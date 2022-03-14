https://tr.sputniknews.com/20220314/yunanistan-basbakani-micotakisin-koronavirus-testi-pozitif-cikti-1054701300.html
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis yayınladığı videoyla koronavirüse yakalandığını duyurdu. 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T13:45+0300
2022-03-14T13:45+0300
2022-03-14T14:00+0300
yunanistan
koronavirüs
kiryakos miçotakis
recep tayyip erdoğan millet bahçesi
koronavirüs
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Resmi Türkiye ziyareti kapsamında dün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis koronavirüse yakalandığını açıkladı. Twitter hesabından video paylaşan Miçotakis, "Bu sabah testim pozitif çıktı. Evde kendimi izole edecek ve çalışmalarımı evden yürüteceğim" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220313/cumhurbaskani-erdoganin-yunanistan-basbakani-micotakis-ile-gorusmesi-basladi--1054682283.html
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+74956456601
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yunanistan, kiryakos miçotakis, recep tayyip erdoğan millet bahçesi, koronavirüs
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in koronavirüs testi pozitif çıktı
13:45 14.03.2022 (güncellendi: 14:00 14.03.2022) Abone ol
Yunanistan Başbakanı Miçotakis yayınladığı videoyla koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Resmi Türkiye ziyareti kapsamında dün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Twitter hesabından video paylaşan Miçotakis, "Bu sabah testim pozitif çıktı. Evde kendimi izole edecek ve çalışmalarımı evden yürüteceğim" dedi.