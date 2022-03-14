https://tr.sputniknews.com/20220314/rusyadan-yola-cikan-aycicegi-yagi-yuklu-ucuncu-gemi-istanbul-bogazindan-gecti-1054689757.html
Rusya'dan yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü üçüncü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Rusya'dan yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü üçüncü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Rusya’dan yola çıkan üçüncü ayçiçeği yağı yüklü gemi, İstanbul Boğazı’ndan geçerek Mersin Limanı’na doğru yol aldı. 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T05:47+0300
2022-03-14T05:47+0300
2022-03-14T05:46+0300
türkiye
rusya
gemi
ayçiçek yağı
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Rusya'nın Rostov-On-Don Limanı'ndan yola çıkan 6 bin 407 ton ayçiçeği yağı yüklü gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.Rusya Bayraklı 139,90 metre uzunluğunda ve 4 bin 794 groston ağırlığındaki "Glard 1" isimli tanker, saat 03.20'de Karadeniz yönünden boğaza giriş yaptı.Ambarlarında 6 bin 407 ton ayçiçeği yağı bulunan ve Mersin Limanı'na giden gemi, saat 04.20'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mevkisinden geçti.Geminin 18 Mart'ta Mersin'de olması bekleniyor.
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rusya, gemi, ayçiçek yağı
Rusya'dan yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü üçüncü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti
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Rusya’dan yola çıkan üçüncü ayçiçeği yağı yüklü gemi, İstanbul Boğazı’ndan geçerek Mersin Limanı’na doğru yol aldı.
Rusya'nın Rostov-On-Don Limanı'ndan yola çıkan 6 bin 407 ton ayçiçeği yağı yüklü gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.
Rusya Bayraklı 139,90 metre uzunluğunda ve 4 bin 794 groston ağırlığındaki "Glard 1" isimli tanker, saat 03.20'de Karadeniz yönünden boğaza giriş yaptı.
Ambarlarında 6 bin 407 ton ayçiçeği yağı bulunan ve Mersin Limanı'na giden gemi, saat 04.20'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mevkisinden geçti.
Geminin 18 Mart'ta Mersin'de olması bekleniyor.