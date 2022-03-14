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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220314/israil-ilk-kez-rusyaya-yonelik-yaptirimlara-katilacagini-duyurdu-1054708490.html
İsrail: Batılı ülkeler tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırımları atlatmanın rotası olmayacak
İsrail: Batılı ülkeler tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırımları atlatmanın rotası olmayacak
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, ülkesinin Rusya'ya uygulanan yaptırımları atlatmasının bir rotası olmayacağını söyledi. 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T17:12+0300
2022-03-14T17:15+0300
ukrayna krizi
israil
rusya
yair lapid
yaptırım
ukrayna
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İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Slovakya'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Slovak mevkidaşı İvan Korcok ile bir araya geldi.Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Lapid, Korcok ile Ukrayna krizi ve Ukraynalı Yahudilerin tahliyesi konularını ele aldıklarını belirtti.Lapid, "İsrail Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınıyor ve savaşın son bulması çağrısı yapıyor. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ihlal etmenin ve sivil nüfusa karşı saldırıların meşru bir gerekçesi yoktur" ifadelerini kullandı.İsrail'in, arabuluculuk çabalarına yardımcı olmak için 'elinden gelen her şeyi yapacağını' kaydeden Lapid, "Bu trajedinin devam etmesini önlemek için en büyük müttefikimiz ABD ve Avrupalı dostlarımızla birlikte çalışıyoruz" dedi.İsrail Dışişleri Bakanı, şöyle devam etti: "İsrail, ABD ve diğer Batılı ülkeler tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırımları atlatmanın rotası olmayacak. Dışişleri Bakanlığı; İsrail Bankası, Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Hava Meydanları İşletmesi, Enerji Bakanlığı ve diğer ortak kurumlarla birlikte konuyu koordine ediyor."İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Slovakya temasları kapsamında Başbakan Zuzana Caputova ile de bir araya gelecek.
https://tr.sputniknews.com/20220314/donbass-operasyonu-ukrayna-rusya-ile-baris-gorusmelerine-yarina-dek-ara-verildi-1054706445.html
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israil, rusya, yair lapid, yaptırım, ukrayna

İsrail: Batılı ülkeler tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırımları atlatmanın rotası olmayacak

17:12 14.03.2022 (güncellendi: 17:15 14.03.2022)
© REUTERS / Andrew HarnikYair Lapid
Yair Lapid - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
© REUTERS / Andrew Harnik
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İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, ülkesinin Rusya'ya uygulanan yaptırımları atlatmasının bir rotası olmayacağını söyledi.
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Slovakya'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Slovak mevkidaşı İvan Korcok ile bir araya geldi.
Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Lapid, Korcok ile Ukrayna krizi ve Ukraynalı Yahudilerin tahliyesi konularını ele aldıklarını belirtti.
Lapid, "İsrail Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınıyor ve savaşın son bulması çağrısı yapıyor. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ihlal etmenin ve sivil nüfusa karşı saldırıların meşru bir gerekçesi yoktur" ifadelerini kullandı.
İsrail'in, arabuluculuk çabalarına yardımcı olmak için 'elinden gelen her şeyi yapacağını' kaydeden Lapid, "Bu trajedinin devam etmesini önlemek için en büyük müttefikimiz ABD ve Avrupalı dostlarımızla birlikte çalışıyoruz" dedi.
İsrail Dışişleri Bakanı, şöyle devam etti: "İsrail, ABD ve diğer Batılı ülkeler tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırımları atlatmanın rotası olmayacak. Dışişleri Bakanlığı; İsrail Bankası, Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Hava Meydanları İşletmesi, Enerji Bakanlığı ve diğer ortak kurumlarla birlikte konuyu koordine ediyor."
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Slovakya temasları kapsamında Başbakan Zuzana Caputova ile de bir araya gelecek.
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