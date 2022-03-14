https://tr.sputniknews.com/20220314/savunma-sanayii-baskani-ukraynada-ozelikle-sihalarin-gundeme-getiriliyor-olmasi-cok-anlamli-degil-1054681755.html

Savunma Sanayii Başkanı: Ukrayna’da özelikle SİHA’ların gündeme getiriliyor olması çok anlamlı değil

Savunma Sanayii Başkanı: Ukrayna’da özelikle SİHA’ların gündeme getiriliyor olması çok anlamlı değil

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Ukrayna’da kullanılan Bayraktar TB2 SİHA’larına ilişkin yaptığı açıklamada, “Ukrayna konusunda özelikle... 14.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-14T08:59+0300

2022-03-14T08:59+0300

2022-03-14T08:59+0300

savunma

savunma sanayii başkanlığı

savunma sanayii başkanı ismail demir

ukrayna

rusya

siha

bayraktar tb2

patriot

f-35

f-16

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Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Antalya Diplomasi Forumu’nda Sputnik’in aralarında bulunduğu gazetecilere son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.Demir, Ukrayna’daki krizin savunma sanayi projelerine etkisine ilişkin bir soruya, Ukrayna’daki krizin henüz çok sıcak olduğunu ve bu durumda projelerin üzerine konuşmanın çok anlamlı olmadığını belirterek cevap verdi. Demir, “Beklemedeyiz doğrudan bir olumsuzluk yok. MİLGEM tipi bir korvetin inşası zaten Türkiye’de devam ediyor. Bunun devam etmesi ile ilgili bir sorun olmaz. Ama tabi bu konuda geleceği planlamak açısından şu anda konuşulacak bir ortam çok yok. Umudumuz inşallah bir an önce ateşken ve barış tesis edilir. Ondan sonra projelerin akıbetini konuşuruz” diye de ekledi.Ukrayna’ya ihraç edilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) konusuna da değinen Prof. Dr. Demir, “Ukrayna konusunda özelikle SİHA’ların gündeme getiriliyor olması çok anlamlı değil. Çünkü bizim verdiğimiz ürünler artık o ülkenin malı olur. Ülkeler bunları kullanma konusunda tabi ki serbesttir. Ürünlerin kaynağı Türkiye olabilir ama artık o ürün, o ülkenin malıdır. Şimdiye kadar biz de çeşitli ortamlarda karşımızdaki hasımlarda birçok ülkenin silahını gördük. Yaklaşımımız budur. Bizim Türkiye olarak tavrımız yangına körükle gitmemek. Herkesin de yangına körükle değil de hortumla gidip söndürmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.‘Şu anda kuvvetlerimizin kullanımında olan 4 tip hava savunma sistemimiz var’Demir, ayrıca Türkiye’nin katmanlı hava savunmasını güçlendirdiklerini de ifade etti:‘Altay için Güney Kore’den motor geldi’Altay Ana Muharebe Tankı’nın motor tedariki konusunda da uzun zamandır uygulanan ambargolardan dolayı bir gecikme yaşanıyor. Türkiye’nin Altay tankı için Güney Kore ile motor tedariki görüşmelerine dair açıklamada bulunan Demir, “(Güney Kore’den) Motor geldi. Motorun güç sistemlerinin şu anda testleri yapılıyor. Mayıs’ı bekliyoruz. Altay Tankı’nın prototipini o motorla göreceğiz. O denklemde bir gerileme yok” dedi.‘Patriot defterini kapattık’İsmail Demir, ABD ile yürütelen F-35 alımı ve F-16 savaş uçağı modernizasyonu sürecine dair ise “Görüşme trafiği başladı. Konuşulmayan bir süreç. Karşılıklı dinleme anlama ve noktasında adımlar atıldı. Talep ne çözümün adımları ne olabilir bunların konuşmasına devam etmek durumunda karar alırız demek için erken. Diyaloğun başlaması olumlu bir konu. F-35 konusunun kapandığını ve biz kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Milli Muharip Uçak (MMU), HÜRJET gibi projelerimizde çeşitli alt kabiliyetleri oluşturacak olanca günümüzle geliştirmek durumundayız. F-16 modernizasyonu konusunda kararlıyız ve biz bunu yaparız” değerlendirmelerini yaptı.Demir, ABD’den Patriot hava savunma sistemi tedariki olup olmayacağını dair ise, ”Patriotlarla ilgili masada şu anda bir talep yok. Savunma sanayisinin bakış açısına göre biz o defteri kapattık. Bu konu savunma başkanlığından çıkmıştır. Akıntıya kürek çekmek de doğru değil. Zaten muhatap olarak alınmayacağımıza göre o konu Savunma Sanayi Başkanlığı’ndan çıktı. Gündemimizde değil” dedi.‘Bedava ürün yağdırsalar da istemiyoruz’Türkiye son dönemde Körfez ülkeleri ve İsrail’le de ilişkileri normalleştirme sürecinde bulunuyor. Bu ülkelere savunma sanayi ihracatı olasılığını da değerlendiren Demir, şunları söyledi:

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savunma sanayii başkanlığı, savunma sanayii başkanı ismail demir, ukrayna, rusya, siha, bayraktar tb2, patriot, f-35, f-16, antalya diplomasi forumu, altay ana muharebe tankı