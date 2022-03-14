https://tr.sputniknews.com/20220314/turkiyenin-ilk-tank-ihracati-gerceklesti-1054702195.html

Türkiye'nin ilk tank ihracatı gerçekleşti

Türkiye'nin ilk tank ihracatı gerçekleşti

Kaplan MT tankı için Endonezya'ya teslimata başlayan FNSS, 18 adetlik teslimatı bu yıl tamamlayacak. 14.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-14T14:06+0300

2022-03-14T14:06+0300

2022-03-14T14:06+0300

savunma

türkiye

tank

ihracat

endonezya

savunma sanayii başkanlığı

savunma sanayi

fnss

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FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, Endonezya için üretilen Kaplan MT tankı için teslimatların başladığını ve projenin ilk paketinin bu yıl tamamlanacağını bildirdi.Kurt, 10'dan fazla yerli ve yabancı sözleşme yürüttükleri 2021 yılının FNSS için çok yoğun geçtiğini söyledi.Genel olarak hedeflerine ulaştıkları, başarılı bir yıl geçirdiklerini dile getiren Kurt, çok sayıda projede öngörülen tarihleri yakalamak ve müşteri memnuniyeti sağlamak için çalıştıklarını ifade etti.Kovid-19 salgını nedeniyle kısıtlanan uluslararası seyahatlerden kaynaklanan zorluklara rağmen ihracat projelerini de sürdürdüklerini anlatan FNSS Genel Müdürü, şöyle konuştu:'Kaplan MT ikinci ihracata da çok yaklaştı'Nail Kurt, Filipinler'de de MT ihtiyacı çıktığını ancak son aşamada başka bir ürün tercih edildiğini söyledi.Kaplan MT'nin henüz sahaya verilmemesinin dezavantajını yaşadıklarını anlatan Kurt, "Çok sayıda değildi ama bizim için önemli bir gösterge olacaktı. Başa baş gittikten sonra son dakika bir karar verildi. Başka ülkelerde de ihtiyaçlar var. Ayrıca Türkiye'de de ihtiyaç olarak düşünüleceğini öngörüyoruz. Özellikle asimetrik tehlikelerin artmasıyla birlikte gerek 105, gerekse 120'lik kuleli MT ihtiyacı doğabilir. Böyle bir araca önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde mutlaka daha fazla dikkat verileceği ve bir projelendirme olabileceği konusunda öngörülerimiz var" dedi.

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türkiye, tank, ihracat, endonezya, savunma sanayii başkanlığı, savunma sanayi, fnss