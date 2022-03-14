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Muş’ta yoğun kar: Köydeki evler kara gömüldü
Muş’ta yoğun kar: Köydeki evler kara gömüldü
Muş’un Yukarıyongalı köyünde bir haftadır etkili olan kar yağışı nedeniyle evler kara gömülürken, kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı bölgelerde ise... 14.03.2022, Sputnik Türkiye
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fotoğraf, galeri, muş, hava durumu, kar, фото

Muş’ta yoğun kar: Köydeki evler kara gömüldü

10:00 14.03.2022
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Muş’un Yukarıyongalı köyünde bir haftadır etkili olan kar yağışı nedeniyle evler kara gömülürken, kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı bölgelerde ise vatandaşlar tüneller açarak ulaşımlarını sağlıyor.
© İHA / UĞUR ULUMuş’ta Merkeze 50 kilometre uzaklıktaki 1800 rakım, 100 hane ve 700 nüfuslu Yukarıyongalı köyünde ilkbahar mevsimini bekleyen köy sakinleri, yaşanan kar yağışıyla hayal kırıklığı yaşadı.
Muş’ta Merkeze 50 kilometre uzaklıktaki 1800 rakım, 100 hane ve 700 nüfuslu Yukarıyongalı köyünde ilkbahar mevsimini bekleyen köy sakinleri, yaşanan kar yağışıyla hayal kırıklığı yaşadı. - Sputnik Türkiye
1/7
© İHA / UĞUR ULU
Muş’ta Merkeze 50 kilometre uzaklıktaki 1800 rakım, 100 hane ve 700 nüfuslu Yukarıyongalı köyünde ilkbahar mevsimini bekleyen köy sakinleri, yaşanan kar yağışıyla hayal kırıklığı yaşadı.
© İHA / UĞUR ULUEv, ahır, iş makineleri, araçlar ve yemlerin tamamen kar altında kaldığı köyde, adeta kar esareti yaşanıyor.
Ev, ahır, iş makineleri, araçlar ve yemlerin tamamen kar altında kaldığı köyde, adeta kar esareti yaşanıyor. - Sputnik Türkiye
2/7
© İHA / UĞUR ULU
Ev, ahır, iş makineleri, araçlar ve yemlerin tamamen kar altında kaldığı köyde, adeta kar esareti yaşanıyor.
© İHA / UĞUR ULUYaklaşık bir haftadır kar yağışının aralıklarla devam ettiği köyde, iş makinelerinin giremediği sokaklar vatandaşlar tarafından küreklerle açılıyor.
Yaklaşık bir haftadır kar yağışının aralıklarla devam ettiği köyde, iş makinelerinin giremediği sokaklar vatandaşlar tarafından küreklerle açılıyor. - Sputnik Türkiye
3/7
© İHA / UĞUR ULU
Yaklaşık bir haftadır kar yağışının aralıklarla devam ettiği köyde, iş makinelerinin giremediği sokaklar vatandaşlar tarafından küreklerle açılıyor.
© İHA / UĞUR ULUGeçimlerini besicilikle sağlayan vatandaşlar ise hayvanlarını besleyebilmek için kardan tüneller açarak onlara yem vermek zorunda kaldı.
Geçimlerini besicilikle sağlayan vatandaşlar ise hayvanlarını besleyebilmek için kardan tüneller açarak onlara yem vermek zorunda kaldı. - Sputnik Türkiye
4/7
© İHA / UĞUR ULU
Geçimlerini besicilikle sağlayan vatandaşlar ise hayvanlarını besleyebilmek için kardan tüneller açarak onlara yem vermek zorunda kaldı.
© İHA / UĞUR ULUKöy sakinlerinden Eyüp Omur, yaptığı açıklamada, mart ayında bu kadar kar beklemediklerini, bahar mevsimini beklerken kar sürpriziyle karşılaştıklarını söyledi.
Köy sakinlerinden Eyüp Omur, yaptığı açıklamada, mart ayında bu kadar kar beklemediklerini, bahar mevsimini beklerken kar sürpriziyle karşılaştıklarını söyledi. - Sputnik Türkiye
5/7
© İHA / UĞUR ULU
Köy sakinlerinden Eyüp Omur, yaptığı açıklamada, mart ayında bu kadar kar beklemediklerini, bahar mevsimini beklerken kar sürpriziyle karşılaştıklarını söyledi.
© İHA / UĞUR ULUÇok fazla kar yağdığını ifade eden Omur, "Bütün evlerimiz karın altında. Evlerimiz, araçlarımız, ahırlarımız, her şeyimiz artık kar altında kayboldu. Mart pencereden baktırır, kazma küreği yaktırır. O da bu sene. Ben 57 yaşındayım. Bu yaşa geldim mart ayında bu kadar kar ilk kez görüyorum. Bütün evlerin önünde tüneller açarak komşularımıza ve ahırlarımıza gidiyoruz. Bugünlerde iki metreden fazla kar yağdı" dedi.
Çok fazla kar yağdığını ifade eden Omur, Bütün evlerimiz karın altında. Evlerimiz, araçlarımız, ahırlarımız, her şeyimiz artık kar altında kayboldu. Mart pencereden baktırır, kazma küreği yaktırır. O da bu sene. Ben 57 yaşındayım. Bu yaşa geldim mart ayında bu kadar kar ilk kez görüyorum. Bütün evlerin önünde tüneller açarak komşularımıza ve ahırlarımıza gidiyoruz. Bugünlerde iki metreden fazla kar yağdı dedi. - Sputnik Türkiye
6/7
© İHA / UĞUR ULU
Çok fazla kar yağdığını ifade eden Omur, "Bütün evlerimiz karın altında. Evlerimiz, araçlarımız, ahırlarımız, her şeyimiz artık kar altında kayboldu. Mart pencereden baktırır, kazma küreği yaktırır. O da bu sene. Ben 57 yaşındayım. Bu yaşa geldim mart ayında bu kadar kar ilk kez görüyorum. Bütün evlerin önünde tüneller açarak komşularımıza ve ahırlarımıza gidiyoruz. Bugünlerde iki metreden fazla kar yağdı" dedi.
© İHA / UĞUR ULUVatandaşlardan Ahmet Çamtosun da birkaç gündür köyde sürekli kar yağışı yaşandığını vurgulayarak, “Evden çıkamıyoruz. Sabah evden tünel açarak çıktım. Kara gömüldük. İki metreden fazla kar var. Yazı beklerken kış bizi yakaladı. Mahvolduk. Hayvanların yemi de bitti. Son zamanlarda ilk kez bu kadar kar gördüm” ifadelerini kullandı.
Vatandaşlardan Ahmet Çamtosun da birkaç gündür köyde sürekli kar yağışı yaşandığını vurgulayarak, “Evden çıkamıyoruz. Sabah evden tünel açarak çıktım. Kara gömüldük. İki metreden fazla kar var. Yazı beklerken kış bizi yakaladı. Mahvolduk. Hayvanların yemi de bitti. Son zamanlarda ilk kez bu kadar kar gördüm” ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye
7/7
© İHA / UĞUR ULU
Vatandaşlardan Ahmet Çamtosun da birkaç gündür köyde sürekli kar yağışı yaşandığını vurgulayarak, “Evden çıkamıyoruz. Sabah evden tünel açarak çıktım. Kara gömüldük. İki metreden fazla kar var. Yazı beklerken kış bizi yakaladı. Mahvolduk. Hayvanların yemi de bitti. Son zamanlarda ilk kez bu kadar kar gördüm” ifadelerini kullandı.
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