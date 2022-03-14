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https://tr.sputniknews.com/20220314/lewis-hamilton-annesinin-soyadini-da-kullanacak-1054715454.html
Lewis Hamilton, annesinin soyadını da kullanacak
Lewis Hamilton, annesinin soyadını da kullanacak
F1 pilotu Lewis Hamilton annesi Carmen Larbalestier'in soyadını da kullanmak için yasal işlemleri başlattığını açıkladı. 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T20:55+0300
2022-03-14T20:55+0300
yaşam
lewis hamilton
formula 1
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Formula 1 takımlarından Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, annesi Carmen Larbalestier'in soyadını da kullanacağını söyledi.F1 kariyerinde 7 şampiyonluğu bulunan 37 yaşındaki sporcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Expo 2020 Dubai fuarına katıldı.Organizasyon kapsamında kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Hamilton, annesinin de soy ismini almak için yasal işlemleri başlattığını paylaşarak, "Hamilton soyadıyla ve ailemle gurur duyuyorum. Çoğu kişi bilmiyor ama annemin soyadı Larbalestier. Ben bu soyadını da kullanmak istiyorum. Kadınların evlilik sonrası soyadlarını neden kaybettiğini anlayamıyorum" diye konuştu.Anne-babası 2 yaşındayken ayrılan Hamilton, babası Anthony ile üvey annesi Linda'nın yanında büyümüştü.
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lewis hamilton, formula 1

Lewis Hamilton, annesinin soyadını da kullanacak

20:55 14.03.2022
© REUTERS / POOLİngiliz Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, İngiltere Prensi Charles tarafından resmen şövalye ilan edildi.
İngiliz Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, İngiltere Prensi Charles tarafından resmen şövalye ilan edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
© REUTERS / POOL
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F1 pilotu Lewis Hamilton annesi Carmen Larbalestier'in soyadını da kullanmak için yasal işlemleri başlattığını açıkladı.
Formula 1 takımlarından Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, annesi Carmen Larbalestier'in soyadını da kullanacağını söyledi.
F1 kariyerinde 7 şampiyonluğu bulunan 37 yaşındaki sporcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Expo 2020 Dubai fuarına katıldı.

Organizasyon kapsamında kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Hamilton, annesinin de soy ismini almak için yasal işlemleri başlattığını paylaşarak, "Hamilton soyadıyla ve ailemle gurur duyuyorum. Çoğu kişi bilmiyor ama annemin soyadı Larbalestier. Ben bu soyadını da kullanmak istiyorum. Kadınların evlilik sonrası soyadlarını neden kaybettiğini anlayamıyorum" diye konuştu.

Anne-babası 2 yaşındayken ayrılan Hamilton, babası Anthony ile üvey annesi Linda'nın yanında büyümüştü.
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