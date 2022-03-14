https://tr.sputniknews.com/20220314/prof-senden-istanbula-yeni-kar-uyarisi-1054690603.html
Prof. Şen'den İstanbul için yeniden kar uyarısı
Prof. Şen'den İstanbul için yeniden kar uyarısı
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da perşembe gününden bu yana etkili olan kar yağışı kenti henüz yeni terk etmişken yeni bir uyarı geldi. CNN... 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T07:15+0300
2022-03-14T07:15+0300
2022-03-14T07:16+0300
türkiye
hava durumu
istanbul hava durumu
istanbul
kar
kar yağışı
meteoroloji
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0d/1054686611_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_1f9964914aa536955666b5f98c65087a.jpg
İstanbul'da perşembe günü aralıklarla başlayan kar yağışı özellikle cumartesi akşamı etkisini artırmış ve tüm kenti beyaza bürümüştü. Mart ayında yağan yoğun kar kenti henüz yeni terk etmişken CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den yeni soğuk hava dalgası uyarısı geldi.Prof. Dr. Şen sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Türkiye'ye yeni bir soğuk hava geliyor. Perşembe akşamı Marmara'ya yağmur yağacak, Anadolu'ya kar... Cuma, cumartesi Marmara (İstanbul dahil) karla karışık yağmur ve kar ihtimali var" mesajını paylaştı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün orta ve uzun vadeli hava durumu raporunda da perşembe günü Türkiye'ye yeni bir soğuk hava sisteminin geldiği, Anadolu'nun büyük bölümünde kar Yağışı beklendiği görülüyor.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0d/1054686611_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_db0373a135fa668cfc8adcd87a0eb1bc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hava durumu, istanbul hava durumu, istanbul, kar, kar yağışı, meteoroloji
Prof. Şen'den İstanbul için yeniden kar uyarısı
07:15 14.03.2022 (güncellendi: 07:16 14.03.2022) Abone ol
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da perşembe gününden bu yana etkili olan kar yağışı kenti henüz yeni terk etmişken yeni bir uyarı geldi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'ye yeni bir soğuk hava dalgasının geldiğini ve İstanbul'da kar ihtimalinin olduğunu duyurdu.
İstanbul'da perşembe günü aralıklarla başlayan kar yağışı özellikle cumartesi akşamı etkisini artırmış ve tüm kenti beyaza bürümüştü. Mart ayında yağan yoğun kar kenti henüz yeni terk etmişken CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den yeni soğuk hava dalgası uyarısı geldi.
Prof. Dr. Şen sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Türkiye'ye yeni bir soğuk hava geliyor. Perşembe akşamı Marmara'ya yağmur yağacak, Anadolu'ya kar... Cuma, cumartesi Marmara (İstanbul dahil) karla karışık yağmur ve kar ihtimali var" mesajını paylaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün orta ve uzun vadeli hava durumu raporunda da perşembe günü Türkiye'ye yeni bir soğuk hava sisteminin geldiği, Anadolu'nun büyük bölümünde kar Yağışı beklendiği görülüyor.