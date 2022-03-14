https://tr.sputniknews.com/20220314/tubitak-uzay-76-kisi-istihdam-edecek-1054691893.html

TÜBİTAK UZAY 76 kişi istihdam edecek

TÜBİTAK UZAY 76 kişi istihdam edecek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Uzay Teknolojileri̇ Araştırma Enstitüsünde (TÜBİTAK UZAY) görev yapmak üzere 76 proje personeli alınacak. 14.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-14T09:30+0300

2022-03-14T09:30+0300

2022-03-14T09:30+0300

türkiye

personel

istihdam

tübitak

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TÜBİTAK UZAY 76 kişi istihdam edecekResmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, araştırmacı, teknik ve destek personeli, teknisyen kadroları için 4 Nisan'a kadar başvuru yapılabilecek.Adayların üniversitelerin belirtilen bölümlerinin lisans ve ön lisans mezunu olması gerekiyor.

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personel, istihdam, tübitak