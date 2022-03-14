https://tr.sputniknews.com/20220314/rekabet-kurulu-beypazari-ve-kinika-sorusturma-acti-1054700235.html

Rekabet Kurulu, Beypazarı ve Kınık'a soruşturma açtı

Rekabet Kurulu, Beypazarı ve Kınık'a soruşturma açtı

Maden suyu markaları Beypazarı ve Kınık hakkında Rekabet Kurulu'nca soruşturma başlatıldı. Şirketlerin ceza alıp almayacağı netlik kazanmadı. 14.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-14T13:27+0300

2022-03-14T13:27+0300

2022-03-14T13:27+0300

türkiye

rekabet kurulu

soruşturma

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Rekabet Kurulu, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Beypazarı İçecek ve Kınık Maden Suları AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdiğini duyurdu.Her iki teşebbüsün de Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerine yönelik ön araştırma tamamlandı. Kurul bulguları ciddi ve yeterli bularak Beypazarı ve Kınık hakkında soruşturma başlattı.Duyuruda, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin kanunu ihlal ettikleri, kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamını taşımadığı vurgulandı.

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rekabet kurulu, soruşturma