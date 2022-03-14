https://tr.sputniknews.com/20220314/ukrayna-dezenformasyonu-suruyor-operasyonun-2-haftasindan-itibaren-yayinlanan-yalan-haberler-1054709797.html

Ukrayna dezenformasyonu sürüyor: Operasyonun 2. haftasından itibaren yayınlanan yalan haberler

Ukrayna dezenformasyonu sürüyor: Operasyonun 2. haftasından itibaren yayınlanan yalan haberler

Rusya’nın Donbass’a yönelik başlattığı askeri operasyonun 3. haftası bitmeye yakınken, Ukrayna krizi ile ilgili bilgi kirliliği de hız kazanıyor. Operasyonun... 14.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-14T17:58+0300

2022-03-14T17:58+0300

2022-03-14T18:04+0300

ukrayna krizi

rusya

wall street journal

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yalan haber

propaganda

dezenformasyon

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Rusya'nın Donbass'a yönelik başlattığı operasyonun 3. haftası biterken, krizle alakalı çok sayıda yanlış bilgi ve haber içerikleri de gündeme gelmeye devam etti. Bu hafta da Batı basının ‘saygın’ adledilen medya kuruluşlarından, ABD ve Ukraynalı yetkililerin resmi hesaplarına kadar birçok kaynak, dezenformasyon içeren bilgiler paylaşmayı sürdürdü.Sosyal medyada asılsız içerikleri destekleyen bot hesapların, krizle alakalı çok sayıda yanlış bilgiyi gündemde tutarak etkileşim alması, nefret ve düşmanlığı körükleyen saldırgan politikalara dönüşmüş durumda. Üstelik bu paylaşımlar asılsız olduğu kanıtlansa da sosyal medya şirketleri ile hesap sahipleri tarafından kaldırılmayarak bilgi kirliliğinin büyümesine sebep oluyor.Bu dezenformasyon karşısında harekete geçen Rus yetkililer, Telegram uygulamasındaki apolitik Rus sayfalarının yöneticileri tarafından oluşturulan "Sahte Savaş" projesine atıfta bulunarak, asılsız haberleri ortaya çıkardı. Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Twitter’da paylaşılan “Gerçek mi yalan mı?” adlı gönderi de bunlardan biri.Krizin ilk haftasında Ukrayna veya Batı kaynaklı resmi kurumlarca servis edildikten sonra doğru olmadığı kanıtlanan içerikleri bir araya getiren Sputnik, operasyonun ikinci haftasından itibaren dolaşıma sokulan yanlış bilgileri de derledi.Yanlışlar ve doğrularPekin, ‘Rusya’nın Çin’den askeri teçhizat istediği’ haberlerini yalanladıZelenskiy'in yayınlanan hastane ziyareti videosunda geçen ay hayatını kaybeden hemşirenin yer aldığı ortaya çıktıAncak Twitter, konu hakkında paylaşım yapan Rusya’nın İngiltere Büyükelçiliği’nin tweetini "Bu tweet Twitter kurallarını ihlal etti" ifadesiyle İngiltere Büyükelçiliği’nin söz konusu paylaşımı sildi.‘Cami bombalandı’ iddiasıFOTO

https://tr.sputniknews.com/20220228/sosyal-medyada-ukrayna-dezenformasyonu-iste-yayinlanan-yalan-haberler-1054307959.html

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