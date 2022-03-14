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Kılıçdaroğlu'ndan sağlık çalışanlarına: Sabredin, sandıkta saraydaki zatı göndereceğiz
Kılıçdaroğlu'ndan sağlık çalışanlarına: Sabredin, sandıkta saraydaki zatı göndereceğiz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı mesajında sağlık çalışanlarına seslenerek, "Sabredin, çok az kaldı; sandıkta Saraydaki zatı... 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T12:45+0300
2022-03-14T12:46+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
14 mart tıp bayramı
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Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı 14 Mart Tıp Bayramı mesajında "Canımızı emanet ettiğimiz sağlık emekçileri, sizler bizim baş tacımızsınız" ifadelerini kullandı. CHP lideri, şöyle devam etti: "Sabredin, çok az kaldı; sandıkta Saraydaki zatı göndereceğiz! Çalışma koşullarınızın düzeleceği ve emeğinizin karşılığını aldığınız bir sağlık sistemini birlikte kuracağız. 14MartTıpBayramı kutlu olsun!"Erdoğan ne demişti?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son zamanlarda ülke gündemini meşgul eden bir diğer konu olan doktorların yurt dışına gitme isteği hakkında da konuştu. Az maaş aldıkları doğrultusunda şikâyet eden doktorları bu devletin yetiştirdiğini söyleyen Erdoğan, "Açık konuşuyorum, açık konuşmayı severim. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni, bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz, buralarda onlarla devam ederiz. Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle davet ederiz. Buralar boş kalmaz merak etmeyin. Doktorluk gibi bir aziz mesleği oraya onu dayamak herhalde pek de insani değildir" dedi.
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kemal kılıçdaroğlu, 14 mart tıp bayramı, chp

Kılıçdaroğlu'ndan sağlık çalışanlarına: Sabredin, sandıkta saraydaki zatı göndereceğiz

12:45 14.03.2022 (güncellendi: 12:46 14.03.2022)
© REUTERS / CAGLA GURDOGANKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
© REUTERS / CAGLA GURDOGAN
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı mesajında sağlık çalışanlarına seslenerek, "Sabredin, çok az kaldı; sandıkta Saraydaki zatı göndereceğiz. Çalışma koşullarınızın düzeleceği ve emeğinizin karşılığını aldığınız bir sağlık sistemini birlikte kuracağız" dedi.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı 14 Mart Tıp Bayramı mesajında "Canımızı emanet ettiğimiz sağlık emekçileri, sizler bizim baş tacımızsınız" ifadelerini kullandı.
CHP lideri, şöyle devam etti:
"Sabredin, çok az kaldı; sandıkta Saraydaki zatı göndereceğiz! Çalışma koşullarınızın düzeleceği ve emeğinizin karşılığını aldığınız bir sağlık sistemini birlikte kuracağız. 14MartTıpBayramı kutlu olsun!"

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son zamanlarda ülke gündemini meşgul eden bir diğer konu olan doktorların yurt dışına gitme isteği hakkında da konuştu. Az maaş aldıkları doğrultusunda şikâyet eden doktorları bu devletin yetiştirdiğini söyleyen Erdoğan, "Açık konuşuyorum, açık konuşmayı severim. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni, bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz, buralarda onlarla devam ederiz. Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle davet ederiz. Buralar boş kalmaz merak etmeyin. Doktorluk gibi bir aziz mesleği oraya onu dayamak herhalde pek de insani değildir" dedi.
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