https://tr.sputniknews.com/20220314/rusyadan-yola-cikan-aycicegi-yagi-yuklu-ucuncu-gemi-istanbul-bogazindan-gecti-1054689757.html

Rusya'dan yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü üçüncü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rusya'dan yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü üçüncü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rusya’dan yola çıkan üçüncü ayçiçeği yağı yüklü gemi, İstanbul Boğazı’ndan geçerek Mersin Limanı’na doğru yol aldı. 14.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-14T05:47+0300

2022-03-14T05:47+0300

2022-03-14T05:46+0300

türkiye

rusya

gemi

ayçiçek yağı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1054689732_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f9af0b2fce6062784536905cf6ab0aa7.jpg

Rusya'nın Rostov-On-Don Limanı'ndan yola çıkan 6 bin 407 ton ayçiçeği yağı yüklü gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.Rusya Bayraklı 139,90 metre uzunluğunda ve 4 bin 794 groston ağırlığındaki "Glard 1" isimli tanker, saat 03.20'de Karadeniz yönünden boğaza giriş yaptı.Ambarlarında 6 bin 407 ton ayçiçeği yağı bulunan ve Mersin Limanı'na giden gemi, saat 04.20'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mevkisinden geçti.Geminin 18 Mart'ta Mersin'de olması bekleniyor.

türkiye

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, gemi, ayçiçek yağı