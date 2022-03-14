https://tr.sputniknews.com/20220314/peskov-rusya-ukraynadaki-harekat-icin-cinden-askeri-yardim-talep-etmedi-1054702953.html

Peskov: Rusya, Ukrayna'daki harekat için Çin'den askeri yardım talep etmedi

Peskov: Rusya, Ukrayna'daki harekat için Çin'den askeri yardım talep etmedi

Rusya'nın Ukrayna'da harekat yapmak için gereken potansiyele sahip olduğunu belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın Pekin'den askeri yardım talep... 14.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-14T14:32+0300

2022-03-14T14:32+0300

2022-03-14T14:57+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

kremlin

dmitriy peskov

jake sullivan

josep borrell

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Gazetecilerin Financial Times'ta yer alan iddianın doğru olup olmadığını sorması üzerine Peskov, "Hayır. Rusya, harekata devam etmek için kendi potansiyeline sahip ve söylediğimiz gibi harekat plana göre ilerliyor, zamanında sonlandırılacak ve eksiksiz olarak gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.Peskov, Kremlin'in harekatın bitiş tarihiyle ilgili tahmini veya planlanan bir tarih duyurup duyurmayacağıyla ilgili soruya da "Hayır, duyurulmayacak" yanıtını verdi.'Sullivan ve Borrell'in açıklamaları provokatif' Basın toplantısında ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus ordusunun Kiev de dahil büyük kentlerde beklediği gibi ilerlememesi hayal kırıklığına uğradığı ve saldırı düzenlenen hedeflerin sayısını artırdığı yönündeki iddiaları da gündeme getirildi. Sullivan ve Borrell'in açıklamalarının Moskova'nın dikkatini çektiğini kaydeden Peskov, bunların Rusya'yı Ukrayna'nın büyük kentlerine saldırması için provoke etme ve daha sonra sivillerin ölümüne ilişkin sorumluluğu Moskova'ya yükleme amacı taşıdığını, bunun provokatif bir tutum olduğunu vurguladı.'Savunma Bakanlığı, sivillerin azami güvenliğini sağlayarak büyük yerleşim yerlerini tümüyle kontrol altına alma imkanını dışlamıyor' Peskov şöyle devam etti: "Silahlı aşırı milliyetçi oluşumlar ateş mevzilerini, ağır askeri teçhizatını meskun mahallere konuşlandırdığı için Rusya Devlet Başkanı, harekatın başında Savunma Bakanlığı'na Kiev de dahil büyük yerleşim yerlerine hızlıca taarruz etmekten kaçınma emri verdi. Çok yoğun yerleşimlerdeki askeri faaliyetler, kaçınılmaz olarak siviller arasında çok can kaybına yol açar. Harekat, bu durum dikkate alınarak planlandı. Bununla birlikte Savunma Bakanlığı, sivillerin azami güvenliğini sağlayarak, insani tahliye için kullanılan bölgeler haricinde bugün neredeyse tümüyle kuşatma altına alınan büyük yerleşim yerlerini tümüyle kontrol altına alma imkanını da dışlamıyor."

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rusya, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov, jake sullivan, josep borrell