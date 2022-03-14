https://tr.sputniknews.com/20220314/venezuella-disisleri-bakani-flix-plasencia-gonzlez-turkiye-ve-rusya-yakin-muttefiklerimizdir-1054701433.html

Venezüella Dışişleri Bakanı Félix Plasencia González: Türkiye ve Rusya yakın müttefiklerimizdir

Venezüella Dışişleri Bakanı Félix Plasencia González: Türkiye ve Rusya yakın müttefiklerimizdir

Bolivarcı Venezüella Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Félix Plasencia González, Sputnik’e verdiği röportajda, Rusya’ya yönelik yaptırımları şiddetle kınadıklarını... 14.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-14T13:49+0300

2022-03-14T13:49+0300

2022-03-14T13:49+0300

görüş

venezuela

rusya

abd

ukrayna

türkiye

latin amerika

avrupa birliği

nicolas maduro

antalya diplomasi forumu

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Venezüellalı Bakan Félix Plasencia González, katıldığı Antalya Diplomasi Forumu’nda, Ukrayna krizi, Rusya’ya yönelik yaptırımlar, Türkiye ile ilişkiler ve ABD’nin Latin Amerika’daki baskısı gibi birçok başlıkta Sputnik’in sorularını yanıtladı.“ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya ve Rus halkına uyguladığı yaptırımları tamamen kınıyoruz. Bu yaptırımlar yasa dışıdır” diyen González, şunları söyledi:Rus kültürüne karşı yaptırımları da eleştiren Bakan González, “Bu aşağılık ve korkunç bir tavırdır. İnsanlığa çok aykırıdır. Rus kültürünün değerleri, dünya mirasının değerlerinin bir parçasıdır. Aşağılık, korkunç, yabancı düşmanı bir eylem. Bunu şiddetle kınıyoruz” dedi.‘Lavrov'un bizi ziyaret etmesini bekliyoruz’Venezüella Dışişleri Bakanı Félix Plasencia González, Antalya’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan González, bu görüşmelerin ayrıntılarını ise şöyle anlattı:‘NATO bir savaş kurumudur’NATO’nun Rusya’ya doğru olan genişlemesi ve saldırgan tutumlarını da değerlendiren Venezüellalı Bakan, “NATO’nun genişlemesine karşıyız çünkü NATO kendi içinde bir anakronizmdir” diyerek şunları söyledi:‘Dayatma ve tek taraflı yaptırımlar değil özgürlük, egemenlik, saygı istiyoruz’ABD’nin Latin Amerika’da Venezüella ve bölge ülkelerine karşı uyguladığı baskı ve yaptırımları da eleştiren Bakan González, “Venezüella, Küba, Nikaragua gibi ülkelere ABD tarafından yaptırımlar uygulanıyor. Latin Amerika'daki tüm ülkelere yaptırım uygulanmıyor çünkü bazıları ABD’nin müttefiki ve ABD'nin kendi topraklarındaki askeri üslerini hoş karşılıyor. Ama bizim durumumuzdaki ülkeler yaptırımlara maruz kalıyor ve halkımız yıllardır acı çekiyor. ABD'nin ülkelerimize uyguladığı yaptırımları kınıyoruz. Ülkelerimiz arasında köklü tarih var. Geçmişte kuzeyde Washington, güneyde Simon Bolivar özgür devletler kurdu. İlişkilerimiz de birlik, anlayış ve liderlerimize saygı içinde olmalıydı ve bugün bunun için çalışmalıyız. Dayatma ve tek taraflı yaptırımlar değil özgürlük, egemenlik, saygı istiyoruz. Bu uluslararası toplumda kabul edilebilir bir şey değil ve her gün kınamaya devam etmeliyiz. Dünyada toplumda en çok uzlaşılan belge olan Birleşmiş Milletler tüzüğünü savunuyoruz. Ve biz barış ve anlayış ve tek taraflılık ve yaptırımlar değil, Birleşmiş Milletler tüzüğünün tüm gövdesini koruyan Rusya ve Çin gibi bir grup ülke ile birlikteyiz. Ne kadar vurgulasak az, yaptırımlara karşı her zaman sesimizi yükselteceğiz” ifadelerini kullandı.‘Türkiye, Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti ve İran Venezüella'nın yakın müttefikleridir’Félix Plasencia González röportajda ayrıca Türkiye ile ilişkilere de değinerek “Türkiye, Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti ve İran Venezüella'nın yakın müttefikleridir” dedi. Bakan González, şunları ekledi:

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venezuela

rusya

ukrayna

latin amerika

avrupa birliği

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venezuela, rusya, abd, ukrayna, türkiye, latin amerika, avrupa birliği, nicolas maduro, antalya diplomasi forumu