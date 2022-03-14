https://tr.sputniknews.com/20220314/lavrov-ukrayna-topraklarinda-rusyaya-yonelebilecek-bir-tehdit-bulunmamali-1054700837.html
Lavrov: Ukrayna topraklarında, Rusya’ya yönelebilecek bir tehdit bulunmamalı
Lavrov: Ukrayna topraklarında, Rusya’ya yönelebilecek bir tehdit bulunmamalı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Katarlı mevkidaşı ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna topraklarından... 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T13:40+0300
2022-03-14T13:40+0300
2022-03-14T14:04+0300
ukrayna krizi
rusya
sergey lavrov
katar
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1054700768_0:0:3153:1773_1920x0_80_0_0_8406bc118d1d5a486baf394a76df2dc0.jpg
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Katar’ın, ‘Ukrayna’da çözüm bulunması ve gündemdeki meselelerde uzlaşı sağlanması adına irade ortaya koymasını değerli bulduklarını’ ifade etti. Lavrov, söz konusu uzlaşının çerçevesine ilişkin, ‘Ukrayna dahil Avrupa genelinde güvenliğin sağlanması ve Ukrayna topraklarından Rusya Federasyonu’na bir tehdit yönelmeyeceğinin temin edilmesi için gerekenlerin yapılması gerektiğini’ kaydetti.
rusya
katar
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1054700768_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_175f5c49ce640a908c53d3726eeb5a37.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, sergey lavrov, katar, ukrayna
Lavrov: Ukrayna topraklarında, Rusya’ya yönelebilecek bir tehdit bulunmamalı
13:40 14.03.2022 (güncellendi: 14:04 14.03.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Katarlı mevkidaşı ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna topraklarından Rusya’ya yönelebilecek bir tehdidin varlığını kabul etmeyeceklerini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Katar’ın, ‘Ukrayna’da çözüm bulunması ve gündemdeki meselelerde uzlaşı sağlanması adına irade ortaya koymasını değerli bulduklarını’ ifade etti.
Lavrov, söz konusu uzlaşının çerçevesine ilişkin, ‘Ukrayna dahil Avrupa genelinde güvenliğin sağlanması ve Ukrayna topraklarından Rusya Federasyonu’na bir tehdit yönelmeyeceğinin temin edilmesi için gerekenlerin yapılması gerektiğini’ kaydetti.