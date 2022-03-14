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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220314/meta-facebookta-ruslara-yonelik-siddet-soylemlerine-izin-veren-politikasindan-geri-adim-atti-1054704873.html
Meta, Facebook'ta Ruslara yönelik şiddet söylemlerine izin veren politikasından geri adım attı
Meta, Facebook'ta Ruslara yönelik şiddet söylemlerine izin veren politikasından geri adım attı
Facebook ve Instagram'ın sahibi olan sosyal medya devi Meta, bazı ülkelerdeki kullanıcıların Rusya halkına, ordusuna ve Devlet Başkanı Putin'e yönelik şiddet... 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T15:34+0300
2022-03-14T15:34+0300
ukrayna krizi
facebook
meta
rusya
instagram
nefret söylemi
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Popüler sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'ın bağlı olduğu Meta'dan üst düzey bir yönetici, kullanıcıların Ruslara yönelik şiddet çağrısı yapan paylaşımlarının yasaklanacağını söyledi.Bloomberg'in haberine göre, Meta'nın küresel işlerden sorumlu başkanı Nick Clegg, şirket içi bir yazışmada, "Hiçbir zaman genel olarak Ruslara yönelik şiddete göz yummak olarak yorumlanmayacağını kılavuzda açıkça netleştirmek için odağımızı daraltıyoruz" ifadelerine yer verdi.Clegg'e göre, revize edilmiş nefret söylemi politikası yalnızca Ukrayna'da ve Rusya'nın Ukrayna harekatı bağlamında geçerli olacak.Öte yandan yetkili, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'ya ölüm çağrıları yapmaya izin verdikleri şeklinde politikadan caydıkları işaretini vererek, "Devlet başkanlarına suikast çağrılarına da izin vermiyoruz" dedi.Geçen hafta Meta İletişim Direktörü Andy Stone, yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya işgali sonucu, 'Rus işgalcilere ölüm' gibi normalde kurallarımızı ihlal edecek şiddet içerikli siyasi ifade türlerine geçici olarak izin veriyoruz. Rus sivillere karşı belirli içeriklere halen izin vermiyoruz" demişti.Washington Post'un haberine göre Meta, Putin ve Lukaşenko için 'ölüm' çağrısı yapan içeriklere de izin vermişti.Facebook ve Twitter başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunun kullanımı Rusya'da engellenmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220314/ruslara-karsi-siddeti-tesvik-eden-metaya-ait-instagram-rusyada-engellendi-1054650242.html
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facebook, meta, rusya, instagram, nefret söylemi

Meta, Facebook'ta Ruslara yönelik şiddet söylemlerine izin veren politikasından geri adım attı

15:34 14.03.2022
© REUTERS / Dado RuvicFacebook - Meta
Facebook - Meta - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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Facebook ve Instagram'ın sahibi olan sosyal medya devi Meta, bazı ülkelerdeki kullanıcıların Rusya halkına, ordusuna ve Devlet Başkanı Putin'e yönelik şiddet çağrılarına izin verme yönündeki kararından döndü.
Popüler sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'ın bağlı olduğu Meta'dan üst düzey bir yönetici, kullanıcıların Ruslara yönelik şiddet çağrısı yapan paylaşımlarının yasaklanacağını söyledi.
Bloomberg'in haberine göre, Meta'nın küresel işlerden sorumlu başkanı Nick Clegg, şirket içi bir yazışmada, "Hiçbir zaman genel olarak Ruslara yönelik şiddete göz yummak olarak yorumlanmayacağını kılavuzda açıkça netleştirmek için odağımızı daraltıyoruz" ifadelerine yer verdi.
Clegg'e göre, revize edilmiş nefret söylemi politikası yalnızca Ukrayna'da ve Rusya'nın Ukrayna harekatı bağlamında geçerli olacak.
Öte yandan yetkili, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'ya ölüm çağrıları yapmaya izin verdikleri şeklinde politikadan caydıkları işaretini vererek, "Devlet başkanlarına suikast çağrılarına da izin vermiyoruz" dedi.
Geçen hafta Meta İletişim Direktörü Andy Stone, yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya işgali sonucu, 'Rus işgalcilere ölüm' gibi normalde kurallarımızı ihlal edecek şiddet içerikli siyasi ifade türlerine geçici olarak izin veriyoruz. Rus sivillere karşı belirli içeriklere halen izin vermiyoruz" demişti.
Washington Post'un haberine göre Meta, Putin ve Lukaşenko için 'ölüm' çağrısı yapan içeriklere de izin vermişti.
Facebook ve Twitter başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunun kullanımı Rusya'da engellenmişti.
Karikatür - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
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Ruslara karşı şiddeti teşvik eden Meta'ya ait Instagram, Rusya'da engellendi
14:23
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