https://tr.sputniknews.com/20220314/rusya-disisleri-bm-genel-merkezinin-ev-sahipligini-yapan-abd-konumunu-giderek-kotuye-kullaniyor-1054689390.html
Rusya Dışişleri: BM Genel Merkezi'nin ev sahipliğini yapan ABD konumunu giderek kötüye kullanıyor
Rusya Dışişleri: BM Genel Merkezi'nin ev sahipliğini yapan ABD konumunu giderek kötüye kullanıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Örgütler Departmanı Direktörü Ilichev, ABD'nin, Birleşmiş Milletler'in karargahına ev sahipliği yapan ülke olarak... 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T04:02+0300
2022-03-14T04:02+0300
2022-03-14T04:05+0300
dünya
abd
bm güvenlik konseyi
diplomat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/05/1043734837_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_32f2d6dcdba5dbc413808e00ee5bb72a.jpg
Petr Ilichev, Sputnik'e verdiği demeçte, "Son zamanlarda ABD, tek taraflı siyasi çıkarlar elde etmek ve diğer ülkelerin misyonları üzerinde baskı kurmak için BM karargahının ev sahibi ülkesi olarak konumunu giderek daha fazla kötüye kullanıyor" dedi. Ilichev, Washington'un bu tür eylemlerinin, 1961 Diplomatik İlişkiler Viyana Sözleşmesi ve 1963 Viyana Konsolosluk İlişkileri Sözleşmesi'nde yer alanlar da dahil olmak üzere, temel uluslararası hukuk normlarını ihlal ettiğini vurguladı. Bu ayın başlarında, Rusya'nın BM'deki daimi misyonundan 12 diplomat ve aile üyeleri, ABD tarafından istenmeyen kişi olarak ilan edildikten ve 7 Mart'a kadar ABD'den ayrılmaları emredildikten sonra Rusya'ya gelmişti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/05/1043734837_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_2e4e25fc3eee6917423196c8c491c5bd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, bm güvenlik konseyi, diplomat
Rusya Dışişleri: BM Genel Merkezi'nin ev sahipliğini yapan ABD konumunu giderek kötüye kullanıyor
04:02 14.03.2022 (güncellendi: 04:05 14.03.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Örgütler Departmanı Direktörü Ilichev, ABD'nin, Birleşmiş Milletler'in karargahına ev sahipliği yapan ülke olarak konumunu siyasi kazanç için giderek daha fazla kötüye kullandığını söyledi.
Petr Ilichev, Sputnik'e verdiği demeçte, "Son zamanlarda ABD, tek taraflı siyasi çıkarlar elde etmek ve diğer ülkelerin misyonları üzerinde baskı kurmak için BM karargahının ev sahibi ülkesi olarak konumunu giderek daha fazla kötüye kullanıyor" dedi.
Ilichev, Washington'un bu tür eylemlerinin, 1961 Diplomatik İlişkiler Viyana Sözleşmesi ve 1963 Viyana Konsolosluk İlişkileri Sözleşmesi'nde yer alanlar da dahil olmak üzere, temel uluslararası hukuk normlarını ihlal ettiğini vurguladı.
Bu ayın başlarında, Rusya'nın BM'deki daimi misyonundan 12 diplomat ve aile üyeleri, ABD tarafından istenmeyen kişi olarak ilan edildikten ve 7 Mart'a kadar ABD'den ayrılmaları emredildikten sonra Rusya'ya gelmişti.