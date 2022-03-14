https://tr.sputniknews.com/20220314/rusya-ve-hindistan-ulusal-para-birimleriyle-odeme-yapmayi-saglayan-mekanizma-uzerinde-calisiyor-1054706201.html
'Rusya ve Hindistan, ulusal para birimleriyle ödeme yapmayı sağlayan mekanizma üzerinde çalışıyor'
'Rusya ve Hindistan, ulusal para birimleriyle ödeme yapmayı sağlayan mekanizma üzerinde çalışıyor'
Rusya ve Hindistan'ın ticari ödemelerde ulusal para birimlerinin kullanılmasını öngören bir mekanizma kurmak için çalışma yürüttüğü duyuruldu. 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T16:05+0300
2022-03-14T16:05+0300
2022-03-14T16:05+0300
ekonomi
rusya
hindistan
ruble
ticaret
rupi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101590/32/1015903214_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0593c445fbcaf6dae698d46230b99e25.jpg
Moskova ve Yeni Delhi, ödemelerde yerel para birimlerinin kullanılacağı mekanizma oluşturmak için çalışmalara başladı.Mint gazetesinin Hint hükümetinden kaynaklarına dayandırdığı haberine göre bu mekanizma, Hint ihracatçıların Rusya'ya yaptığı sevkiyatlar karşılığında dolar veya euro olarak değil, rupi cinsinden ödeme almalarına imkan tanıyacak.Gazete, söz konusu mekanizmanın çay gibi ürünler için yapılan küçük miktardaki ödemelerde halihazırda kullanıldığının da altını çizdi.
https://tr.sputniknews.com/20220117/hindistanda-ilk-s-400-sistemleri-nisanda-mevzilendirilecek-1052820696.html
rusya
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101590/32/1015903214_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_7b7e7f11812ddd90fa063477171b85be.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, hindistan, ruble, ticaret, rupi
'Rusya ve Hindistan, ulusal para birimleriyle ödeme yapmayı sağlayan mekanizma üzerinde çalışıyor'
Abone ol
Rusya ve Hindistan'ın ticari ödemelerde ulusal para birimlerinin kullanılmasını öngören bir mekanizma kurmak için çalışma yürüttüğü duyuruldu.
Moskova ve Yeni Delhi, ödemelerde yerel para birimlerinin kullanılacağı mekanizma oluşturmak için çalışmalara başladı.
Mint gazetesinin Hint hükümetinden kaynaklarına dayandırdığı haberine göre bu mekanizma, Hint ihracatçıların Rusya'ya yaptığı sevkiyatlar karşılığında dolar veya euro olarak değil, rupi cinsinden ödeme almalarına imkan tanıyacak.
Gazete, söz konusu mekanizmanın çay gibi ürünler için yapılan küçük miktardaki ödemelerde halihazırda kullanıldığının da altını çizdi.