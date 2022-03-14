https://tr.sputniknews.com/20220314/iyi-partili-tatlioglu-secim-duzenlemesinin-arizalari-cok-1054711862.html
İYİ Partili Tatlıoğlu: Seçim düzenlemesinin arızaları çok
İYİ Partili Tatlıoğlu: Seçim düzenlemesinin arızaları çok
İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, TBMM Başkanlığına sunulan Seçim Kanunu teklifine ilişkin olarak, "Seçime giderken, seçim kanunu değiştiren bütün... 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T18:34+0300
2022-03-14T18:34+0300
2022-03-14T18:34+0300
politika
seçim
seçim barajı
akp
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
ismail tatlıoğlu
iyi parti
açıklama
kanun
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/05/1044892995_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_d4362feda1cab3679177f969d4a4a494.jpg
İYİ Partili Tatlıoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, AK Parti ve MHP'nin ortak imzası ile Meclis'e sunulan Seçim Kanunu teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tatlıoğlu, İYİ Parti'nin Türk siyasi hayatına girmesinin ardından AK Parti'nin TBMM'deki gücünü kaybettiğini belirterek, "2019'da da iktidar büyükşehirlerdeki siyasal gücünü kaybetmiştir. Şimdi sıra bu iktidarın, Cumhur İttifakı'nın tasfiyesidir. Bu görünmektedir" dedi.Çok partili sisteme girildikten sonra Türkiye'de farklı seçim sistemlerinin denendiğini hatırlatan Tatlıoğlu, "Ama seçime giderken, seçim kanunu değiştiren bütün siyasal iktidarlar seçimi kaybetmiştir. Bu değişiklik neticesinde yine akıbet aynı olacaktır. Ayrıca bu seçim düzenlemesinin arızaları da çoktur" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220314/ak-parti-ve-mhp-teklifi-verdi-secim-baraji-yuzde-7-oluyor-1054693777.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/05/1044892995_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_6b9d1a6b09917c9ea7b4b1520c654541.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
seçim, seçim barajı, akp, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), ismail tatlıoğlu, iyi parti, açıklama, kanun, eleştiri
İYİ Partili Tatlıoğlu: Seçim düzenlemesinin arızaları çok
Abone ol
İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, TBMM Başkanlığına sunulan Seçim Kanunu teklifine ilişkin olarak, "Seçime giderken, seçim kanunu değiştiren bütün siyasal iktidarlar seçimi kaybetmiştir. Ayrıca bu seçim düzenlemesinin arızaları da çoktur" dedi.
İYİ Partili Tatlıoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, AK Parti ve MHP'nin ortak imzası ile Meclis'e sunulan Seçim Kanunu teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Tatlıoğlu, İYİ Parti'nin Türk siyasi hayatına girmesinin ardından AK Parti'nin TBMM'deki gücünü kaybettiğini belirterek, "2019'da da iktidar büyükşehirlerdeki siyasal gücünü kaybetmiştir. Şimdi sıra bu iktidarın, Cumhur İttifakı'nın tasfiyesidir. Bu görünmektedir" dedi.
Çok partili sisteme girildikten sonra Türkiye'de farklı seçim sistemlerinin denendiğini hatırlatan Tatlıoğlu, "Ama seçime giderken, seçim kanunu değiştiren bütün siyasal iktidarlar seçimi kaybetmiştir. Bu değişiklik neticesinde yine akıbet aynı olacaktır. Ayrıca bu seçim düzenlemesinin arızaları da çoktur" diye konuştu.