https://tr.sputniknews.com/20220314/turkiyeye-kacak-gecis-yapmak-isterken-mayina-basti-1054695507.html

Türkiye’ye kaçak geçiş yapmak isterken mayına bastı

Türkiye’ye kaçak geçiş yapmak isterken mayına bastı

Suriye’den Türkiye’ye kaçak geçiş yapmaya çalışan yabancı uyruklu gencin mayına basması sonucu sağ ayağı koptu. 14.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-14T11:42+0300

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türkiye

mayın

suriye

türkiye

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genç

mülteci

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Edinilen bilgiye göre, 1. Hudut Alayı 2. Hudut Taburu Şimşek Hudut Karakolu sorumluluk alanında, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 24 yaşındaki yabancı uyruklu U.E. mayına bastı.Meydana gelen patlamada sağ ayağı kopan genç, sınır hattındaki askerlerin yardımıyla mayınlı bölgeden çıkarıldı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

https://tr.sputniknews.com/20220302/suriyeden-turkiyeye-kacak-gecis-yapmak-isterken-mayina-basti-1054354786.html

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mayın, suriye, türkiye, kilis, hastane, genç, mülteci, suriyeli, suriyeli mülteciler