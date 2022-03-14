https://tr.sputniknews.com/20220314/rusya-ve-hindistan-ulusal-para-birimleriyle-odeme-yapmayi-saglayan-mekanizma-uzerinde-calisiyor-1054706201.html

'Rusya ve Hindistan, ulusal para birimleriyle ödeme yapmayı sağlayan mekanizma üzerinde çalışıyor'

'Rusya ve Hindistan, ulusal para birimleriyle ödeme yapmayı sağlayan mekanizma üzerinde çalışıyor'

Rusya ve Hindistan'ın ticari ödemelerde ulusal para birimlerinin kullanılmasını öngören bir mekanizma kurmak için çalışma yürüttüğü duyuruldu. 14.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-14T16:05+0300

2022-03-14T16:05+0300

2022-03-14T16:05+0300

ekonomi

rusya

hindistan

ruble

ticaret

rupi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101590/32/1015903214_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0593c445fbcaf6dae698d46230b99e25.jpg

Moskova ve Yeni Delhi, ödemelerde yerel para birimlerinin kullanılacağı mekanizma oluşturmak için çalışmalara başladı.Mint gazetesinin Hint hükümetinden kaynaklarına dayandırdığı haberine göre bu mekanizma, Hint ihracatçıların Rusya'ya yaptığı sevkiyatlar karşılığında dolar veya euro olarak değil, rupi cinsinden ödeme almalarına imkan tanıyacak.Gazete, söz konusu mekanizmanın çay gibi ürünler için yapılan küçük miktardaki ödemelerde halihazırda kullanıldığının da altını çizdi.

https://tr.sputniknews.com/20220117/hindistanda-ilk-s-400-sistemleri-nisanda-mevzilendirilecek-1052820696.html

rusya

hindistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, hindistan, ruble, ticaret, rupi