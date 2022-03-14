https://tr.sputniknews.com/20220314/saran-grouptan-yayin-ihalesi-aciklamasi-5-paket-icin-yayin-hakki-sozlesmesi-imzalandi-1054697763.html

Saran Group'tan yayın ihalesi açıklaması: '5 paket için yayın hakkı sözleşmesi imzalandı'

Saran Group'tan yayın ihalesi açıklaması: '5 paket için yayın hakkı sözleşmesi imzalandı'

Saran Group, Süper Lig'in 2022-2023 sezonundan itibaren geçerli olacak yayın hakları için bir açıklama yaptı. Açıklamada 5 paket için yayın hakkı sözleşmesinin... 14.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-14T12:33+0300

2022-03-14T12:33+0300

2022-03-14T12:33+0300

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maç yayını

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın hakları ihalesinde süreç devam ediyor. TFF'nin sözleşme için yetki verdiği Saran Group, Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-E, Paket 2 ve Paket 3 Yayın Hakları Sözleşmeleri'ni teslim ettiğini duyurdu.Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları için sözleşme imzalama hakkına sahip olan Saran Group'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Son karar TFF'ninSaran Group'un açıklaması sonrasında gözler TFF'ye çevrildi. TFF'nin kısa sürede ihaleyle ilgili son kararı vermesi bekleniyor.Hangi pakette ne yer alıyor?PAKET 1-B: 4'ü hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 60 (2022-23 sezonu için 68 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın haklarıPAKET 1-C: 4'ü hafta içine denk gelen derbi olmak üzere, 36 hafta içi Süper Lig maçının canlı yayını haklarıPAKET 1-E: Dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakları PAKET 2: Süper Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında canlı yayın hakkıPAKET 3: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında düşük çözünürlüklü olarak İnternet TV ve GSM şebekeleri canlı yayın hakkı

https://tr.sputniknews.com/20220307/super-lig-yayin-ihalesinde-imza-hakki-saran-ile-trtye-gecti-1054505130.html

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türkiye, futbol, maç, maç yayını, türkiye futbol federasyonu (tff)