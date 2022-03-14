https://tr.sputniknews.com/20220314/thodexin-firari-ceosu-ozer-sikayetlerini-geri-cekmeleri-sartiyla-8-kisiye-2-milyon-lira-gonderdi-1054697557.html

Thodex'in firari CEO'su Özer, şikayetlerini geri çekmeleri şartıyla 8 kişiye 2 milyon lira gönderdi

Thodex'in firari CEO'su Özer, şikayetlerini geri çekmeleri şartıyla 8 kişiye 2 milyon lira gönderdi

Kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce insanı mağdur ettiği iddia edilen şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer, geçtiğimiz hafta şikayetlerini geri... 14.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-14T12:27+0300

2022-03-14T12:27+0300

2022-03-14T12:27+0300

türkiye

thodex

faruk fatih özer

soruşturma

dolandırıcılık

banka dolandırıcılığı

internet dolandırıcılığı

kripto para

arnavutluk

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Thodex isimli kripto para borsasında binlerce kişinin dolandırıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Müşteki avukatlarından Sinan Keskin, yurt dışında firari bulunan şirketin CEO'su Faruk Fatih Özer'in ve Thodex şirketinin avukatının kendisiyle irtibata geçtiğini ve uzlaşmaya gitmek istediklerini söyledi.'Uzlaşmaya konu zarar mi̇ktarı yatırıldı'Avukat Sinan Keskin, "Biz de buna istinaden uzlaşma görüşmelerini müvekkillerimizin hak ve menfaatleri gereğince yürüttük. Aynı zamanda müvekkillerimizden bu uzlaşmaya onay verdiklerine dair yazılı ve sözlü taahhüt aldık, muvafakat aldık. Buna istinaden geçen hafta perşembe günü müvekkillerimizin hesabına uzlaşmaya konu zarar miktarı yatırılmış olup, biz de tarafımızdan teyit ettik" şeklinde konuştu.'Şi̇kayetten vazgeçme di̇lekçeleri̇ni̇ verdi̇k'Keskin şöyle devam etti: 'Hi̇ç tahsi̇l edi̇lemez di̇ye bakılan bi̇r dosya'Avukat Keskin, "Tahsil edilemeyecek bir dosyayla ilgili daha doğrusu hiç tahsil edilemez diye bakılan bir dosya, epeyce de bir uğraştık biliyorsunuz gelinen süre itibariyle. Burada tahsilatları şuanda yapmış bulunuyoruz. Tabi ki kabul eden müvekkillerimle ilgili söz konusu oluyor. Faruk Fatih Özer tabi ilk defa ödemeleri dosya kapsamında gerçekleştirmiş oluyor. Müvekkillerimizin de tabi bir kısım zararları uzlaştırma kapsamında belirlenen zararları da giderildikten sonra savcılığa şikayetten vazgeçme dilekçeleri sunuyoruz" ifadelerini kullandı.Özer hakkındaki soruşturma devam edi̇yorŞikayetten vazgeçmeyenler için Faruk Fatih Özer hakkında soruşturmanın devam edeceğini vurgulayan Avukat Keskin, "Ama birçok mağdur da uzlaşma anlamında olumlu bakıyor sürece. Olumlu bakmayanlar için de süreç devam edecektir" dedi.Thodex soruşturmasında yüzlerce müvekkili olduğunu da hatırlatan Keskin, "Geçen hafta itibariyle sadece 8 kişinin zararı giderildi uzlaştırma kapsamında. Bunların zarar miktarı da yaklaşık 2 milyon civarında. Bunlar banka hesaplarına yattı, biz de ofisimiz olarak teyit ettik bankaya yattığını. Aynı zamanda da buna istinaden dediğim gibi savcılıktan suç duyurusuna ilişkin şikayetten vazgeçme dilekçelerini de sunduk" ifadelerini kullandı.Paranin yatırıldığını teyi̇t etti̇kten sonra şi̇kayetten vazgeçi̇yorlarAvukat Sinan Keskin, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, "Biz burada özellikle şuna dikkat ediyoruz; bu uzlaştırma kapsamında anlaşılan miktarın banka hesaplarına yatıp yatmadığını kontrol ediyoruz. Teyidini alıyoruz, para yatırıldıktan sonra şikayetten vazgeçme dilekçelerini savcılık makamına sunuyoruz" şeklinde konuştu.

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https://tr.sputniknews.com/20210922/arnavutlukta-thodex-operasyonu-1049146265.html

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