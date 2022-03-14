https://tr.sputniknews.com/20220314/psg-taraftarlarindan-antrenmanda-protesto-1054712503.html

PSG taraftarlarından antrenmanda protesto

PSG taraftarlarından antrenmanda protesto

Real Madrid karşısında alınan mağlubiyetin ardından ligde dün oynanan Bordeaux maçında oyuncuları ıslıklayan Paris Saint Germain taraftarları, takımın bugünkü... 14.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-14T18:53+0300

2022-03-14T18:53+0300

2022-03-14T18:53+0300

spor

psg

antrenman

paris saint-germain (psg)

taraftar

tepki

real madrid

maç

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Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid'e 3-1 yenilerek elenen Paris Saint Germain'de takıma yönelik eleştiriler sürüyor.Fransa Ligue 1'de dün oynanan Bordeaux maçında Messi ve Neymar ıslıklanırken bugünkü antrenman öncesinde de taraftarlar tepkilerini gösterdi.Paris Saint Germain'in antrenman tesislerinin duvarlarına 'Messi ve Nasser, takımdan ayrılın. Burası bizim' ifadeleri yazdı. Ayrıca duvarlarda, '10 yıllık vasatlık' ve 'Paris bizim' ifadeleri de yer aldı.'Takımdaki herkes protestolardan etkilendi'NTV Spor'un aktardığına göre, Fransa Ligue 1'de dün oynanan Bordeaux maçında Messi ve Neymar başta olmak üzere birçok oyuncu ıslıklanırken takımın teknik direktörü Mauricio Pochettino, protestolardan etkilendiklerini söyledi.Pochettino maçın ardından, Neymar ve Lionel Messi'nin protestolardan etkilenip etkilenmediğiyle ilgili soruya, "Hepimiz etkilendik. Taraftarların öfkesini ve hayal kırıklığını anlayabiliyoruz. Taraftarların hayal kırıklığını biz de yaşadık" yanıtını verdi.

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