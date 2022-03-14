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Ruslara karşı şiddeti teşvik eden Meta'ya ait Instagram, Rusya'da engellendi
Ruslara karşı şiddeti teşvik eden Meta'ya ait Instagram, Rusya'da engellendi
Instagram ve Facebook’un sahibi olan Meta şirketinin her iki sosyal medya platformunda da nefret söylemi kurallarını değiştirip Ruslara karşı şiddeti teşvik... 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T14:23+0300
2022-03-14T14:23+0300
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Geçen hafta Reuters, Meta'nın nefret söylemi politikasında geçici bir değişikliğe gittiğini ve Facebook ve Instagram kullanıcılarına, Ukrayna'daki durum bağlamında Ruslara ve Rus askerlerine karşı şiddet çağrısı yapmasına izin vereceğini duyurmuştu.Rusya Soruşturma Komitesi'nden Meta’ya davaDaha sonra Rusya’da soruşturmacılar, Facebook ve Instagram’da nefret söylemi kurallarını değiştirip Ruslara karşı şiddeti teşvik eden bir dil kullanılmasına izin veren Meta şirketi çalışanları hakkında dava açtı.Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamada, “Facebook ve Instagram’ın sahibi olan Amerikan Meta şirketi çalışanları hakkında, Rusya Federasyonu vatandaşlarına karşı yasadışı biçimde şiddet çağrıları yapılması nedeniyle dava açılmıştır” denildi.
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karikatür , rusya, meta, facebook, instagram

Ruslara karşı şiddeti teşvik eden Meta'ya ait Instagram, Rusya'da engellendi

14:23 14.03.2022
© Sputnik / Vitaliy PodvitskiyKarikatür
Karikatür - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
© Sputnik / Vitaliy Podvitskiy
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Vitaliy Podvitskiy
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Instagram ve Facebook’un sahibi olan Meta şirketinin her iki sosyal medya platformunda da nefret söylemi kurallarını değiştirip Ruslara karşı şiddeti teşvik eden dil kullanılmasına izin vermesinin ardından Rusya'da bugün Instagram'a erişim engeli resmen başladı.
Geçen hafta Reuters, Meta'nın nefret söylemi politikasında geçici bir değişikliğe gittiğini ve Facebook ve Instagram kullanıcılarına, Ukrayna'daki durum bağlamında Ruslara ve Rus askerlerine karşı şiddet çağrısı yapmasına izin vereceğini duyurmuştu.

Rusya Soruşturma Komitesi'nden Meta’ya dava

Daha sonra Rusya’da soruşturmacılar, Facebook ve Instagram’da nefret söylemi kurallarını değiştirip Ruslara karşı şiddeti teşvik eden bir dil kullanılmasına izin veren Meta şirketi çalışanları hakkında dava açtı.
Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamada, “Facebook ve Instagram’ın sahibi olan Amerikan Meta şirketi çalışanları hakkında, Rusya Federasyonu vatandaşlarına karşı yasadışı biçimde şiddet çağrıları yapılması nedeniyle dava açılmıştır” denildi.
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