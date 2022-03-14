Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220314/sokak-ortasinda-oldurdugu-arkadasinin-tiras-olmasini-beklemis-1054695884.html
Sokak ortasında öldürdüğü arkadaşının tıraş olmasını beklemiş
Sokak ortasında öldürdüğü arkadaşının tıraş olmasını beklemiş
Adana'da, sokakta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden 23 yaşındaki Ramazan Tutal'ı, mahalleden arkadaşı 20 yaşındaki Bilal Kırmızıgül'ün öldürdüğü... 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T11:53+0300
2022-03-14T11:53+0300
türkiye
adana
tıraş
arkadaş
cinayet
berber
telefon
katil
fotoğraf
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1054695997_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_56f1eae7c2ff9531516b2d4465c0c667.jpg
7 Mart günü saat 15.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, evinden çıkan Ramazan Tutal, tıraş olmak için Çukurova Caddesi'ndeki berbere gitti. Tıraş olduktan sonra berberden çıkan Tutal, sokakta yürürken, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Göğsüne, bacaklarına ve kollarına isabet eden mermilerle yaralanan Tutal kanlar içinde kaldı, şüpheli ise kaçtı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tutal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.1 gün önce kavga etmi̇şlerİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi belirleyip, bulmak için harekete geçti. Mahallede araştırma yapan cinayet dedektifleri, Tutal'ın olaydan 1 gün önce arkadaşı Bilal Kırmızıgül ile tartışıp, kavga ettiklerini belirledi. Arkadaşının Dedekorkut Mahallesi’ndeki evinde saklandığı tespit edilen Kırmızıgül, adrese düzenlenen baskınla yakalandı.Bi̇rli̇kte fotoğraf çekti̇rmi̇şlerGözaltına alınıp, emniyete götürülen Bilal Kırmızıgül, sorgusunda cinayeti itiraf etti. Olay günü Tutal'ı berberde gördüğünü ve tıraş olmasını bekleyip, çıktıktan sonra da vurduğunu anlatan Kırmızıgül, "Ramazan 1 gün önce çıkan kavgada beni dövdü. Eve döndükten sonra telefonla arayıp 'Yanıma gel, seninle görüşeceğiz' dedi. Gitmeyince de aileme küfretti, guruma dokundu" dedi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kırmızıgül, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Bilal Kırmızıgül'ün, öldürdüğü arkadaşı Ramazan Tutal ile çektirdiği fotoğrafı da ortaya çıktı.
https://tr.sputniknews.com/20220310/kiz-arkadasi-tarafindan-sirtindan-bicaklandi--1054609893.html
https://tr.sputniknews.com/20220314/3-yasindaki-kizinin-karnina-vurarak-olumune-neden-olan-anneye-11-yil-hapis-1054694532.html
türkiye
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1054695997_83:0:630:410_1920x0_80_0_0_0c9b9b92c39b88d182efb251bba3a400.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
adana, tıraş, arkadaş, cinayet, berber, telefon, katil, fotoğraf

Sokak ortasında öldürdüğü arkadaşının tıraş olmasını beklemiş

11:53 14.03.2022
© DHASokak ortasında öldürdüğü arkadaşının tıraş olmasını beklemiş
Sokak ortasında öldürdüğü arkadaşının tıraş olmasını beklemiş - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
© DHA
Abone olGoogle news
Adana'da, sokakta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden 23 yaşındaki Ramazan Tutal'ı, mahalleden arkadaşı 20 yaşındaki Bilal Kırmızıgül'ün öldürdüğü ortaya çıktı. Kırmızıgül'ün, berberde Tutal'ı gördükten sonra tıraş olmasını beklediği, çıktıktan sonra da tabancayla ateş açtığı belirlendi.
7 Mart günü saat 15.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, evinden çıkan Ramazan Tutal, tıraş olmak için Çukurova Caddesi'ndeki berbere gitti. Tıraş olduktan sonra berberden çıkan Tutal, sokakta yürürken, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Göğsüne, bacaklarına ve kollarına isabet eden mermilerle yaralanan Tutal kanlar içinde kaldı, şüpheli ise kaçtı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tutal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

1 gün önce kavga etmi̇şler

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi belirleyip, bulmak için harekete geçti. Mahallede araştırma yapan cinayet dedektifleri, Tutal'ın olaydan 1 gün önce arkadaşı Bilal Kırmızıgül ile tartışıp, kavga ettiklerini belirledi. Arkadaşının Dedekorkut Mahallesi’ndeki evinde saklandığı tespit edilen Kırmızıgül, adrese düzenlenen baskınla yakalandı.
Kız arkadaşı tarafından sırtından bıçaklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
TÜRKİYE
Kız arkadaşı tarafından sırtından bıçaklandı
10 Mart, 16:58

Bi̇rli̇kte fotoğraf çekti̇rmi̇şler

Gözaltına alınıp, emniyete götürülen Bilal Kırmızıgül, sorgusunda cinayeti itiraf etti. Olay günü Tutal'ı berberde gördüğünü ve tıraş olmasını bekleyip, çıktıktan sonra da vurduğunu anlatan Kırmızıgül, "Ramazan 1 gün önce çıkan kavgada beni dövdü. Eve döndükten sonra telefonla arayıp 'Yanıma gel, seninle görüşeceğiz' dedi. Gitmeyince de aileme küfretti, guruma dokundu" dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kırmızıgül, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bilal Kırmızıgül'ün, öldürdüğü arkadaşı Ramazan Tutal ile çektirdiği fotoğrafı da ortaya çıktı.
3 yaşındaki kızının karnına vurarak ölümüne neden olan anneye 11 yıl hapis - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
TÜRKİYE
3 yaşındaki kızının karnına vurarak ölümüne neden olan anneye 11 yıl hapis
11:27
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала