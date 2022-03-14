https://tr.sputniknews.com/20220314/yargitaydan-trt-sanatcisi-hatice-kacmazin-katiline-indirim-evlenmeyi-kabul-etseydi-oldurulmezdi-1054693662.html

Yargıtay’dan TRT sanatçısı Hatice Kaçmaz'ın katiline indirim: 'Evlenmeyi kabul etseydi öldürülmezdi'

Yargıtay’dan TRT sanatçısı Hatice Kaçmaz'ın katiline indirim: 'Evlenmeyi kabul etseydi öldürülmezdi'

TRT sanatçısı Hatice Kaçmaz'ın 2014'te 15 bıçak darbesiyle öldürülmesiyle ilgili davada Yargıtay Ceza Genel Kurulu, sanık Orhan Munis'e verilen indirimli... 14.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-14T10:50+0300

2022-03-14T10:50+0300

2022-03-14T10:51+0300

türkiye

yargıtay

kadın cinayeti

kadın cinayetleri

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13 Eylül 2014'te, bir çocuk annesi, 33 yaşındaki TRT sanatçısı Hatice Kaçmaz'ın Orhan Munis tarafından Ankara'da bir parkta öldürülmesine ilişkin davada Yargıtay Ceza Genel Kurulu tartışmalı bir karara imza attı.Genel Kurul, evlenme teklifini reddeden Kaçmaz'ı öldüren sanığa verilen indirimli cezayı yerinde bulundu. Kaçmaz'la parkta buluşmaya gelirken bileğine 19,9 cm'lik bıçak bağlayan sanığın "anlık hiddetle" cinayeti işlediğini savundu. Kararda, kadının evlenme teklifini kabul etmesi halinde sanığın cinayeti işlemeyeceğini, reddedilince anlık hiddetle cinayeti işlediğini, yanına tedbiren aldığı bıçağı "duygusal çöküntü ve hiddetin etkisiyle" kullandığını belirtildi. Karar 5'e karşı 14 üyenin oyuyla alındı.T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre, Yargıtay Ceza Genel Kurulu, başsavcılığın itirazını, tam olarak şu ifadelerle reddetti:"Maktulden ayrılmayı aklından geçirmeyen, tersine maktulle bir an önce evlenmeyi arzulayan sanığın, kendisiyle evlenmeyi kabul etmeyen ve ayrılma düşüncesini kendisine hissettirip açıklayan maktule duyduğu hiddetle yanına tedbiren aldığı bıçağı, maktulle konuşmalarının olumlu geçmesi hâlinde kullanmayacağı düşüncesiyle sağ bileğine bağladığı, maktulün kendisinden ayrılma konusunda ısrarcı olması üzerine kapıldığı hiddet duygusunun etkisiyle maktule vurduğu, birden fazla defa bıçak darbesi ile ölümüne sebep olduğu hususları hep birlikte değerlendirildiğinde, sanığın eyleminin aralarında geçen görüşme sonunda isteğinin kabul edilmemesinden kaynaklanan duygusal çöküntü ve hiddetin etkisi altında soğukkanlı bir şekilde düşünmesini engelleyecek şekilde aniden gerçekleştiği, telefon görüşmeleri ve buluşmaları arasında yaklaşık bir saatlik zaman dilimi olduğu, tasarlamanın kabulü için gerekli makul bir sürenin geçmediği, diğer yandan olay yerine evlenme isteğinin reddedilmesi ihtimaline bağlı olarak suçta kullandığı bıçağı sağ bileğinin içerisine bağlayarak gelen ve bu nedenle şarta bağlı olarak hareket eden sanığın eyleminde tasarlamanın koşullarının oluşmadığı ve kasten öldürme suçunu oluşturduğu kabul edilmelidir."

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yargıtay, kadın cinayeti, kadın cinayetleri