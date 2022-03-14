https://tr.sputniknews.com/20220314/prof-senden-istanbula-yeni-kar-uyarisi-1054690603.html

Prof. Şen'den İstanbul için yeniden kar uyarısı

Prof. Şen'den İstanbul için yeniden kar uyarısı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da perşembe gününden bu yana etkili olan kar yağışı kenti henüz yeni terk etmişken yeni bir uyarı geldi. CNN... 14.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-14T07:15+0300

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İstanbul'da perşembe günü aralıklarla başlayan kar yağışı özellikle cumartesi akşamı etkisini artırmış ve tüm kenti beyaza bürümüştü. Mart ayında yağan yoğun kar kenti henüz yeni terk etmişken CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den yeni soğuk hava dalgası uyarısı geldi.Prof. Dr. Şen sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Türkiye'ye yeni bir soğuk hava geliyor. Perşembe akşamı Marmara'ya yağmur yağacak, Anadolu'ya kar... Cuma, cumartesi Marmara (İstanbul dahil) karla karışık yağmur ve kar ihtimali var" mesajını paylaştı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün orta ve uzun vadeli hava durumu raporunda da perşembe günü Türkiye'ye yeni bir soğuk hava sisteminin geldiği, Anadolu'nun büyük bölümünde kar Yağışı beklendiği görülüyor.

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