Türkiye
SON DAKİKA| Almanya'da rekor savunma bütçesi görüşülüyor: Savunma Bakanı, ABD'den 35 F-35 alacaklarını doğruladı
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220314/rusya-ve-hindistan-ulusal-para-birimleriyle-odeme-yapmayi-saglayan-mekanizma-uzerinde-calisiyor-1054706201.html
'Rusya ve Hindistan, ulusal para birimleriyle ödeme yapmayı sağlayan mekanizma üzerinde çalışıyor'
'Rusya ve Hindistan, ulusal para birimleriyle ödeme yapmayı sağlayan mekanizma üzerinde çalışıyor'
Rusya ve Hindistan'ın ticari ödemelerde ulusal para birimlerinin kullanılmasını öngören bir mekanizma kurmak için çalışma yürüttüğü duyuruldu. 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T16:05+0300
2022-03-14T16:05+0300
ekonomi
rusya
hindistan
ruble
ticaret
rupi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101590/32/1015903214_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0593c445fbcaf6dae698d46230b99e25.jpg
Moskova ve Yeni Delhi, ödemelerde yerel para birimlerinin kullanılacağı mekanizma oluşturmak için çalışmalara başladı.Mint gazetesinin Hint hükümetinden kaynaklarına dayandırdığı haberine göre bu mekanizma, Hint ihracatçıların Rusya'ya yaptığı sevkiyatlar karşılığında dolar veya euro olarak değil, rupi cinsinden ödeme almalarına imkan tanıyacak.Gazete, söz konusu mekanizmanın çay gibi ürünler için yapılan küçük miktardaki ödemelerde halihazırda kullanıldığının da altını çizdi.
https://tr.sputniknews.com/20220117/hindistanda-ilk-s-400-sistemleri-nisanda-mevzilendirilecek-1052820696.html
rusya
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101590/32/1015903214_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_7b7e7f11812ddd90fa063477171b85be.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, hindistan, ruble, ticaret, rupi

'Rusya ve Hindistan, ulusal para birimleriyle ödeme yapmayı sağlayan mekanizma üzerinde çalışıyor'

16:05 14.03.2022
© Sputnik / Aleksey Kudenko  / Fotoğraf bankasına girÇar I. Petro
Çar I. Petro - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
© Sputnik / Aleksey Kudenko
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olGoogle news
Rusya ve Hindistan'ın ticari ödemelerde ulusal para birimlerinin kullanılmasını öngören bir mekanizma kurmak için çalışma yürüttüğü duyuruldu.
Moskova ve Yeni Delhi, ödemelerde yerel para birimlerinin kullanılacağı mekanizma oluşturmak için çalışmalara başladı.
Mint gazetesinin Hint hükümetinden kaynaklarına dayandırdığı haberine göre bu mekanizma, Hint ihracatçıların Rusya'ya yaptığı sevkiyatlar karşılığında dolar veya euro olarak değil, rupi cinsinden ödeme almalarına imkan tanıyacak.

Gazete, söz konusu mekanizmanın çay gibi ürünler için yapılan küçük miktardaki ödemelerde halihazırda kullanıldığının da altını çizdi.
S-500 Prometey hava savunma sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
DÜNYA
‘Hindistan’da ilk S-400 sistemleri nisanda mevzilendirilecek’
17 Ocak, 18:11
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала