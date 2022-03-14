https://tr.sputniknews.com/20220314/iskiden-istanbula-su-saglayan-barajlar-icin-taskin-riski-uyarisi-1054704576.html

İSKİ'den İstanbul'a su sağlayan barajlar için 'taşkın riski' uyarısı

İSKİ'den İstanbul'a su sağlayan barajlar için 'taşkın riski' uyarısı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kente su sağlayan bazı barajların eriyen kar ile tamamen dolabileceğini belirterek, dere ve baraj havzalarında... 14.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-14T15:25+0300

2022-03-14T15:25+0300

2022-03-14T15:25+0300

türkiye

iski

istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)

baraj

doluluk

doluluk oranı

artış

taşkın

uyarı

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İSKİ'den yapılan açıklamada, son günlerde İstanbul'da gerçekleşen yağışlar sonucunda şehre su sağlayan barajların doluluk oranlarında artış olduğu aktarıldı.İstanbul'da bugün itibarıyla barajların ortalama doluluk oranının yüzde 85 civarında olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Açıklamada, "İSKİ'nin aldığı bu önlemlerin yanı sıra vatandaşlarımızın da ilgili dere ve baraj havzalarında yaşanması muhtemel taşkınlara karşı tedbirli olması ve dere yataklarından uzak durması hususu önem arz etmektedir" uyarısı yapıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220314/aybar-firtinasi-sonrasi-istanbul-barajlarinin-doluluk-orani-son-bir-yilin-en-yuksek-seviyesine-1054694144.html

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iski, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), baraj, doluluk, doluluk oranı, artış, taşkın, uyarı