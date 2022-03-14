https://tr.sputniknews.com/20220314/venezuella-disisleri-bakani-flix-plasencia-gonzlez-turkiye-ve-rusya-yakin-muttefiklerimizdir-1054701433.html
Venezüella Dışişleri Bakanı Félix Plasencia González: Türkiye ve Rusya yakın müttefiklerimizdir
Venezüella Dışişleri Bakanı Félix Plasencia González: Türkiye ve Rusya yakın müttefiklerimizdir
Bolivarcı Venezüella Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Félix Plasencia González, Sputnik’e verdiği röportajda, Rusya’ya yönelik yaptırımları şiddetle kınadıklarını... 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T13:49+0300
2022-03-14T13:49+0300
2022-03-14T13:49+0300
görüş
venezuela
rusya
abd
ukrayna
türkiye
latin amerika
avrupa birliği
nicolas maduro
antalya diplomasi forumu
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Venezüellalı Bakan Félix Plasencia González, katıldığı Antalya Diplomasi Forumu’nda, Ukrayna krizi, Rusya’ya yönelik yaptırımlar, Türkiye ile ilişkiler ve ABD’nin Latin Amerika’daki baskısı gibi birçok başlıkta Sputnik’in sorularını yanıtladı.“ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya ve Rus halkına uyguladığı yaptırımları tamamen kınıyoruz. Bu yaptırımlar yasa dışıdır” diyen González, şunları söyledi:Rus kültürüne karşı yaptırımları da eleştiren Bakan González, “Bu aşağılık ve korkunç bir tavırdır. İnsanlığa çok aykırıdır. Rus kültürünün değerleri, dünya mirasının değerlerinin bir parçasıdır. Aşağılık, korkunç, yabancı düşmanı bir eylem. Bunu şiddetle kınıyoruz” dedi.‘Lavrov'un bizi ziyaret etmesini bekliyoruz’Venezüella Dışişleri Bakanı Félix Plasencia González, Antalya’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan González, bu görüşmelerin ayrıntılarını ise şöyle anlattı:‘NATO bir savaş kurumudur’NATO’nun Rusya’ya doğru olan genişlemesi ve saldırgan tutumlarını da değerlendiren Venezüellalı Bakan, “NATO’nun genişlemesine karşıyız çünkü NATO kendi içinde bir anakronizmdir” diyerek şunları söyledi:‘Dayatma ve tek taraflı yaptırımlar değil özgürlük, egemenlik, saygı istiyoruz’ABD’nin Latin Amerika’da Venezüella ve bölge ülkelerine karşı uyguladığı baskı ve yaptırımları da eleştiren Bakan González, “Venezüella, Küba, Nikaragua gibi ülkelere ABD tarafından yaptırımlar uygulanıyor. Latin Amerika'daki tüm ülkelere yaptırım uygulanmıyor çünkü bazıları ABD’nin müttefiki ve ABD'nin kendi topraklarındaki askeri üslerini hoş karşılıyor. Ama bizim durumumuzdaki ülkeler yaptırımlara maruz kalıyor ve halkımız yıllardır acı çekiyor. ABD'nin ülkelerimize uyguladığı yaptırımları kınıyoruz. Ülkelerimiz arasında köklü tarih var. Geçmişte kuzeyde Washington, güneyde Simon Bolivar özgür devletler kurdu. İlişkilerimiz de birlik, anlayış ve liderlerimize saygı içinde olmalıydı ve bugün bunun için çalışmalıyız. Dayatma ve tek taraflı yaptırımlar değil özgürlük, egemenlik, saygı istiyoruz. Bu uluslararası toplumda kabul edilebilir bir şey değil ve her gün kınamaya devam etmeliyiz. Dünyada toplumda en çok uzlaşılan belge olan Birleşmiş Milletler tüzüğünü savunuyoruz. Ve biz barış ve anlayış ve tek taraflılık ve yaptırımlar değil, Birleşmiş Milletler tüzüğünün tüm gövdesini koruyan Rusya ve Çin gibi bir grup ülke ile birlikteyiz. Ne kadar vurgulasak az, yaptırımlara karşı her zaman sesimizi yükselteceğiz” ifadelerini kullandı.‘Türkiye, Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti ve İran Venezüella'nın yakın müttefikleridir’Félix Plasencia González röportajda ayrıca Türkiye ile ilişkilere de değinerek “Türkiye, Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti ve İran Venezüella'nın yakın müttefikleridir” dedi. Bakan González, şunları ekledi:
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Maksim Durnev
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048167030_0:33:520:553_100x100_80_0_0_0fefaeb0492ba0487ca051fda829f593.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Maksim Durnev
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venezuela, rusya, abd, ukrayna, türkiye, latin amerika, avrupa birliği, nicolas maduro, antalya diplomasi forumu
Venezüella Dışişleri Bakanı Félix Plasencia González: Türkiye ve Rusya yakın müttefiklerimizdir
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Bolivarcı Venezüella Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Félix Plasencia González, Sputnik’e verdiği röportajda, Rusya’ya yönelik yaptırımları şiddetle kınadıklarını belirterek, “NATO bir savaş kurumudur, saldırı kurumudur, silah kurumudur. NATO’nun genişlemesine karşıyız” dedi.
Venezüellalı Bakan Félix Plasencia González, katıldığı Antalya Diplomasi Forumu’nda, Ukrayna krizi, Rusya’ya yönelik yaptırımlar, Türkiye ile ilişkiler ve ABD’nin Latin Amerika’daki baskısı gibi birçok başlıkta Sputnik’in sorularını yanıtladı.
“ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya ve Rus halkına uyguladığı yaptırımları tamamen kınıyoruz. Bu yaptırımlar yasa dışıdır” diyen González, şunları söyledi:
Alınan bu tek taraflı yaptırım kararları hukuka aykırıdır, Birleşmiş Milletler tüzüğüne aykırıdır, uluslararası toplum ilkelerinin ihlalidir ve kabul edilemez. Sorunun çözümü için hep birlikte çalışılması gerekirken tek taraflı yaptırım kararları alınıyor. ABD'nin, AB'nin ve diğer yaptırım uygulayan ülkelerin Rus halkına ve Rus hükümetine uyguladığı yaptırımları kınıyoruz. Venezüella halkına karşı yıllardır tek taraflı yaptırımlar uyguluyorlar ve bu süreçte Rusya ve Rus hükümeti biz hep destekliyor. Bunun için Rusya ve Rus hükümetine teşekkür ediyoruz. Ve bugün, Rus halkına ve Rus hükümetine yönelik yaptırımların uygulanmasına karşı sesimizi yükseltmek için buradayız.
Rus kültürüne karşı yaptırımları da eleştiren Bakan González, “Bu aşağılık ve korkunç bir tavırdır. İnsanlığa çok aykırıdır. Rus kültürünün değerleri, dünya mirasının değerlerinin bir parçasıdır. Aşağılık, korkunç, yabancı düşmanı bir eylem. Bunu şiddetle kınıyoruz” dedi.
‘Lavrov'un bizi ziyaret etmesini bekliyoruz’
Venezüella Dışişleri Bakanı Félix Plasencia González, Antalya’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan González, bu görüşmelerin ayrıntılarını ise şöyle anlattı:
Dışişleri Bakanı Lavrov bizim çok sevdiğimiz bir dostumuz. Rusya ve Venezüella arasındaki çok önemli olan ikili ilişkilerimizi ve sahip olduğumuz stratejik ittifakı ele aldık. Dünya enerji piyasasını koruyan Rusya önderliğindeki OPEC+ anlaşmasını birlikte tasarlamıştık. Dolayısıyla, Bakan Lavrov'la görüşmemiz çok sıcaktı, ilişkilerimiz hep olduğu gibi çok yakındı. Gerçek dostumuz Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da bizimleydi. Venezüella'da Bakan Lavrov'un bizi ziyaret etmesini bekliyoruz. Bu ziyaretin yakında gerçekleşeceğine eminim. Rus halkıyla, Rus hükümetiyle dayanışmamızı, dostluğumuzu ve barışta ısrar etme ve yaptırımların uygulanmasını kınama taahhüdümüzü ifade ediyoruz.
‘NATO bir savaş kurumudur’
NATO’nun Rusya’ya doğru olan genişlemesi ve saldırgan tutumlarını da değerlendiren Venezüellalı Bakan, “NATO’nun genişlemesine karşıyız çünkü NATO kendi içinde bir anakronizmdir” diyerek şunları söyledi:
NATO’nun artık var olmasına gerek yok. NATO doğuya saldırmak kuruldu ve bugün buna gerek yok. En başından beri bir anakronizmdi. Asla var olmamalıydı. NATO bir savaş kurumudur, saldırı kurumudur, silah kurumudur, farklılıkları teşvik eden bir kurumdur. Ve savaş ölüm demektir. NATO'nun Rusya Federasyonu'nun sınırlarına kadar genişlemesi başlı başına bir saldırganlıktır. Bunu daha önce de kınadık ve bugün de kınıyoruz.
‘Dayatma ve tek taraflı yaptırımlar değil özgürlük, egemenlik, saygı istiyoruz’
ABD’nin Latin Amerika’da Venezüella ve bölge ülkelerine karşı uyguladığı baskı ve yaptırımları da eleştiren Bakan González, “Venezüella, Küba, Nikaragua gibi ülkelere ABD tarafından yaptırımlar uygulanıyor. Latin Amerika'daki tüm ülkelere yaptırım uygulanmıyor çünkü bazıları ABD’nin müttefiki ve ABD'nin kendi topraklarındaki askeri üslerini hoş karşılıyor. Ama bizim durumumuzdaki ülkeler yaptırımlara maruz kalıyor ve halkımız yıllardır acı çekiyor. ABD'nin ülkelerimize uyguladığı yaptırımları kınıyoruz. Ülkelerimiz arasında köklü tarih var. Geçmişte kuzeyde Washington, güneyde Simon Bolivar özgür devletler kurdu. İlişkilerimiz de birlik, anlayış ve liderlerimize saygı içinde olmalıydı ve bugün bunun için çalışmalıyız. Dayatma ve tek taraflı yaptırımlar değil özgürlük, egemenlik, saygı istiyoruz. Bu uluslararası toplumda kabul edilebilir bir şey değil ve her gün kınamaya devam etmeliyiz. Dünyada toplumda en çok uzlaşılan belge olan Birleşmiş Milletler tüzüğünü savunuyoruz. Ve biz barış ve anlayış ve tek taraflılık ve yaptırımlar değil, Birleşmiş Milletler tüzüğünün tüm gövdesini koruyan Rusya ve Çin gibi bir grup ülke ile birlikteyiz. Ne kadar vurgulasak az, yaptırımlara karşı her zaman sesimizi yükselteceğiz” ifadelerini kullandı.
‘Türkiye, Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti ve İran Venezüella'nın yakın müttefikleridir’
Félix Plasencia González röportajda ayrıca Türkiye ile ilişkilere de değinerek “Türkiye, Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti ve İran Venezüella'nın yakın müttefikleridir” dedi. Bakan González, şunları ekledi:
Bugün Türkiye ile çok güçlü bir ilişkimiz olduğunu söyleyebiliriz. Daha fazla ticaret ilişkisi kuruyoruz ve uluslararası forumlarda anlayışı, barışı teşvik etmek için birlikte çalışıyoruz. Örneğin Filistin halkının haklarını savunmak için birlikte çalışıyoruz. Ankara ve Karakas'ta Filistin halkını desteklemek dış politika öncelikleri arasında yer alıyor. Çok yakında Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezüella’ya bir ziyaret gerçekleştirecek ve bu ziyarette birçok anlaşmaya imza atacağız.