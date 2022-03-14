https://tr.sputniknews.com/20220314/reuters-almanyada-tornado-ucaklarinin-yerini-alacak-f-35ler-icin-prensipte-anlasma-saglandi-1054692774.html
Reuters: Almanya'da Tornado uçaklarının yerini alacak F-35'ler için prensipte anlaşma sağlandı
Reuters: Almanya'da Tornado uçaklarının yerini alacak F-35'ler için prensipte anlaşma sağlandı
Reuters'ın haberine göre Almanya'da, NATO misyonları için elverişsiz bulunan Alman Tornado jetlerinin yerini alacak F-35'ler için sonunda anlaşma sağlandı. Bu... 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T10:12+0300
2022-03-14T10:12+0300
2022-03-14T10:14+0300
savunma
almanya
fransa
abd
f-35
tornado
f-18
reuters
boeing
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Reuters haber ajansına konuşan iki hükümet yetkilisi, Almanya'nın Hava Kuvvetleri envanterindeki eskiyen Tornado uçaklarının yerini alacak F-35 jetleri için ABD ile prensipte anlaşmaya vardığını söyledi. Almanya'nın kaç F-35 alacağına dair net bilgi yok. Alman Deutsche Welle ise sayının 35 olabileceğini yazdı.Şubat ayının başında yine Reuters'e bilgi veren bir savunma yetkilisi, Almanya'nın böyle bir niyeti olduğunu ama nihai karar verilmediğini aktarmıştı. Tornado uçakları, ABD nükleer bombalarını taşıma kabiliyeti olan tek Alman yapımı jet türü ama 1980'lerin başından beri bu uçaklar kullanılmıyor. Eski Savunma Bakanı Annegret Kramp- Karrenbauer, Tornado yerine F-35 değil Boeing yapımı F-18 alınmasını tercih ediyordu. ABD'den jet satın alınıyor olması Fransa'yı da rahatsız edebilir çünkü Almanya ve Fransa 2040'ların başında hazır edilmesi planlanan savaş jeti üzerinde çalışıyordu.
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almanya, fransa, abd, f-35, tornado, f-18, reuters, boeing
Reuters: Almanya'da Tornado uçaklarının yerini alacak F-35'ler için prensipte anlaşma sağlandı
10:12 14.03.2022 (güncellendi: 10:14 14.03.2022) Abone ol
Reuters'ın haberine göre Almanya'da, NATO misyonları için elverişsiz bulunan Alman Tornado jetlerinin yerini alacak F-35'ler için sonunda anlaşma sağlandı. Bu durum Boeing ve Fransa'yı rahatsız edebilir.
Reuters haber ajansına konuşan iki hükümet yetkilisi, Almanya'nın Hava Kuvvetleri envanterindeki eskiyen Tornado uçaklarının yerini alacak F-35 jetleri için ABD ile prensipte anlaşmaya vardığını söyledi. Almanya'nın kaç F-35 alacağına dair net bilgi yok. Alman Deutsche Welle ise sayının 35 olabileceğini yazdı.
Şubat ayının başında yine Reuters'e bilgi veren bir savunma yetkilisi, Almanya'nın böyle bir niyeti olduğunu ama nihai karar verilmediğini aktarmıştı.
Tornado uçakları, ABD nükleer bombalarını taşıma kabiliyeti olan tek Alman yapımı jet türü ama 1980'lerin başından beri bu uçaklar kullanılmıyor.
Eski Savunma Bakanı Annegret Kramp- Karrenbauer, Tornado yerine F-35 değil Boeing yapımı F-18 alınmasını tercih ediyordu. ABD'den jet satın alınıyor olması Fransa'yı da rahatsız edebilir çünkü Almanya ve Fransa 2040'ların başında hazır edilmesi planlanan savaş jeti üzerinde çalışıyordu.