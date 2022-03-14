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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220314/lavrov-ukrayna-topraklarinda-rusyaya-yonelebilecek-bir-tehdit-bulunmamali-1054700837.html
Lavrov: Ukrayna topraklarında, Rusya’ya yönelebilecek bir tehdit bulunmamalı
Lavrov: Ukrayna topraklarında, Rusya’ya yönelebilecek bir tehdit bulunmamalı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Katarlı mevkidaşı ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna topraklarından... 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T13:40+0300
2022-03-14T14:04+0300
ukrayna krizi
rusya
sergey lavrov
katar
ukrayna
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Katar’ın, ‘Ukrayna’da çözüm bulunması ve gündemdeki meselelerde uzlaşı sağlanması adına irade ortaya koymasını değerli bulduklarını’ ifade etti. Lavrov, söz konusu uzlaşının çerçevesine ilişkin, ‘Ukrayna dahil Avrupa genelinde güvenliğin sağlanması ve Ukrayna topraklarından Rusya Federasyonu’na bir tehdit yönelmeyeceğinin temin edilmesi için gerekenlerin yapılması gerektiğini’ kaydetti.
rusya
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rusya, sergey lavrov, katar, ukrayna

Lavrov: Ukrayna topraklarında, Rusya’ya yönelebilecek bir tehdit bulunmamalı

13:40 14.03.2022 (güncellendi: 14:04 14.03.2022)
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Fotoğraf bankasına girSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
/
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Ayrıntılar geliyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Katarlı mevkidaşı ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna topraklarından Rusya’ya yönelebilecek bir tehdidin varlığını kabul etmeyeceklerini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Katar’ın, ‘Ukrayna’da çözüm bulunması ve gündemdeki meselelerde uzlaşı sağlanması adına irade ortaya koymasını değerli bulduklarını’ ifade etti.
Lavrov, söz konusu uzlaşının çerçevesine ilişkin, ‘Ukrayna dahil Avrupa genelinde güvenliğin sağlanması ve Ukrayna topraklarından Rusya Federasyonu’na bir tehdit yönelmeyeceğinin temin edilmesi için gerekenlerin yapılması gerektiğini’ kaydetti.
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