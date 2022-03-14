https://tr.sputniknews.com/20220314/servis-soforleri-kontak-kapatti-maliyetler-uc-kat-artti-150-sofor-plakalarini-satiliga-cikardi-1054705039.html
Servis şoförleri kontak kapattı: 'Maliyetler üç kat arttı, 150 şoför plakalarını satılığa çıkardı'
Servis şoförleri kontak kapattı: 'Maliyetler üç kat arttı, 150 şoför plakalarını satılığa çıkardı'
Diyarbakır’da servis şoförleri, akaryakıt zamları ile birlikte artan maliyetler ve yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek için kontak kapattı. Servis Şoförleri... 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T15:35+0300
2022-03-14T15:35+0300
2022-03-14T15:35+0300
ekonomi
servis
benzin
araç
şoför
türkiye
ekonomi
akaryakıt
geçim
diyarbakır
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Diyarbakır Servisçiler Odası bünyesinde çalışan servis şoförleri, kontak kapatarak yaşadıkları sorunlara dikkat çekti. Yaklaşık 200 servis aracı ile Newroz Parkı’nda toplanan servis şoförleri, akaryakıt zammı ile birlikte artan maliyetler ve servis plakalarının ihale yolu ile verilmesine tepki gösterdi. Şoförler adına açıklama yapan Servisçiler Odası Başkan Yardımcısı Ercan Yardımcı, “Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ulaşım konusunda gelinen süreçte görüldü ki sınıfta kalmıştır. Keşmekeş hale gelen trafiği de yöneten anlayış maalesef servis sektöründe hizmet veren kooperatif ve odaların uzmanlığına aldırış etmeden bir çalışma içerisine girmiştir” dedi.‘Birçok kalemde adeta mağdur edildik’Servis plakalarının belediye tarafından ihale yoluyla verilmesini eleştiren Yardımcı “Gelinen aşamada verilmesi gerekli servis plaka tahsisi ile birlikte sergilenen anlayış bırakın hizmete katkı olmasını adeta yepyeni bir keşmekeşlik meydana getirecektir. Konusunda uzman Servisçiler Odası ve ilgili kuruluş, şirketler ve kişilerle görüşülmeden alınan kararla ihale ile verilecek servis plakaları hem hakkaniyetten uzak, hem hizmet kalitesini düşürecek ve hem de büyük kazalar kaçınılmaz olacaktır. Konusunda asla uzman olmayan ve hazırda parası olduğu için ihaleden plaka alarak servisçiliğe başlayan birine ilkokul öğrencisini teslim eden anne ve babaların yüreğini yakmak derecesine getirilen işten vazgeçilmelidir. Ulaşım ve vermiş olduğumuz hizmet ve fedakarlık konusunda şimdiye kadar birçok kalemde adeta mağdur edildik. Bırakın rahat geçimimizi yapabileceğimiz bir rayiç bedelini bizi ancak kurtaracak kadar bir rayiç bile vermediler” şeklinde konuştu.‘Akaryakıt zammı ile maliyetler üç kat arttı’Akaryakıt zamlarıyla birlikte maliyetlerin üç kat arttığını ifade eden Yardımcı şunları söyledi: ‘Ticari çalışan servisçi esnafı için KDV indirimi ile destek verilmeli’Akaryakıt zamları nedeniyle maliyetlerin üç kat arttığını ve bu nedenle 150 servis şoförünün plakalarını satmak için Servisçiler Odası’na başvurduğunu dile getiren Yardımcı “Üç katına çıkan yakıt maliyeti esnafımızın belini bükmüş, ve çalışamaz hale getirmiştir. Devletimizden istediğimiz en azından bu kamburlaşmış yükü bir nebze de olsa sırtımızdan alması en azından ticari çalışan servisçi esnafı için KDV indirimi ile bize destek vermesidir. Yakıt zamlarının devam etmesi durumunda esnaflarımız çalışamaz ve evlerine ekmek götüremez duruma geleceklerdir. Şuana kadar üç katına çıkan maliyetler nedeniyle velilerimizin de zor durumda olduklarını bildiğimiz için velilerimize sadece 50 TL zam yansıtmış bulunmaktayız. Ama bu da bizi çok büyük çıkmazlara sokmuştur. Çoğu arkadaşımız iş bırakma seviyesine gelmiş ve araçlarını ilana atarak satmak istemiştir. Şuan hali hazırda Servisçiler Odası’na 150 esnafımız plakalarını satmak için müracaat etmiştir” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220310/ankarada-ozel-halk-otobusu-ve-minibus-suruculeri-kontak-kapatti-1054586823.html
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Sertaç Kayar
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servis, benzin, araç, şoför, türkiye, ekonomi, akaryakıt, geçim, diyarbakır, zam, rayiç
Servis şoförleri kontak kapattı: 'Maliyetler üç kat arttı, 150 şoför plakalarını satılığa çıkardı'
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Diyarbakır’da servis şoförleri, akaryakıt zamları ile birlikte artan maliyetler ve yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek için kontak kapattı. Servis Şoförleri Odası, artan maliyetler nedeniyle 150 servis şoförünün plakasını satmak için odaya başvurduğunu açıkladı.
Diyarbakır Servisçiler Odası bünyesinde çalışan servis şoförleri, kontak kapatarak yaşadıkları sorunlara dikkat çekti. Yaklaşık 200 servis aracı ile Newroz Parkı’nda toplanan servis şoförleri, akaryakıt zammı ile birlikte artan maliyetler ve servis plakalarının ihale yolu ile verilmesine tepki gösterdi. Şoförler adına açıklama yapan Servisçiler Odası Başkan Yardımcısı Ercan Yardımcı, “Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ulaşım konusunda gelinen süreçte görüldü ki sınıfta kalmıştır. Keşmekeş hale gelen trafiği de yöneten anlayış maalesef servis sektöründe hizmet veren kooperatif ve odaların uzmanlığına aldırış etmeden bir çalışma içerisine girmiştir” dedi.
‘Birçok kalemde adeta mağdur edildik’
Servis plakalarının belediye tarafından ihale yoluyla verilmesini eleştiren Yardımcı “Gelinen aşamada verilmesi gerekli servis plaka tahsisi ile birlikte sergilenen anlayış bırakın hizmete katkı olmasını adeta yepyeni bir keşmekeşlik meydana getirecektir. Konusunda uzman Servisçiler Odası ve ilgili kuruluş, şirketler ve kişilerle görüşülmeden alınan kararla ihale ile verilecek servis plakaları hem hakkaniyetten uzak, hem hizmet kalitesini düşürecek ve hem de büyük kazalar kaçınılmaz olacaktır. Konusunda asla uzman olmayan ve hazırda parası olduğu için ihaleden plaka alarak servisçiliğe başlayan birine ilkokul öğrencisini teslim eden anne ve babaların yüreğini yakmak derecesine getirilen işten vazgeçilmelidir. Ulaşım ve vermiş olduğumuz hizmet ve fedakarlık konusunda şimdiye kadar birçok kalemde adeta mağdur edildik. Bırakın rahat geçimimizi yapabileceğimiz bir rayiç bedelini bizi ancak kurtaracak kadar bir rayiç bile vermediler” şeklinde konuştu.
‘Akaryakıt zammı ile maliyetler üç kat arttı’
Akaryakıt zamlarıyla birlikte maliyetlerin üç kat arttığını ifade eden Yardımcı şunları söyledi:
“Özel okulların esnaftan aldığı komisyon, öğrenciden alınan bedel tam da derdimizi anlatmaya yetmektedir. Özellikle özel okul yönetim ve yetkililerin öğrenciden servis için aldığı bedel 40 liradır. Biz gün aydınlanmadan, 700 bin liralık aracıyla sokaklara çıkan, direksiyonda beli bükülen esnafın eline geçen 170 ile 220 lira arasındadır. Bir de gelen akaryakıt zamlarından dolayı sezon başında yaklaşık 560 TL civarı dolan depolarımız şuanda 1780 TL civarı dolmaktadır.”
‘Ticari çalışan servisçi esnafı için KDV indirimi ile destek verilmeli’
Akaryakıt zamları nedeniyle maliyetlerin üç kat arttığını ve bu nedenle 150 servis şoförünün plakalarını satmak için Servisçiler Odası’na başvurduğunu dile getiren Yardımcı “Üç katına çıkan yakıt maliyeti esnafımızın belini bükmüş, ve çalışamaz hale getirmiştir. Devletimizden istediğimiz en azından bu kamburlaşmış yükü bir nebze de olsa sırtımızdan alması en azından ticari çalışan servisçi esnafı için KDV indirimi ile bize destek vermesidir. Yakıt zamlarının devam etmesi durumunda esnaflarımız çalışamaz ve evlerine ekmek götüremez duruma geleceklerdir. Şuana kadar üç katına çıkan maliyetler nedeniyle velilerimizin de zor durumda olduklarını bildiğimiz için velilerimize sadece 50 TL zam yansıtmış bulunmaktayız. Ama bu da bizi çok büyük çıkmazlara sokmuştur. Çoğu arkadaşımız iş bırakma seviyesine gelmiş ve araçlarını ilana atarak satmak istemiştir. Şuan hali hazırda Servisçiler Odası’na 150 esnafımız plakalarını satmak için müracaat etmiştir” dedi.