https://tr.sputniknews.com/20220314/pinar-gultekin-davasinda-sanik-mertcan-avci-tahliye-edildi--1054716568.html

Pınar Gültekin davasında sanık Mertcan Avcı tahliye edildi

Pınar Gültekin davasında sanık Mertcan Avcı tahliye edildi

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Pınar Gültekin cinayetinin tutuklu sanığı, katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı'nın tahliyesine karar verildi. 14.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-14T22:09+0300

2022-03-14T22:09+0300

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türkiye

pınar gültekin

mertcan avcı

tahliye

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Muğla'da Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirakten' tutuklanan katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı'nın tahliyesine karar verildi.Mertcan Avcı hakkında hazırlanan iddianame Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi yeni delilerin iddianamede yer almadığı gerekçesiyle iddianameyi geri iade etmişti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamenin geri iadesine itiraz etti ve dosya Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianamede gerekli delillerin bulunduğunu belirterek, dosyayı tekrar 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndererek iade kararını kaldırdı. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, iki dosyanın birleştirilmesine ve yeni bir delil bulunmaması nedeniyle Mertcan Avcı’nın tahliyesine karar verdi. Mahkemenin tahliye kararında, “Sanık Mertcan Avcı’nın üzerine atılı suç yönünden dosyadaki mevcut delil durumu, daha önce mahkememizin aynı delil durumu ile sanığın tutuklanmasına ilişkin taleplerin mahkememizce reddine karar verilmiş olması, dosyada toplanması gereken sanığın etki edebileceği delil bulunmaması dikkate alındığında (itiraz yolu açık olmak üzere) tahliyesine” denildi.

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pınar gültekin, mertcan avcı, tahliye