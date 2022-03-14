https://tr.sputniknews.com/20220314/turkiyeye-kacak-gecis-yapmak-isterken-mayina-basti-1054695507.html
Türkiye’ye kaçak geçiş yapmak isterken mayına bastı
Türkiye’ye kaçak geçiş yapmak isterken mayına bastı
Suriye’den Türkiye’ye kaçak geçiş yapmaya çalışan yabancı uyruklu gencin mayına basması sonucu sağ ayağı koptu. 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T11:42+0300
2022-03-14T11:42+0300
2022-03-14T11:42+0300
türkiye
mayın
suriye
türkiye
kilis
hastane
genç
mülteci
suriyeli
suriyeli mülteciler
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Edinilen bilgiye göre, 1. Hudut Alayı 2. Hudut Taburu Şimşek Hudut Karakolu sorumluluk alanında, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 24 yaşındaki yabancı uyruklu U.E. mayına bastı.Meydana gelen patlamada sağ ayağı kopan genç, sınır hattındaki askerlerin yardımıyla mayınlı bölgeden çıkarıldı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220302/suriyeden-turkiyeye-kacak-gecis-yapmak-isterken-mayina-basti-1054354786.html
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suriye
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mayın, suriye, türkiye, kilis, hastane, genç, mülteci, suriyeli, suriyeli mülteciler
Türkiye’ye kaçak geçiş yapmak isterken mayına bastı
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Suriye’den Türkiye’ye kaçak geçiş yapmaya çalışan yabancı uyruklu gencin mayına basması sonucu sağ ayağı koptu.
Edinilen bilgiye göre, 1. Hudut Alayı 2. Hudut Taburu Şimşek Hudut Karakolu sorumluluk alanında, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 24 yaşındaki yabancı uyruklu U.E. mayına bastı.
Meydana gelen patlamada sağ ayağı kopan genç, sınır hattındaki askerlerin yardımıyla mayınlı bölgeden çıkarıldı.
Olay yerine çağrılan ambulans ile Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.