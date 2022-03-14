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Türkiye’ye kaçak geçiş yapmak isterken mayına bastı
Türkiye’ye kaçak geçiş yapmak isterken mayına bastı
Suriye’den Türkiye’ye kaçak geçiş yapmaya çalışan yabancı uyruklu gencin mayına basması sonucu sağ ayağı koptu. 14.03.2022, Sputnik Türkiye
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Edinilen bilgiye göre, 1. Hudut Alayı 2. Hudut Taburu Şimşek Hudut Karakolu sorumluluk alanında, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 24 yaşındaki yabancı uyruklu U.E. mayına bastı.Meydana gelen patlamada sağ ayağı kopan genç, sınır hattındaki askerlerin yardımıyla mayınlı bölgeden çıkarıldı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220302/suriyeden-turkiyeye-kacak-gecis-yapmak-isterken-mayina-basti-1054354786.html
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mayın, suriye, türkiye, kilis, hastane, genç, mülteci, suriyeli, suriyeli mülteciler

Türkiye’ye kaçak geçiş yapmak isterken mayına bastı

11:42 14.03.2022
© İHATürkiye’ye kaçak geçiş yapmak isterken mayına bastı
Türkiye’ye kaçak geçiş yapmak isterken mayına bastı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
© İHA
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Suriye’den Türkiye’ye kaçak geçiş yapmaya çalışan yabancı uyruklu gencin mayına basması sonucu sağ ayağı koptu.
Edinilen bilgiye göre, 1. Hudut Alayı 2. Hudut Taburu Şimşek Hudut Karakolu sorumluluk alanında, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 24 yaşındaki yabancı uyruklu U.E. mayına bastı.
Meydana gelen patlamada sağ ayağı kopan genç, sınır hattındaki askerlerin yardımıyla mayınlı bölgeden çıkarıldı.
Olay yerine çağrılan ambulans ile Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Suriye'den Türkiye'ye kaçak geçiş yapmak isterken mayına bastı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
TÜRKİYE
Suriye'den Türkiye'ye kaçak geçiş yapmak isterken mayına bastı
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