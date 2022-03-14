https://tr.sputniknews.com/20220314/izmir-aciklarinda-278-duzensiz-gocmen-yakalandi-3-kisi-gozaltinda-1054715599.html
İzmir açıklarında 278 düzensiz göçmen yakalandı: 3 kişi gözaltında
İzmir açıklarında 278 düzensiz göçmen yakalandı: 3 kişi gözaltında
İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 278 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, geçişi organize ettiği... 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T21:31+0300
2022-03-14T21:31+0300
2022-03-14T21:31+0300
türkiye
göçmen
izmir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1054715682_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_f9685db1363b4e09f06fe7373b823c48.jpg
Seferihisar açıklarında yolcu motorunda bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Motoru durdurulmuş olan teknedeki 251 düzensiz göçmen, ekipler tarafından kurtarılırken, yasa dışı geçişi organize ettiği iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.Göçmenler, İl Göç İdaresi müdürlüklerine teslim edilecek Dikili ilçesi açıklarında ise lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik botu harekete geçti. Ekipler, burada 27 düzensiz göçmeni kurtardı. Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi müdürlüklerine teslim edileceği öğrenildi.
türkiye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1054715682_80:0:560:360_1920x0_80_0_0_9991eabafacf8302f50b9e3475a1ee90.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
göçmen, izmir
İzmir açıklarında 278 düzensiz göçmen yakalandı: 3 kişi gözaltında
Abone ol
İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 278 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, geçişi organize ettiği iddia edilen 3 kişi de yakalandı.
Seferihisar açıklarında yolcu motorunda bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Motoru durdurulmuş olan teknedeki 251 düzensiz göçmen, ekipler tarafından kurtarılırken, yasa dışı geçişi organize ettiği iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Göçmenler, İl Göç İdaresi müdürlüklerine teslim edilecek
Dikili ilçesi açıklarında ise lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik botu harekete geçti.
Ekipler, burada 27 düzensiz göçmeni kurtardı. Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi müdürlüklerine teslim edileceği öğrenildi.