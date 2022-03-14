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İSKİ'den İstanbul'a su sağlayan barajlar için 'taşkın riski' uyarısı
İSKİ'den İstanbul'a su sağlayan barajlar için 'taşkın riski' uyarısı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kente su sağlayan bazı barajların eriyen kar ile tamamen dolabileceğini belirterek, dere ve baraj havzalarında... 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T15:25+0300
2022-03-14T15:25+0300
türkiye
iski
istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
baraj
doluluk
doluluk oranı
artış
taşkın
uyarı
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İSKİ'den yapılan açıklamada, son günlerde İstanbul'da gerçekleşen yağışlar sonucunda şehre su sağlayan barajların doluluk oranlarında artış olduğu aktarıldı.İstanbul'da bugün itibarıyla barajların ortalama doluluk oranının yüzde 85 civarında olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Açıklamada, "İSKİ'nin aldığı bu önlemlerin yanı sıra vatandaşlarımızın da ilgili dere ve baraj havzalarında yaşanması muhtemel taşkınlara karşı tedbirli olması ve dere yataklarından uzak durması hususu önem arz etmektedir" uyarısı yapıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220314/aybar-firtinasi-sonrasi-istanbul-barajlarinin-doluluk-orani-son-bir-yilin-en-yuksek-seviyesine-1054694144.html
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iski, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), baraj, doluluk, doluluk oranı, artış, taşkın, uyarı

İSKİ'den İstanbul'a su sağlayan barajlar için 'taşkın riski' uyarısı

15:25 14.03.2022
© AAİstanbul - Baraj - Kar
İstanbul - Baraj - Kar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
© AA
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kente su sağlayan bazı barajların eriyen kar ile tamamen dolabileceğini belirterek, dere ve baraj havzalarında yaşanması muhtemel taşkınlara karşı tedbirli olmaları konusunda vatandaşları uyardı.
İSKİ'den yapılan açıklamada, son günlerde İstanbul'da gerçekleşen yağışlar sonucunda şehre su sağlayan barajların doluluk oranlarında artış olduğu aktarıldı.
İstanbul'da bugün itibarıyla barajların ortalama doluluk oranının yüzde 85 civarında olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ancak bazı barajların eriyen kar ile birlikte tamamen dolması söz konusu olabilecektir. Halihazırda, mevcut doluluk oranları ve yağan kar, birlikte değerlendirildiğinde; Ömerli, Büyükçekmece, Darlık, Pabuçdere, Elmalı ve Alibeyköy barajlarının maksimum seviyeye ulaşması öngörülmektedir. Kazandere ve Istrancalar da ise yüzde 100 seviyesine ulaşılmıştır. İdaremizce, İstanbul'un tüm dereleri taşkın riskine karşı periyodik olarak temizlenmekte ve akışa engel olabilecek katı atıklar dere yataklarından bertaraf edilmektedir."
Açıklamada, "İSKİ'nin aldığı bu önlemlerin yanı sıra vatandaşlarımızın da ilgili dere ve baraj havzalarında yaşanması muhtemel taşkınlara karşı tedbirli olması ve dere yataklarından uzak durması hususu önem arz etmektedir" uyarısı yapıldı.
İstanbul baraj kar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
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