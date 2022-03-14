https://tr.sputniknews.com/20220314/servis-soforleri-kontak-kapatti-maliyetler-uc-kat-artti-150-sofor-plakalarini-satiliga-cikardi-1054705039.html

Servis şoförleri kontak kapattı: 'Maliyetler üç kat arttı, 150 şoför plakalarını satılığa çıkardı'

Servis şoförleri kontak kapattı: 'Maliyetler üç kat arttı, 150 şoför plakalarını satılığa çıkardı'

Diyarbakır’da servis şoförleri, akaryakıt zamları ile birlikte artan maliyetler ve yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek için kontak kapattı. Servis Şoförleri... 14.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-14T15:35+0300

2022-03-14T15:35+0300

2022-03-14T15:35+0300

ekonomi

servis

benzin

araç

şoför

türkiye

ekonomi

akaryakıt

geçim

diyarbakır

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Diyarbakır Servisçiler Odası bünyesinde çalışan servis şoförleri, kontak kapatarak yaşadıkları sorunlara dikkat çekti. Yaklaşık 200 servis aracı ile Newroz Parkı’nda toplanan servis şoförleri, akaryakıt zammı ile birlikte artan maliyetler ve servis plakalarının ihale yolu ile verilmesine tepki gösterdi. Şoförler adına açıklama yapan Servisçiler Odası Başkan Yardımcısı Ercan Yardımcı, “Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ulaşım konusunda gelinen süreçte görüldü ki sınıfta kalmıştır. Keşmekeş hale gelen trafiği de yöneten anlayış maalesef servis sektöründe hizmet veren kooperatif ve odaların uzmanlığına aldırış etmeden bir çalışma içerisine girmiştir” dedi.‘Birçok kalemde adeta mağdur edildik’Servis plakalarının belediye tarafından ihale yoluyla verilmesini eleştiren Yardımcı “Gelinen aşamada verilmesi gerekli servis plaka tahsisi ile birlikte sergilenen anlayış bırakın hizmete katkı olmasını adeta yepyeni bir keşmekeşlik meydana getirecektir. Konusunda uzman Servisçiler Odası ve ilgili kuruluş, şirketler ve kişilerle görüşülmeden alınan kararla ihale ile verilecek servis plakaları hem hakkaniyetten uzak, hem hizmet kalitesini düşürecek ve hem de büyük kazalar kaçınılmaz olacaktır. Konusunda asla uzman olmayan ve hazırda parası olduğu için ihaleden plaka alarak servisçiliğe başlayan birine ilkokul öğrencisini teslim eden anne ve babaların yüreğini yakmak derecesine getirilen işten vazgeçilmelidir. Ulaşım ve vermiş olduğumuz hizmet ve fedakarlık konusunda şimdiye kadar birçok kalemde adeta mağdur edildik. Bırakın rahat geçimimizi yapabileceğimiz bir rayiç bedelini bizi ancak kurtaracak kadar bir rayiç bile vermediler” şeklinde konuştu.‘Akaryakıt zammı ile maliyetler üç kat arttı’Akaryakıt zamlarıyla birlikte maliyetlerin üç kat arttığını ifade eden Yardımcı şunları söyledi: ‘Ticari çalışan servisçi esnafı için KDV indirimi ile destek verilmeli’Akaryakıt zamları nedeniyle maliyetlerin üç kat arttığını ve bu nedenle 150 servis şoförünün plakalarını satmak için Servisçiler Odası’na başvurduğunu dile getiren Yardımcı “Üç katına çıkan yakıt maliyeti esnafımızın belini bükmüş, ve çalışamaz hale getirmiştir. Devletimizden istediğimiz en azından bu kamburlaşmış yükü bir nebze de olsa sırtımızdan alması en azından ticari çalışan servisçi esnafı için KDV indirimi ile bize destek vermesidir. Yakıt zamlarının devam etmesi durumunda esnaflarımız çalışamaz ve evlerine ekmek götüremez duruma geleceklerdir. Şuana kadar üç katına çıkan maliyetler nedeniyle velilerimizin de zor durumda olduklarını bildiğimiz için velilerimize sadece 50 TL zam yansıtmış bulunmaktayız. Ama bu da bizi çok büyük çıkmazlara sokmuştur. Çoğu arkadaşımız iş bırakma seviyesine gelmiş ve araçlarını ilana atarak satmak istemiştir. Şuan hali hazırda Servisçiler Odası’na 150 esnafımız plakalarını satmak için müracaat etmiştir” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220310/ankarada-ozel-halk-otobusu-ve-minibus-suruculeri-kontak-kapatti-1054586823.html

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servis, benzin, araç, şoför, türkiye, ekonomi, akaryakıt, geçim, diyarbakır, zam, rayiç