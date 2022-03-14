https://tr.sputniknews.com/20220314/rekabet-kurulu-beypazari-ve-kinika-sorusturma-acti-1054700235.html
Rekabet Kurulu, Beypazarı ve Kınık'a soruşturma açtı
Rekabet Kurulu, Beypazarı ve Kınık'a soruşturma açtı
Maden suyu markaları Beypazarı ve Kınık hakkında Rekabet Kurulu'nca soruşturma başlatıldı. Şirketlerin ceza alıp almayacağı netlik kazanmadı. 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T13:27+0300
2022-03-14T13:27+0300
2022-03-14T13:27+0300
türkiye
rekabet kurulu
soruşturma
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Rekabet Kurulu, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Beypazarı İçecek ve Kınık Maden Suları AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdiğini duyurdu.Her iki teşebbüsün de Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerine yönelik ön araştırma tamamlandı. Kurul bulguları ciddi ve yeterli bularak Beypazarı ve Kınık hakkında soruşturma başlattı.Duyuruda, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin kanunu ihlal ettikleri, kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamını taşımadığı vurgulandı.
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rekabet kurulu, soruşturma
Rekabet Kurulu, Beypazarı ve Kınık'a soruşturma açtı
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Maden suyu markaları Beypazarı ve Kınık hakkında Rekabet Kurulu'nca soruşturma başlatıldı. Şirketlerin ceza alıp almayacağı netlik kazanmadı.
Rekabet Kurulu, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Beypazarı İçecek ve Kınık Maden Suları AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdiğini duyurdu.
Her iki teşebbüsün de Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerine yönelik ön araştırma tamamlandı. Kurul bulguları ciddi ve yeterli bularak Beypazarı ve Kınık hakkında soruşturma başlattı.
Duyuruda, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin kanunu ihlal ettikleri, kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamını taşımadığı vurgulandı.