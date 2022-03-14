Türkiye
SON DAKİKA| Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde konuşuyor
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220314/yunanistan-basbakani-micotakisin-koronavirus-testi-pozitif-cikti-1054701300.html
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis yayınladığı videoyla koronavirüse yakalandığını duyurdu. 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T13:45+0300
2022-03-14T14:00+0300
yunanistan
koronavirüs
kiryakos miçotakis
recep tayyip erdoğan millet bahçesi
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/13/1043255675_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_c3cfb92cef97419a106735f7b965321d.jpg
Resmi Türkiye ziyareti kapsamında dün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis koronavirüse yakalandığını açıkladı. Twitter hesabından video paylaşan Miçotakis, "Bu sabah testim pozitif çıktı. Evde kendimi izole edecek ve çalışmalarımı evden yürüteceğim" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220313/cumhurbaskani-erdoganin-yunanistan-basbakani-micotakis-ile-gorusmesi-basladi--1054682283.html
yunanistan
recep tayyip erdoğan millet bahçesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/13/1043255675_64:0:2731:2000_1920x0_80_0_0_e02183c60ca972094712f72a9c45f143.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yunanistan, kiryakos miçotakis, recep tayyip erdoğan millet bahçesi, koronavirüs

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in koronavirüs testi pozitif çıktı

13:45 14.03.2022 (güncellendi: 14:00 14.03.2022)
© REUTERS / COSTAS BALTASYunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
© REUTERS / COSTAS BALTAS
Abone olGoogle news
Yunanistan Başbakanı Miçotakis yayınladığı videoyla koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Resmi Türkiye ziyareti kapsamında dün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Twitter hesabından video paylaşan Miçotakis, "Bu sabah testim pozitif çıktı. Evde kendimi izole edecek ve çalışmalarımı evden yürüteceğim" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmesi başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2022
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le görüştü
Dün, 15:13
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала