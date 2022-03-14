https://tr.sputniknews.com/20220314/imamoglundan-14-mart-tip-bayrami-mesaji-hicbir-yere-gitmeyecekler-1054691249.html

İmamoğlu'ndan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı: Hiçbir yere gitmeyecekler

İmamoğlu'ndan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı: Hiçbir yere gitmeyecekler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'na ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göndermede bulunan İmamoğlu... 14.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-14T08:23+0300

2022-03-14T08:23+0300

2022-03-14T08:23+0300

politika

ekrem imamoğlu

14 mart tıp bayramı

recep tayyip erdoğan

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14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlamak için Twitter'dan mesaj paylaşan İmamoğlu, "Hiçbir yere gitmeyecekler. Bu ülkede, iyi koşullarda ve mutlu şekilde çalışacaklar. Her koşulda bizler için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarımızın #14MartTıpBayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doktorların yurtdışına gitmesi tartışmalarına ilişkin "Varsın giderlerse gitsinler" demişti.

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ekrem imamoğlu, 14 mart tıp bayramı, recep tayyip erdoğan