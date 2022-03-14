https://tr.sputniknews.com/20220314/ruslara-karsi-siddeti-tesvik-eden-metaya-ait-instagram-rusyada-engellendi-1054650242.html

Ruslara karşı şiddeti teşvik eden Meta'ya ait Instagram, Rusya'da engellendi

Ruslara karşı şiddeti teşvik eden Meta'ya ait Instagram, Rusya'da engellendi

Instagram ve Facebook’un sahibi olan Meta şirketinin her iki sosyal medya platformunda da nefret söylemi kurallarını değiştirip Ruslara karşı şiddeti teşvik... 14.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-14T14:23+0300

2022-03-14T14:23+0300

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Geçen hafta Reuters, Meta'nın nefret söylemi politikasında geçici bir değişikliğe gittiğini ve Facebook ve Instagram kullanıcılarına, Ukrayna'daki durum bağlamında Ruslara ve Rus askerlerine karşı şiddet çağrısı yapmasına izin vereceğini duyurmuştu.Rusya Soruşturma Komitesi'nden Meta’ya davaDaha sonra Rusya’da soruşturmacılar, Facebook ve Instagram’da nefret söylemi kurallarını değiştirip Ruslara karşı şiddeti teşvik eden bir dil kullanılmasına izin veren Meta şirketi çalışanları hakkında dava açtı.Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamada, “Facebook ve Instagram’ın sahibi olan Amerikan Meta şirketi çalışanları hakkında, Rusya Federasyonu vatandaşlarına karşı yasadışı biçimde şiddet çağrıları yapılması nedeniyle dava açılmıştır” denildi.

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2022

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Vitaliy Podvitskiy https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104004/35/1040043525_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_72921e056be7620c048b28c3d85be954.jpg

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karikatür , rusya, meta, facebook, instagram