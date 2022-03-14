Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220314/otelin-yedinci-katindan-supheli-sekilde-dusen-kadinin-yerde-suruklendigi-goruntuleri-ortaya-cikti-1054691099.html
Otelin yedinci katından şüpheli şekilde düşen kadının yerde sürüklendiği görüntüleri ortaya çıktı
Otelin yedinci katından şüpheli şekilde düşen kadının yerde sürüklendiği görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Beşiktaş'ta bulunan otelin yedinci katından şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden Ebru Cizdam ve tutuklu bulunan imam nikahlı eşi Özgür Aydoğan'ın... 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T08:05+0300
2022-03-14T08:05+0300
türkiye
özgür aydoğan
ebru cizdam
kadın cinayetleri
şüpheli ölüm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1054691070_0:40:752:463_1920x0_80_0_0_c05964e9d0349737480095705df48b23.jpg
Sabah’ın aktardığına göre, olayın yaşandığı Otelin yedinci katında buluna güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Özgür Aydoğan'ın Ebru Cizdam'la kavga ettiği ve genç kadının kaçtığı ortaya çıktı. Odaya giren Aydoğan'ın daha sonra oteldeki odadan çıkarak imam nikahlı eşini zorla odaya soktuğu belirlendi.Görüntülerde çiftin tartıştığı, Özgür Aydoğan'ın eşini yerde sürüklediği ardından da genç kadının eşinden kurtularak kaçtığı kayıtlara geçiyor.Görüntülere göre yaklaşık 3 dakika boyunca otel odası önünde cebinde bir şeyler aradığı belirlenen Özgür Aydoğan bir süre sonra odaya giriş yapıyor. Ardından odadan çıkış yaparak eşinin kaçtığı alana gittiği görülüyor.Daha sonra eşini iki eliyle tutmuş şekilde konakladıkları odaya girdikleri görülüyor.Ne olmuştu? 3 Mart'ta gece saatlerinde İstanbul'da, Ortaköy Yıldız Mahallesi Ortaköy Salhanesi Sokak'taki otelin 7. katından düşen Ebru Cizdam hayatını kaybetti. 26 yıllık imam nikahlı eşi Özgür Aydoğan tutuklandı.İstanbul Emniyetinde ifadesi alınan Özgür Aydoğan, eşiyle birlikte Almanya'da yaşadıklarını ve iki çocukları bulunduğunu söyledi. Özgür Aydoğan'ın 25 Şubat 2022 tarihinde ticaret ve turistik gezi amaçlı Türkiye'ye geldiklerini, bir gün önce olayın meydana geldiği otele yerleştiklerini söyledi. Olay gecesi otele yakın bir barda alkol aldıklarını söyleyen Özgür Aydoğan, eşinin alkolün etkisiyle barda olay çıkardığını, bu nedenle saat 01.00 sıralarında otele geri döndüklerini anlattı.Odalarına çıktıklarında eşinin biraz hava alacağını söyleyerek terasa çıktığını anlatan Özgür Aydoğan, "Onu merak ettim. Terasa baktığımda göremedim. Daha sonra onun çatıya çıktığını fark ettim. Onu indirmeye çalıştım. Ancak başarılı olamadım. Aşağı düştü" dediği öğrenildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1054691070_0:0:752:564_1920x0_80_0_0_d863f6be716e45edd408d1a8cb4219ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
özgür aydoğan, ebru cizdam, kadın cinayetleri, şüpheli ölüm

Otelin yedinci katından şüpheli şekilde düşen kadının yerde sürüklendiği görüntüleri ortaya çıktı

08:05 14.03.2022
© Sabah Ebru Cizdam
Ebru Cizdam - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
© Sabah
Abone olGoogle news
İstanbul Beşiktaş'ta bulunan otelin yedinci katından şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden Ebru Cizdam ve tutuklu bulunan imam nikahlı eşi Özgür Aydoğan'ın oteldeki görüntüler ortaya çıktı.
Sabah’ın aktardığına göre, olayın yaşandığı Otelin yedinci katında buluna güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Özgür Aydoğan'ın Ebru Cizdam'la kavga ettiği ve genç kadının kaçtığı ortaya çıktı. Odaya giren Aydoğan'ın daha sonra oteldeki odadan çıkarak imam nikahlı eşini zorla odaya soktuğu belirlendi.
Görüntülerde çiftin tartıştığı, Özgür Aydoğan'ın eşini yerde sürüklediği ardından da genç kadının eşinden kurtularak kaçtığı kayıtlara geçiyor.
Görüntülere göre yaklaşık 3 dakika boyunca otel odası önünde cebinde bir şeyler aradığı belirlenen Özgür Aydoğan bir süre sonra odaya giriş yapıyor. Ardından odadan çıkış yaparak eşinin kaçtığı alana gittiği görülüyor.
Daha sonra eşini iki eliyle tutmuş şekilde konakladıkları odaya girdikleri görülüyor.

Ne olmuştu?

3 Mart'ta gece saatlerinde İstanbul'da, Ortaköy Yıldız Mahallesi Ortaköy Salhanesi Sokak'taki otelin 7. katından düşen Ebru Cizdam hayatını kaybetti. 26 yıllık imam nikahlı eşi Özgür Aydoğan tutuklandı.
İstanbul Emniyetinde ifadesi alınan Özgür Aydoğan, eşiyle birlikte Almanya'da yaşadıklarını ve iki çocukları bulunduğunu söyledi. Özgür Aydoğan'ın 25 Şubat 2022 tarihinde ticaret ve turistik gezi amaçlı Türkiye'ye geldiklerini, bir gün önce olayın meydana geldiği otele yerleştiklerini söyledi. Olay gecesi otele yakın bir barda alkol aldıklarını söyleyen Özgür Aydoğan, eşinin alkolün etkisiyle barda olay çıkardığını, bu nedenle saat 01.00 sıralarında otele geri döndüklerini anlattı.
Odalarına çıktıklarında eşinin biraz hava alacağını söyleyerek terasa çıktığını anlatan Özgür Aydoğan, "Onu merak ettim. Terasa baktığımda göremedim. Daha sonra onun çatıya çıktığını fark ettim. Onu indirmeye çalıştım. Ancak başarılı olamadım. Aşağı düştü" dediği öğrenildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала