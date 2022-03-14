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https://tr.sputniknews.com/20220314/taksimde-doktor-ve-polisler-arasinda-arbede-89-yasindaki-doktor-yere-dustu--1054706958.html
Taksim'de doktorlar ve polisler arasında arbede: 89 yaşındaki doktor yere düştü
Taksim'de doktorlar ve polisler arasında arbede: 89 yaşındaki doktor yere düştü
14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle doktorlar, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koyarak basın açıklaması yapmak istedi. Ancak polis izin vermeyince arbede çıktı... 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T16:21+0300
2022-03-14T16:31+0300
türkiye
14 mart tıp bayramı
protesto
grev
polis
çelenk
arbede
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Türk Tabipleri Birliği (TTB) İstanbul Tabip Odası üyesi bir grup doktor, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakmak için Taksim Meydanı'nda bir araya geldi. Çelenk töreninden sonra basın açıklaması yapacaklarını belirten doktorlar, demir bariyerlerle kapatılan anıt alanına girmek isterken polis tarafından durduruldu. Meydanda basın açıklaması yapılmasının yasak olduğunu gerekçe göstererek doktorları anıta sokmayan polis, sadece çelenk koymak isteyenlerin içeri girebileceğini söyledi. Bu sırada, içeri girmek isteyen doktorlar ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. Arbede sırasında 89 yaşındaki Op. Dr. Erdinç Köksal yere düştü.Polisle bir süre tartışan doktorlar, protesto amacıyla çelenkleri demir bariyerlerin önüne bıraktı.İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, "Bugün burada, 14 Mart'ın 102'nci yıldönümünde, her yıl yaptığımız gibi taleplerimizi içeren,14 Mart'ın anlamını bildiren bir açıklama yapmak ve çelenk koymak için 3-5 kişilik sembolik bir heyetle buraya geldik. Bize, 'Çelenk koymanızda bir sakınca yok, ancak konuşamazsınız' denildi. Biz, konuşamadığımız bir yerde, böyle bir tasarrufta bulunamayız. Bu yüzden engellemelerle karşılaştığımız polis barikatı önüne çelenklerimizi bırakıyoruz. Tüm meslektaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220314/imamoglundan-14-mart-tip-bayrami-mesaji-hicbir-yere-gitmeyecekler-1054691249.html
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14 mart tıp bayramı, protesto, grev, polis, çelenk, arbede

Taksim'de doktorlar ve polisler arasında arbede: 89 yaşındaki doktor yere düştü

16:21 14.03.2022 (güncellendi: 16:31 14.03.2022)
© DHATaksim'de doktor ve polisler arasında arbede: 89 yaşındaki doktor yere düştü
Taksim'de doktor ve polisler arasında arbede: 89 yaşındaki doktor yere düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
© DHA
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14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle doktorlar, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koyarak basın açıklaması yapmak istedi. Ancak polis izin vermeyince arbede çıktı. Arbede sırasında 89 yaşındaki Op. Dr. Erdinç Köksal da yere düştü.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) İstanbul Tabip Odası üyesi bir grup doktor, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakmak için Taksim Meydanı'nda bir araya geldi.
Çelenk töreninden sonra basın açıklaması yapacaklarını belirten doktorlar, demir bariyerlerle kapatılan anıt alanına girmek isterken polis tarafından durduruldu.
Meydanda basın açıklaması yapılmasının yasak olduğunu gerekçe göstererek doktorları anıta sokmayan polis, sadece çelenk koymak isteyenlerin içeri girebileceğini söyledi. Bu sırada, içeri girmek isteyen doktorlar ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. Arbede sırasında 89 yaşındaki Op. Dr. Erdinç Köksal yere düştü.
Polisle bir süre tartışan doktorlar, protesto amacıyla çelenkleri demir bariyerlerin önüne bıraktı.
İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, "Bugün burada, 14 Mart'ın 102'nci yıldönümünde, her yıl yaptığımız gibi taleplerimizi içeren,14 Mart'ın anlamını bildiren bir açıklama yapmak ve çelenk koymak için 3-5 kişilik sembolik bir heyetle buraya geldik. Bize, 'Çelenk koymanızda bir sakınca yok, ancak konuşamazsınız' denildi. Biz, konuşamadığımız bir yerde, böyle bir tasarrufta bulunamayız. Bu yüzden engellemelerle karşılaştığımız polis barikatı önüne çelenklerimizi bırakıyoruz. Tüm meslektaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun" diye konuştu.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
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İmamoğlu'ndan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı: Hiçbir yere gitmeyecekler
08:23
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