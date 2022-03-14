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Kars'ta kar ve tipi yüzünden yolda mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı
Kars'ta kar ve tipi yüzünden yolda mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı
Kars’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle merkeze bağlı Akdere köyü yolunda minibüste mahsur kalan 15 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T23:33+0300
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Kars'a 25 kilometre uzaklıktaki Akdere Köyüne yolcu götüren minibüs, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Köye 5 kilometre kala araç içerisinde mahsur kalan vatandaşlar, jandarmadan yardım istedi. Jandarmanın bilgi vermesi üzerine İl Özel İdaresine bağlı ekipler iş makineleriyle bölgeye hareket etti. Ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucunda minibüse ulaştı. İş makinesi yolu açarak minibüsün Akdere Köyüne ulaşmasını sağladı.Akdere Köy Muhtarı Dünyamalı Kızılaslan, kar yağışı ve tipi sebebiyle yolda mahsur kaldıklarını belirterek, "Sabah Kars’a gittik. Kars’tan gelirken fırtına dolayısıyla 3 saat kadar yolda kaldık. Özel İdare ekipleri bizi kurtardı. Bizim köy merkez köylerin en uzağı ve rakımı 2 bin 500 civarında. Biz her sene bu şekilde zorluklar yaşıyoruz ama ekipler her defasında bize ulaşıyorlar. Allah devletimizden razı olsun” diye konuştu.Jandarmanın ihbarı üzerine bölgeye geldiklerini ifade eden İl Özel İdaresi ekip şefi Murat Şeker, "Bize bir aracın mahsur kaldığı söylendi. Bizde gelerek vatandaşlarımızı kurtardık, köye teslim ettik” dedi.
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kars, kar, mahsur kalma

Kars'ta kar ve tipi yüzünden yolda mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı

23:33 14.03.2022
© DHAKar, tipi, Kars
Kar, tipi, Kars - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
© DHA
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Kars’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle merkeze bağlı Akdere köyü yolunda minibüste mahsur kalan 15 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.
Kars'a 25 kilometre uzaklıktaki Akdere Köyüne yolcu götüren minibüs, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Köye 5 kilometre kala araç içerisinde mahsur kalan vatandaşlar, jandarmadan yardım istedi.
Jandarmanın bilgi vermesi üzerine İl Özel İdaresine bağlı ekipler iş makineleriyle bölgeye hareket etti. Ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucunda minibüse ulaştı. İş makinesi yolu açarak minibüsün Akdere Köyüne ulaşmasını sağladı.
Akdere Köy Muhtarı Dünyamalı Kızılaslan, kar yağışı ve tipi sebebiyle yolda mahsur kaldıklarını belirterek, "Sabah Kars’a gittik. Kars’tan gelirken fırtına dolayısıyla 3 saat kadar yolda kaldık. Özel İdare ekipleri bizi kurtardı. Bizim köy merkez köylerin en uzağı ve rakımı 2 bin 500 civarında. Biz her sene bu şekilde zorluklar yaşıyoruz ama ekipler her defasında bize ulaşıyorlar. Allah devletimizden razı olsun” diye konuştu.
Jandarmanın ihbarı üzerine bölgeye geldiklerini ifade eden İl Özel İdaresi ekip şefi Murat Şeker, "Bize bir aracın mahsur kaldığı söylendi. Bizde gelerek vatandaşlarımızı kurtardık, köye teslim ettik” dedi.
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