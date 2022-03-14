https://tr.sputniknews.com/20220314/turkiye-ay-topragi-ureten-10-ulke-oldu-1054695252.html

Türkiye, 'Ay toprağı' üreten 10. ülke oldu

Türkiye, 'Ay toprağı' üreten 10. ülke oldu

İleride uzaya yerleşim amacıyla ‘Ay toprağı’ üreten ülkeler arasında Türkiye 10’uncu sırada yerini aldı. 14.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-14T11:37+0300

2022-03-14T11:37+0300

2022-03-14T11:37+0300

yaşam

ay

toprak

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ABD, Almanya (AB ile), Avustralya, Çin, Hindistan, İtalya (AB ile), Japonya, Kanada ve Kore’nin ardından Türkiye de Ay toprağına benzer toprak üretti. Beykent Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Kapsamında 2021’de ‘Türkiye Coğrafyasının Çeşitli Bölgelerinden Alınan Örneklerle Ay Toprağının Benzerinin Üretilmesi’ çalışması gerçekleştirildi.İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Y. Cengiz Toklu, “Türkiye’nin birçok volkanik bölgesinden, bozulmamış alanlardan örnekler topladık. Ayrıca madenlerden bazalt, olivin inverit, uçucu füller gibi şeyler aldık. Bunların karışımıyla ‘benzerini nasıl üretebilirize’ çalıştık. Bir neticesinde de Ay toprağına çok yakın topraklar elde ettik” dedi.Yapılan çalışmanın bütçesinin uzay çalışmalarına göre oldukça düşük olduğuna değinen Prof. Dr. Toklu şunları söyledi:“Uzay çalışmaları çok yönlüdür. İlla bunu yapmak için milyonlar harcamaya gerek yok. Mesela biz bu çalışmada çeşitli dağcı arkadaşlarımızdan yardım aldık ve laboratuvar çalışmalarımız oldu. Bu yıldan sonra artık o topraklarla neler yapabileceğimize çalışacağız. Ayrıca topraktan tonlarca üreterek bunları ayda nasıl kullanabileceğimizi de deneyeceğiz. Bu konuda bir çalışma projemiz de başlayacak.”Ay’a yerleşimin sağlanabilmesi için orada öncelikle inşaat yapıları yapılması gerektiğine değinen İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Y. Cengiz Toklu, bu yüzden oradaki kullanılacak malzemelerin başında Ay toprağının geldiğini söyledi.'Tüm toprak çeşitleri için formül oluşurduk'Yapılan Apollo ve Luna seferleriyle dünyaya yaklaşık 400 kilogram Ay toprağı getirildiğini belirten Prof. Dr. Toklu, “Ay’daki toprak çeşitleri bulunduğu yere göre değişiyor. Mesela Ay’ın yükselti, çukur ve ara yerlerindeki toprak özellikleri çok başka. Diğer ülkeler, belirli çeşit toprağı ele alırken biz tüm toprak çeşitleri için formül oluşurduk” açıklamasını yaptı.Apollo toprağının benzerini üretebilecek formülleri, oldukça karmaşık optimizasyon yöntemleri kullanılarak geliştirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Toklu, “Bu, bugüne kadar dünyada yapılan tüm çalışmaların ötesinde bir sonuca ulaşılmış olması demektir. Elde edilen en başarılı örneğe verilen isim de TBG-1 olmuştur. Burada T ülkemizi, B’de çalışmaları destekleyen üniversitemizi temsil etmektedir” dedi.Ayrıca geçen yıl Çin tarafından insansız bir araçla getirilmiş olan 1.7 kilograma yakın örneğin de benzeri için gerekli formülü geliştirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Toklu, “Böylece Çin örneği için benzer, dünyada ilk olarak Türkiye’de üretilmiş olmaktadır” şeklinde konuştu.Projenin araştırma ekibinde Prof. Dr. Nurcan Çalık Açıkbaş, Doç. Dr. Gökhan Açıkbaş, Dr. Pınar Akpınar ile Dr. A. Erdem Çerçevik de yer aldı.

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