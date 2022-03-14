https://tr.sputniknews.com/20220314/rusya-donetskte-duzenlenen-misket-bombasi-saldirisinda-20-sivil-hayatini-kaybetti-1054704824.html

Rusya: Donetsk’te düzenlenen misket bombası saldırısında 20 sivil hayatını kaybetti

Rusya: Donetsk’te düzenlenen misket bombası saldırısında 20 sivil hayatını kaybetti

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, misket bombası yüklü Toçka-u roketiyle saldırı düzenlenmesi sonucu Donetsk’in merkezinde 20 sivilin yaşamını yitirdiğini... 14.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-14T15:34+0300

2022-03-14T15:34+0300

2022-03-14T15:45+0300

rusya

ukrayna krizi

donetsk

toçka-u

ukrayna

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Rus savunma yetkilileri, Toçka-u roketinin, Ukrayna’nın Krasnoarmeysk bölgesinden fırlatıldığını kaydetti ve söz konusu bölgenin neo-Nazi taburların denetiminde olduğunu söyledi.Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Toçka-u roketine misket bombası cephanesi yüklenmiş olmasının, Ukraynalı radikal milliyetçi grupların ‘amacının, Donetsk’te olabildiğince çok sivil öldürmek olduğunu gösterdiğini’ ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/20220314/donetsk-lideri-pusilin-ukrayna-ordusunun-tocka-u-fuzesiyle-duzenledigi-saldirida-20-sivil-oldu-1054699723.html

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