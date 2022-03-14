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TÜBİTAK UZAY 76 kişi istihdam edecek
TÜBİTAK UZAY 76 kişi istihdam edecek
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Uzay Teknolojileri̇ Araştırma Enstitüsünde (TÜBİTAK UZAY) görev yapmak üzere 76 proje personeli alınacak. 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T09:30+0300
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türkiye
personel
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tübitak
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TÜBİTAK UZAY 76 kişi istihdam edecekResmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, araştırmacı, teknik ve destek personeli, teknisyen kadroları için 4 Nisan'a kadar başvuru yapılabilecek.Adayların üniversitelerin belirtilen bölümlerinin lisans ve ön lisans mezunu olması gerekiyor.
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personel, istihdam, tübitak

TÜBİTAK UZAY 76 kişi istihdam edecek

09:30 14.03.2022
© AA / ArşivTÜBİTAK
TÜBİTAK - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
© AA / Arşiv
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Uzay Teknolojileri̇ Araştırma Enstitüsünde (TÜBİTAK UZAY) görev yapmak üzere 76 proje personeli alınacak.
TÜBİTAK UZAY 76 kişi istihdam edecek
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, araştırmacı, teknik ve destek personeli, teknisyen kadroları için 4 Nisan'a kadar başvuru yapılabilecek.
Adayların üniversitelerin belirtilen bölümlerinin lisans ve ön lisans mezunu olması gerekiyor.
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