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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220314/rusya-donetskte-duzenlenen-misket-bombasi-saldirisinda-20-sivil-hayatini-kaybetti-1054704824.html
Rusya: Donetsk’te düzenlenen misket bombası saldırısında 20 sivil hayatını kaybetti
Rusya: Donetsk’te düzenlenen misket bombası saldırısında 20 sivil hayatını kaybetti
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, misket bombası yüklü Toçka-u roketiyle saldırı düzenlenmesi sonucu Donetsk’in merkezinde 20 sivilin yaşamını yitirdiğini... 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T15:34+0300
2022-03-14T15:45+0300
rusya
ukrayna krizi
donetsk
toçka-u
ukrayna
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Rus savunma yetkilileri, Toçka-u roketinin, Ukrayna’nın Krasnoarmeysk bölgesinden fırlatıldığını kaydetti ve söz konusu bölgenin neo-Nazi taburların denetiminde olduğunu söyledi.Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Toçka-u roketine misket bombası cephanesi yüklenmiş olmasının, Ukraynalı radikal milliyetçi grupların ‘amacının, Donetsk’te olabildiğince çok sivil öldürmek olduğunu gösterdiğini’ ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20220314/donetsk-lideri-pusilin-ukrayna-ordusunun-tocka-u-fuzesiyle-duzenledigi-saldirida-20-sivil-oldu-1054699723.html
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rusya, donetsk, toçka-u, ukrayna

Rusya: Donetsk’te düzenlenen misket bombası saldırısında 20 sivil hayatını kaybetti

15:34 14.03.2022 (güncellendi: 15:45 14.03.2022)
© Sputnik / Алексей Куденко / Fotoğraf bankasına girDonetsk'te saldırı
Donetsk'te saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
© Sputnik / Алексей Куденко
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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, misket bombası yüklü Toçka-u roketiyle saldırı düzenlenmesi sonucu Donetsk’in merkezinde 20 sivilin yaşamını yitirdiğini, 28 sivilin de ağır yaralandığını belirtti.
Rus savunma yetkilileri, Toçka-u roketinin, Ukrayna’nın Krasnoarmeysk bölgesinden fırlatıldığını kaydetti ve söz konusu bölgenin neo-Nazi taburların denetiminde olduğunu söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Toçka-u roketine misket bombası cephanesi yüklenmiş olmasının, Ukraynalı radikal milliyetçi grupların ‘amacının, Donetsk’te olabildiğince çok sivil öldürmek olduğunu gösterdiğini’ ifade etti.
Puşilin: Ukrayna ordusunun Toçka-U füzesiyle düzenlediği saldırıda 20 sivil öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
Ukrayna krizi
Donetsk lideri Puşilin: Ukrayna ordusunun Toçka-U füzesiyle düzenlediği saldırıda 17 sivil öldü
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