https://tr.sputniknews.com/20220314/iyi-partili-tatlioglu-secim-duzenlemesinin-arizalari-cok-1054711862.html

İYİ Partili Tatlıoğlu: Seçim düzenlemesinin arızaları çok

İYİ Partili Tatlıoğlu: Seçim düzenlemesinin arızaları çok

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, TBMM Başkanlığına sunulan Seçim Kanunu teklifine ilişkin olarak, "Seçime giderken, seçim kanunu değiştiren bütün... 14.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-14T18:34+0300

2022-03-14T18:34+0300

2022-03-14T18:34+0300

politika

seçim

seçim barajı

akp

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

ismail tatlıoğlu

iyi parti

açıklama

kanun

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İYİ Partili Tatlıoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, AK Parti ve MHP'nin ortak imzası ile Meclis'e sunulan Seçim Kanunu teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tatlıoğlu, İYİ Parti'nin Türk siyasi hayatına girmesinin ardından AK Parti'nin TBMM'deki gücünü kaybettiğini belirterek, "2019'da da iktidar büyükşehirlerdeki siyasal gücünü kaybetmiştir. Şimdi sıra bu iktidarın, Cumhur İttifakı'nın tasfiyesidir. Bu görünmektedir" dedi.Çok partili sisteme girildikten sonra Türkiye'de farklı seçim sistemlerinin denendiğini hatırlatan Tatlıoğlu, "Ama seçime giderken, seçim kanunu değiştiren bütün siyasal iktidarlar seçimi kaybetmiştir. Bu değişiklik neticesinde yine akıbet aynı olacaktır. Ayrıca bu seçim düzenlemesinin arızaları da çoktur" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220314/ak-parti-ve-mhp-teklifi-verdi-secim-baraji-yuzde-7-oluyor-1054693777.html

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