https://tr.sputniknews.com/20220314/otelin-yedinci-katindan-supheli-sekilde-dusen-kadinin-yerde-suruklendigi-goruntuleri-ortaya-cikti-1054691099.html
Otelin yedinci katından şüpheli şekilde düşen kadının yerde sürüklendiği görüntüleri ortaya çıktı
Otelin yedinci katından şüpheli şekilde düşen kadının yerde sürüklendiği görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Beşiktaş'ta bulunan otelin yedinci katından şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden Ebru Cizdam ve tutuklu bulunan imam nikahlı eşi Özgür Aydoğan'ın... 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T08:05+0300
2022-03-14T08:05+0300
2022-03-14T08:05+0300
türkiye
özgür aydoğan
ebru cizdam
kadın cinayetleri
şüpheli ölüm
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Sabah’ın aktardığına göre, olayın yaşandığı Otelin yedinci katında buluna güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Özgür Aydoğan'ın Ebru Cizdam'la kavga ettiği ve genç kadının kaçtığı ortaya çıktı. Odaya giren Aydoğan'ın daha sonra oteldeki odadan çıkarak imam nikahlı eşini zorla odaya soktuğu belirlendi.Görüntülerde çiftin tartıştığı, Özgür Aydoğan'ın eşini yerde sürüklediği ardından da genç kadının eşinden kurtularak kaçtığı kayıtlara geçiyor.Görüntülere göre yaklaşık 3 dakika boyunca otel odası önünde cebinde bir şeyler aradığı belirlenen Özgür Aydoğan bir süre sonra odaya giriş yapıyor. Ardından odadan çıkış yaparak eşinin kaçtığı alana gittiği görülüyor.Daha sonra eşini iki eliyle tutmuş şekilde konakladıkları odaya girdikleri görülüyor.Ne olmuştu? 3 Mart'ta gece saatlerinde İstanbul'da, Ortaköy Yıldız Mahallesi Ortaköy Salhanesi Sokak'taki otelin 7. katından düşen Ebru Cizdam hayatını kaybetti. 26 yıllık imam nikahlı eşi Özgür Aydoğan tutuklandı.İstanbul Emniyetinde ifadesi alınan Özgür Aydoğan, eşiyle birlikte Almanya'da yaşadıklarını ve iki çocukları bulunduğunu söyledi. Özgür Aydoğan'ın 25 Şubat 2022 tarihinde ticaret ve turistik gezi amaçlı Türkiye'ye geldiklerini, bir gün önce olayın meydana geldiği otele yerleştiklerini söyledi. Olay gecesi otele yakın bir barda alkol aldıklarını söyleyen Özgür Aydoğan, eşinin alkolün etkisiyle barda olay çıkardığını, bu nedenle saat 01.00 sıralarında otele geri döndüklerini anlattı.Odalarına çıktıklarında eşinin biraz hava alacağını söyleyerek terasa çıktığını anlatan Özgür Aydoğan, "Onu merak ettim. Terasa baktığımda göremedim. Daha sonra onun çatıya çıktığını fark ettim. Onu indirmeye çalıştım. Ancak başarılı olamadım. Aşağı düştü" dediği öğrenildi.
türkiye
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özgür aydoğan, ebru cizdam, kadın cinayetleri, şüpheli ölüm
Otelin yedinci katından şüpheli şekilde düşen kadının yerde sürüklendiği görüntüleri ortaya çıktı
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İstanbul Beşiktaş'ta bulunan otelin yedinci katından şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden Ebru Cizdam ve tutuklu bulunan imam nikahlı eşi Özgür Aydoğan'ın oteldeki görüntüler ortaya çıktı.
Sabah’ın aktardığına
göre, olayın yaşandığı Otelin yedinci katında buluna güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Özgür Aydoğan'ın Ebru Cizdam'la kavga ettiği ve genç kadının kaçtığı ortaya çıktı. Odaya giren Aydoğan'ın daha sonra oteldeki odadan çıkarak imam nikahlı eşini zorla odaya soktuğu belirlendi.
Görüntülerde çiftin tartıştığı, Özgür Aydoğan'ın eşini yerde sürüklediği ardından da genç kadının eşinden kurtularak kaçtığı kayıtlara geçiyor.
Görüntülere göre yaklaşık 3 dakika boyunca otel odası önünde cebinde bir şeyler aradığı belirlenen Özgür Aydoğan bir süre sonra odaya giriş yapıyor. Ardından odadan çıkış yaparak eşinin kaçtığı alana gittiği görülüyor.
Daha sonra eşini iki eliyle tutmuş şekilde konakladıkları odaya girdikleri görülüyor.
Ne olmuştu?
3 Mart'ta gece saatlerinde İstanbul'da
, Ortaköy Yıldız Mahallesi Ortaköy Salhanesi Sokak'taki otelin 7. katından düşen
Ebru Cizdam hayatını kaybetti. 26 yıllık imam nikahlı eşi Özgür Aydoğan tutuklandı.
İstanbul Emniyetinde ifadesi alınan Özgür Aydoğan, eşiyle birlikte Almanya'da yaşadıklarını ve iki çocukları bulunduğunu söyledi. Özgür Aydoğan'ın 25 Şubat 2022 tarihinde ticaret ve turistik gezi amaçlı Türkiye'ye geldiklerini, bir gün önce olayın meydana geldiği otele yerleştiklerini söyledi. Olay gecesi otele yakın bir barda alkol aldıklarını söyleyen Özgür Aydoğan, eşinin alkolün etkisiyle barda olay çıkardığını, bu nedenle saat 01.00 sıralarında otele geri döndüklerini anlattı.
Odalarına çıktıklarında eşinin biraz hava alacağını söyleyerek terasa çıktığını anlatan Özgür Aydoğan, "Onu merak ettim. Terasa baktığımda göremedim. Daha sonra onun çatıya çıktığını fark ettim. Onu indirmeye çalıştım. Ancak başarılı olamadım. Aşağı düştü" dediği öğrenildi.