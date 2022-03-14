https://tr.sputniknews.com/20220314/kilicdaroglundan-saglik-calisanlarina-sabredin-sandikta-saraydaki-zati-gonderecegiz-1054698638.html

Kılıçdaroğlu'ndan sağlık çalışanlarına: Sabredin, sandıkta saraydaki zatı göndereceğiz

Kılıçdaroğlu'ndan sağlık çalışanlarına: Sabredin, sandıkta saraydaki zatı göndereceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı mesajında sağlık çalışanlarına seslenerek, "Sabredin, çok az kaldı; sandıkta Saraydaki zatı... 14.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-14T12:45+0300

2022-03-14T12:45+0300

2022-03-14T12:46+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

14 mart tıp bayramı

chp

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Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı 14 Mart Tıp Bayramı mesajında "Canımızı emanet ettiğimiz sağlık emekçileri, sizler bizim baş tacımızsınız" ifadelerini kullandı. CHP lideri, şöyle devam etti: "Sabredin, çok az kaldı; sandıkta Saraydaki zatı göndereceğiz! Çalışma koşullarınızın düzeleceği ve emeğinizin karşılığını aldığınız bir sağlık sistemini birlikte kuracağız. 14MartTıpBayramı kutlu olsun!"Erdoğan ne demişti?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son zamanlarda ülke gündemini meşgul eden bir diğer konu olan doktorların yurt dışına gitme isteği hakkında da konuştu. Az maaş aldıkları doğrultusunda şikâyet eden doktorları bu devletin yetiştirdiğini söyleyen Erdoğan, "Açık konuşuyorum, açık konuşmayı severim. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni, bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz, buralarda onlarla devam ederiz. Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle davet ederiz. Buralar boş kalmaz merak etmeyin. Doktorluk gibi bir aziz mesleği oraya onu dayamak herhalde pek de insani değildir" dedi.

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kemal kılıçdaroğlu, 14 mart tıp bayramı, chp