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'na ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göndermede bulunan İmamoğlu, "Hiçbir yere gitmeyecekler" dedi.
14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlamak için Twitter'dan mesaj paylaşan İmamoğlu, "Hiçbir yere gitmeyecekler. Bu ülkede, iyi koşullarda ve mutlu şekilde çalışacaklar. Her koşulda bizler için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarımızın #14MartTıpBayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doktorların yurtdışına gitmesi tartışmalarına ilişkin "Varsın giderlerse gitsinler" demişti.