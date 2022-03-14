https://tr.sputniknews.com/20220314/vaka-sayisi-20-binin-uzerinde-1054714567.html
Vaka sayısı 20 binin üzerinde
Vaka sayısı 20 binin üzerinde
Son 24 saatte 24 bin 404 yeni vaka tespit edildi, 133 kişi hayatını kaybetti, 38 bin 812 kişi sağlığına kavuştu. 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T20:13+0300
2022-03-14T20:13+0300
2022-03-14T20:16+0300
koronavirüs
koronavirüs
türkiye
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Sağlık Bakanlığı'nca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.Son 24 saatte 319 bin 649 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 404 kişinin testi pozitif çıktı.133 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 38 bin 812 oldu.18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 93,02, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,23 olarak kayda geçti.Aşı sayısı 146 milyonu geçtiTürkiye'de bugüne kadar yapılan toplam aşı saysı 146 milyon 273 bin 906'ya yükseldi.En az iki doz aşı uyulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
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koronavirüs, türkiye
Vaka sayısı 20 binin üzerinde
20:13 14.03.2022 (güncellendi: 20:16 14.03.2022) Abone ol
Son 24 saatte 24 bin 404 yeni vaka tespit edildi, 133 kişi hayatını kaybetti, 38 bin 812 kişi sağlığına kavuştu.
Sağlık Bakanlığı'nca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Son 24 saatte 319 bin 649 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 404 kişinin testi pozitif çıktı.
133 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 38 bin 812 oldu.
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 93,02, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,23 olarak kayda geçti.
Aşı sayısı 146 milyonu geçti
Türkiye'de bugüne kadar yapılan toplam aşı saysı 146 milyon 273 bin 906'ya yükseldi.
En az iki doz aşı uyulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.
En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.