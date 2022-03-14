https://tr.sputniknews.com/20220314/saran-grouptan-yayin-ihalesi-aciklamasi-5-paket-icin-yayin-hakki-sozlesmesi-imzalandi-1054697763.html
Saran Group'tan yayın ihalesi açıklaması: '5 paket için yayın hakkı sözleşmesi imzalandı'
Saran Group'tan yayın ihalesi açıklaması: '5 paket için yayın hakkı sözleşmesi imzalandı'
Saran Group, Süper Lig'in 2022-2023 sezonundan itibaren geçerli olacak yayın hakları için bir açıklama yaptı. Açıklamada 5 paket için yayın hakkı sözleşmesinin... 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T12:33+0300
2022-03-14T12:33+0300
2022-03-14T12:33+0300
spor
türkiye
futbol
maç
maç yayını
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın hakları ihalesinde süreç devam ediyor. TFF'nin sözleşme için yetki verdiği Saran Group, Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-E, Paket 2 ve Paket 3 Yayın Hakları Sözleşmeleri'ni teslim ettiğini duyurdu.Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları için sözleşme imzalama hakkına sahip olan Saran Group'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Son karar TFF'ninSaran Group'un açıklaması sonrasında gözler TFF'ye çevrildi. TFF'nin kısa sürede ihaleyle ilgili son kararı vermesi bekleniyor.Hangi pakette ne yer alıyor?PAKET 1-B: 4'ü hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 60 (2022-23 sezonu için 68 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın haklarıPAKET 1-C: 4'ü hafta içine denk gelen derbi olmak üzere, 36 hafta içi Süper Lig maçının canlı yayını haklarıPAKET 1-E: Dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakları PAKET 2: Süper Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında canlı yayın hakkıPAKET 3: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında düşük çözünürlüklü olarak İnternet TV ve GSM şebekeleri canlı yayın hakkı
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türkiye, futbol, maç, maç yayını, türkiye futbol federasyonu (tff)
Saran Group'tan yayın ihalesi açıklaması: '5 paket için yayın hakkı sözleşmesi imzalandı'
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Saran Group, Süper Lig'in 2022-2023 sezonundan itibaren geçerli olacak yayın hakları için bir açıklama yaptı. Açıklamada 5 paket için yayın hakkı sözleşmesinin imzalandığı belirtildi. İhaleyle ilgili son kararı TFF verecek.
Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın hakları ihalesinde süreç devam ediyor. TFF'nin sözleşme için yetki verdiği Saran Group, Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-E, Paket 2 ve Paket 3 Yayın Hakları Sözleşmeleri'ni teslim ettiğini duyurdu.
Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları için sözleşme imzalama hakkına sahip olan Saran Group'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-E, Paket 2 ve Paket 3 Yayın Hakları Sözleşmeleri'ni 11 Mart 2022 Cuma günü imzalamış, teminat mektuplarıyla birlikte TFF'ye teslim etmiş bulunuyoruz. SüperLig TV proje ve vizyonunun da halen kuvvetle arkasındayız."
Son karar TFF'nin
Saran Group'un açıklaması sonrasında gözler TFF'ye çevrildi. TFF'nin kısa sürede ihaleyle ilgili son kararı vermesi bekleniyor.
Hangi pakette ne yer alıyor?
PAKET 1-B: 4'ü hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 60 (2022-23 sezonu için 68 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları
PAKET 1-C: 4'ü hafta içine denk gelen derbi olmak üzere, 36 hafta içi Süper Lig maçının canlı yayını hakları
PAKET 1-E: Dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakları
PAKET 2: Süper Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında canlı yayın hakkı
PAKET 3: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında düşük çözünürlüklü olarak İnternet TV ve GSM şebekeleri canlı yayın hakkı