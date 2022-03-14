https://tr.sputniknews.com/20220314/lavrov-ukrayna-topraklarinda-rusyaya-yonelebilecek-bir-tehdit-bulunmamali-1054700837.html

Lavrov: Ukrayna topraklarında, Rusya’ya yönelebilecek bir tehdit bulunmamalı

Lavrov: Ukrayna topraklarında, Rusya’ya yönelebilecek bir tehdit bulunmamalı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Katarlı mevkidaşı ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna topraklarından... 14.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-14T13:40+0300

2022-03-14T13:40+0300

2022-03-14T14:04+0300

ukrayna krizi

rusya

sergey lavrov

katar

ukrayna

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Katar’ın, ‘Ukrayna’da çözüm bulunması ve gündemdeki meselelerde uzlaşı sağlanması adına irade ortaya koymasını değerli bulduklarını’ ifade etti. Lavrov, söz konusu uzlaşının çerçevesine ilişkin, ‘Ukrayna dahil Avrupa genelinde güvenliğin sağlanması ve Ukrayna topraklarından Rusya Federasyonu’na bir tehdit yönelmeyeceğinin temin edilmesi için gerekenlerin yapılması gerektiğini’ kaydetti.

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rusya, sergey lavrov, katar, ukrayna