https://tr.sputniknews.com/20220314/tubitak-uzay-76-kisi-istihdam-edecek-1054691893.html
TÜBİTAK UZAY 76 kişi istihdam edecek
TÜBİTAK UZAY 76 kişi istihdam edecek
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Uzay Teknolojileri̇ Araştırma Enstitüsünde (TÜBİTAK UZAY) görev yapmak üzere 76 proje personeli alınacak. 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T09:30+0300
2022-03-14T09:30+0300
2022-03-14T09:30+0300
türkiye
personel
istihdam
tübitak
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TÜBİTAK UZAY 76 kişi istihdam edecekResmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, araştırmacı, teknik ve destek personeli, teknisyen kadroları için 4 Nisan'a kadar başvuru yapılabilecek.Adayların üniversitelerin belirtilen bölümlerinin lisans ve ön lisans mezunu olması gerekiyor.
https://tr.sputniknews.com/20220311/bakan-koca-tip-egitimi-tercihindeki-en-kucuk-suphe-bile-beni-derinden-uzmektedir-1054645728.html
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personel, istihdam, tübitak
TÜBİTAK UZAY 76 kişi istihdam edecek
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Uzay Teknolojileri̇ Araştırma Enstitüsünde (TÜBİTAK UZAY) görev yapmak üzere 76 proje personeli alınacak.
TÜBİTAK UZAY 76 kişi istihdam edecek
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, araştırmacı, teknik ve destek personeli, teknisyen kadroları için 4 Nisan'a kadar başvuru yapılabilecek.
Adayların üniversitelerin belirtilen bölümlerinin lisans ve ön lisans mezunu olması gerekiyor.