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Rusya Dışişleri: BM Genel Merkezi'nin ev sahipliğini yapan ABD konumunu giderek kötüye kullanıyor
Rusya Dışişleri: BM Genel Merkezi'nin ev sahipliğini yapan ABD konumunu giderek kötüye kullanıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Örgütler Departmanı Direktörü Ilichev, ABD'nin, Birleşmiş Milletler'in karargahına ev sahipliği yapan ülke olarak... 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T04:02+0300
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Petr Ilichev, Sputnik'e verdiği demeçte, "Son zamanlarda ABD, tek taraflı siyasi çıkarlar elde etmek ve diğer ülkelerin misyonları üzerinde baskı kurmak için BM karargahının ev sahibi ülkesi olarak konumunu giderek daha fazla kötüye kullanıyor" dedi. Ilichev, Washington'un bu tür eylemlerinin, 1961 Diplomatik İlişkiler Viyana Sözleşmesi ve 1963 Viyana Konsolosluk İlişkileri Sözleşmesi'nde yer alanlar da dahil olmak üzere, temel uluslararası hukuk normlarını ihlal ettiğini vurguladı. Bu ayın başlarında, Rusya'nın BM'deki daimi misyonundan 12 diplomat ve aile üyeleri, ABD tarafından istenmeyen kişi olarak ilan edildikten ve 7 Mart'a kadar ABD'den ayrılmaları emredildikten sonra Rusya'ya gelmişti.
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abd, bm güvenlik konseyi, diplomat

Rusya Dışişleri: BM Genel Merkezi'nin ev sahipliğini yapan ABD konumunu giderek kötüye kullanıyor

04:02 14.03.2022 (güncellendi: 04:05 14.03.2022)
© AP Photo / Mary AltafferBM Genel Merkezi
BM Genel Merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Örgütler Departmanı Direktörü Ilichev, ABD'nin, Birleşmiş Milletler'in karargahına ev sahipliği yapan ülke olarak konumunu siyasi kazanç için giderek daha fazla kötüye kullandığını söyledi.
Petr Ilichev, Sputnik'e verdiği demeçte, "Son zamanlarda ABD, tek taraflı siyasi çıkarlar elde etmek ve diğer ülkelerin misyonları üzerinde baskı kurmak için BM karargahının ev sahibi ülkesi olarak konumunu giderek daha fazla kötüye kullanıyor" dedi.
Ilichev, Washington'un bu tür eylemlerinin, 1961 Diplomatik İlişkiler Viyana Sözleşmesi ve 1963 Viyana Konsolosluk İlişkileri Sözleşmesi'nde yer alanlar da dahil olmak üzere, temel uluslararası hukuk normlarını ihlal ettiğini vurguladı.
Bu ayın başlarında, Rusya'nın BM'deki daimi misyonundan 12 diplomat ve aile üyeleri, ABD tarafından istenmeyen kişi olarak ilan edildikten ve 7 Mart'a kadar ABD'den ayrılmaları emredildikten sonra Rusya'ya gelmişti.
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