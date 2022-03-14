https://tr.sputniknews.com/20220314/yunanistan-basbakani-micotakisin-koronavirus-testi-pozitif-cikti-1054701300.html

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis yayınladığı videoyla koronavirüse yakalandığını duyurdu. 14.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-14T13:45+0300

2022-03-14T13:45+0300

2022-03-14T14:00+0300

yunanistan

koronavirüs

kiryakos miçotakis

recep tayyip erdoğan millet bahçesi

koronavirüs

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Resmi Türkiye ziyareti kapsamında dün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis koronavirüse yakalandığını açıkladı. Twitter hesabından video paylaşan Miçotakis, "Bu sabah testim pozitif çıktı. Evde kendimi izole edecek ve çalışmalarımı evden yürüteceğim" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220313/cumhurbaskani-erdoganin-yunanistan-basbakani-micotakis-ile-gorusmesi-basladi--1054682283.html

yunanistan

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yunanistan, kiryakos miçotakis, recep tayyip erdoğan millet bahçesi, koronavirüs