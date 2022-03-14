Türkiye
SON DAKİKA | Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya: ABD'li gazetecinin öldürüldüğü Irpin kenti, Ukrayna ordusunun kontrolünde
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220314/izmir-aciklarinda-278-duzensiz-gocmen-yakalandi-3-kisi-gozaltinda-1054715599.html
İzmir açıklarında 278 düzensiz göçmen yakalandı: 3 kişi gözaltında
İzmir açıklarında 278 düzensiz göçmen yakalandı: 3 kişi gözaltında
İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 278 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, geçişi organize ettiği... 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T21:31+0300
2022-03-14T21:31+0300
türkiye
göçmen
izmir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1054715682_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_f9685db1363b4e09f06fe7373b823c48.jpg
Seferihisar açıklarında yolcu motorunda bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Motoru durdurulmuş olan teknedeki 251 düzensiz göçmen, ekipler tarafından kurtarılırken, yasa dışı geçişi organize ettiği iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.Göçmenler, İl Göç İdaresi müdürlüklerine teslim edilecek Dikili ilçesi açıklarında ise lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik botu harekete geçti. Ekipler, burada 27 düzensiz göçmeni kurtardı. Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi müdürlüklerine teslim edileceği öğrenildi.
türkiye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1054715682_80:0:560:360_1920x0_80_0_0_9991eabafacf8302f50b9e3475a1ee90.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
göçmen, izmir

İzmir açıklarında 278 düzensiz göçmen yakalandı: 3 kişi gözaltında

21:31 14.03.2022
© AADüzensiz Göçmen
Düzensiz Göçmen - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
© AA
Abone olGoogle news
İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 278 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, geçişi organize ettiği iddia edilen 3 kişi de yakalandı.
Seferihisar açıklarında yolcu motorunda bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Motoru durdurulmuş olan teknedeki 251 düzensiz göçmen, ekipler tarafından kurtarılırken, yasa dışı geçişi organize ettiği iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Göçmenler, İl Göç İdaresi müdürlüklerine teslim edilecek

Dikili ilçesi açıklarında ise lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik botu harekete geçti.
Ekipler, burada 27 düzensiz göçmeni kurtardı. Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi müdürlüklerine teslim edileceği öğrenildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала