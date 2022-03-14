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PSG taraftarlarından antrenmanda protesto
PSG taraftarlarından antrenmanda protesto
Real Madrid karşısında alınan mağlubiyetin ardından ligde dün oynanan Bordeaux maçında oyuncuları ıslıklayan Paris Saint Germain taraftarları, takımın bugünkü... 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T18:53+0300
2022-03-14T18:53+0300
spor
psg
antrenman
paris saint-germain (psg)
taraftar
tepki
real madrid
maç
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Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid'e 3-1 yenilerek elenen Paris Saint Germain'de takıma yönelik eleştiriler sürüyor.Fransa Ligue 1'de dün oynanan Bordeaux maçında Messi ve Neymar ıslıklanırken bugünkü antrenman öncesinde de taraftarlar tepkilerini gösterdi.Paris Saint Germain'in antrenman tesislerinin duvarlarına 'Messi ve Nasser, takımdan ayrılın. Burası bizim' ifadeleri yazdı. Ayrıca duvarlarda, '10 yıllık vasatlık' ve 'Paris bizim' ifadeleri de yer aldı.'Takımdaki herkes protestolardan etkilendi'NTV Spor'un aktardığına göre, Fransa Ligue 1'de dün oynanan Bordeaux maçında Messi ve Neymar başta olmak üzere birçok oyuncu ıslıklanırken takımın teknik direktörü Mauricio Pochettino, protestolardan etkilendiklerini söyledi.Pochettino maçın ardından, Neymar ve Lionel Messi'nin protestolardan etkilenip etkilenmediğiyle ilgili soruya, "Hepimiz etkilendik. Taraftarların öfkesini ve hayal kırıklığını anlayabiliyoruz. Taraftarların hayal kırıklığını biz de yaşadık" yanıtını verdi.
https://tr.sputniknews.com/20210915/psg-sportif-direktoru-leonardodan-mbappe-aciklamasi-1048922140.html
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psg, antrenman, paris saint-germain (psg), taraftar, tepki, real madrid, maç

PSG taraftarlarından antrenmanda protesto

18:53 14.03.2022
© REUTERSPSG - Neymar - Messi
PSG - Neymar - Messi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
© REUTERS
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Real Madrid karşısında alınan mağlubiyetin ardından ligde dün oynanan Bordeaux maçında oyuncuları ıslıklayan Paris Saint Germain taraftarları, takımın bugünkü antrenmanından oyuncuları protesto etti.
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid'e 3-1 yenilerek elenen Paris Saint Germain'de takıma yönelik eleştiriler sürüyor.

Fransa Ligue 1'de dün oynanan Bordeaux maçında Messi ve Neymar ıslıklanırken bugünkü antrenman öncesinde de taraftarlar tepkilerini gösterdi.

Paris Saint Germain'in antrenman tesislerinin duvarlarına 'Messi ve Nasser, takımdan ayrılın. Burası bizim' ifadeleri yazdı. Ayrıca duvarlarda, '10 yıllık vasatlık' ve 'Paris bizim' ifadeleri de yer aldı.

'Takımdaki herkes protestolardan etkilendi'

NTV Spor'un aktardığına göre, Fransa Ligue 1'de dün oynanan Bordeaux maçında Messi ve Neymar başta olmak üzere birçok oyuncu ıslıklanırken takımın teknik direktörü Mauricio Pochettino, protestolardan etkilendiklerini söyledi.
Pochettino maçın ardından, Neymar ve Lionel Messi'nin protestolardan etkilenip etkilenmediğiyle ilgili soruya, "Hepimiz etkilendik. Taraftarların öfkesini ve hayal kırıklığını anlayabiliyoruz. Taraftarların hayal kırıklığını biz de yaşadık" yanıtını verdi.
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