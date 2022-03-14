https://tr.sputniknews.com/20220314/sokak-ortasinda-oldurdugu-arkadasinin-tiras-olmasini-beklemis-1054695884.html

Sokak ortasında öldürdüğü arkadaşının tıraş olmasını beklemiş

Sokak ortasında öldürdüğü arkadaşının tıraş olmasını beklemiş

Adana'da, sokakta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden 23 yaşındaki Ramazan Tutal'ı, mahalleden arkadaşı 20 yaşındaki Bilal Kırmızıgül'ün öldürdüğü... 14.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-14T11:53+0300

2022-03-14T11:53+0300

2022-03-14T11:53+0300

türkiye

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7 Mart günü saat 15.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, evinden çıkan Ramazan Tutal, tıraş olmak için Çukurova Caddesi'ndeki berbere gitti. Tıraş olduktan sonra berberden çıkan Tutal, sokakta yürürken, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Göğsüne, bacaklarına ve kollarına isabet eden mermilerle yaralanan Tutal kanlar içinde kaldı, şüpheli ise kaçtı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tutal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.1 gün önce kavga etmi̇şlerİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi belirleyip, bulmak için harekete geçti. Mahallede araştırma yapan cinayet dedektifleri, Tutal'ın olaydan 1 gün önce arkadaşı Bilal Kırmızıgül ile tartışıp, kavga ettiklerini belirledi. Arkadaşının Dedekorkut Mahallesi’ndeki evinde saklandığı tespit edilen Kırmızıgül, adrese düzenlenen baskınla yakalandı.Bi̇rli̇kte fotoğraf çekti̇rmi̇şlerGözaltına alınıp, emniyete götürülen Bilal Kırmızıgül, sorgusunda cinayeti itiraf etti. Olay günü Tutal'ı berberde gördüğünü ve tıraş olmasını bekleyip, çıktıktan sonra da vurduğunu anlatan Kırmızıgül, "Ramazan 1 gün önce çıkan kavgada beni dövdü. Eve döndükten sonra telefonla arayıp 'Yanıma gel, seninle görüşeceğiz' dedi. Gitmeyince de aileme küfretti, guruma dokundu" dedi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kırmızıgül, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Bilal Kırmızıgül'ün, öldürdüğü arkadaşı Ramazan Tutal ile çektirdiği fotoğrafı da ortaya çıktı.

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