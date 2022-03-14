https://tr.sputniknews.com/20220314/mezarlikta-define-kazisi-yapanlardan-biri-profesor-cikti-1054706093.html
Mezarlıkta define kazısı yapanlardan biri profesör çıktı
Mezarlıkta define kazısı yapanlardan biri profesör çıktı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki mezarlıkta 4 kişi kazı yapıp define ararken bekçilere yakalandı. Şüphelilerden birinin Afyon Kocatepe Üniversitesi... 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T16:04+0300
2022-03-14T16:04+0300
2022-03-14T16:04+0300
türkiye
kazı
arkeolojik kazı
kaçak kazı
afyonkarahisar
profesör
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Afyonkarahisar'da, 10 Mart'ta Bolvadin ilçesi, Şıhlar Mahallesi, Zafer Caddesi'ndeki mezarlıkta gece saatlerinde devriye görevi yapan bekçiler, mezarlıkta kendilerini görünce kaçan şüphelileri fark etti. Takip sonrası şüphelilerden Mevlüt Güllü mezarlıkta, M.Ş. ise yakındaki bir evin bahçesinde yakalandı. Bölgede araştırma yapan bekçiler, 2 mezar ortasındaki ağacın altının define amacıyla kazma ve kürekle kazıldığını tespit etti.Birinci derece sit alanı çıktıGözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki ifadelerinde, yanlarında 2 kişinin daha olduğunu belirtti. Polis, H.B. ile M.A.D.'yi de evinde yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Mezarlıkta define kazısı yapanlardan Mevlüt Güllü'nün, Afyon Kocatepe Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü Jeodezi Bilim Dalında profesör olduğu belirlendi. Mezarlığın Kurtuluş Savaşı döneminde hayatını kaybeden Türk askerlerinin defnedildiği bölge ve 1'inci Derece Sit Alanı olduğu belirtildi. Şüphelilere 'izinsiz kazı yapmak ve sit alanına zarar vermek' suçlarından adli işlem başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220215/antalyada-kacak-kazi-yapan-11-kisi-gozaltinda-1053840905.html
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kazı, arkeolojik kazı, kaçak kazı, afyonkarahisar, profesör
Mezarlıkta define kazısı yapanlardan biri profesör çıktı
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki mezarlıkta 4 kişi kazı yapıp define ararken bekçilere yakalandı. Şüphelilerden birinin Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mevlüt Güllü olduğu ortaya çıktı.
Afyonkarahisar'da, 10 Mart'ta Bolvadin ilçesi, Şıhlar Mahallesi, Zafer Caddesi'ndeki mezarlıkta gece saatlerinde devriye görevi yapan bekçiler, mezarlıkta kendilerini görünce kaçan şüphelileri fark etti. Takip sonrası şüphelilerden Mevlüt Güllü mezarlıkta, M.Ş. ise yakındaki bir evin bahçesinde yakalandı. Bölgede araştırma yapan bekçiler, 2 mezar ortasındaki ağacın altının define amacıyla kazma ve kürekle kazıldığını tespit etti.
Birinci derece sit alanı çıktı
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki ifadelerinde, yanlarında 2 kişinin daha olduğunu belirtti. Polis, H.B. ile M.A.D.'yi de evinde yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Mezarlıkta define kazısı yapanlardan Mevlüt Güllü'nün, Afyon Kocatepe Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü Jeodezi Bilim Dalında profesör olduğu belirlendi. Mezarlığın Kurtuluş Savaşı döneminde hayatını kaybeden Türk askerlerinin defnedildiği bölge ve 1'inci Derece Sit Alanı olduğu belirtildi. Şüphelilere 'izinsiz kazı yapmak ve sit alanına zarar vermek' suçlarından adli işlem başlatıldı.