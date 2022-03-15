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Brezilya'da samba okulu dansçıları, Rio de Janeiro kentinde düzenlenecek olan karnavala hazırlanıyor
Brezilya'da samba okulu dansçıları, Rio de Janeiro kentinde düzenlenecek olan karnavala hazırlanıyor
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Nisan'da düzenlenecek olan karnavaldaki geçit töreni için hazırlıklar devam ediyor. Imperatriz Leopoldinense samba okulu... 15.03.2022, Sputnik Türkiye
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фото, brezilya, rio de janerio, karnaval, rio karnavalı, samba

Brezilya'da samba okulu dansçıları, Rio de Janeiro kentinde düzenlenecek olan karnavala hazırlanıyor

02:10 15.03.2022
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Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Nisan'da düzenlenecek olan karnavaldaki geçit töreni için hazırlıklar devam ediyor. Imperatriz Leopoldinense samba okulu dansçıları renkli kostümler ve makyajlarla provalara katıldı.
© AA

Brezilya'da 1929’dan bu yana gerçekleştirilen geleneksel Rio Karnavalı geçit töreni, her yıl renkli görüntülere sahne oluyor.

Brezilya&#x27;da 1929’dan bu yana gerçekleştirilen geleneksel Rio Karnavalı geçit töreni, her yıl renkli görüntülere sahne oluyor. - Sputnik Türkiye
1/10
© AA

Brezilya'da 1929’dan bu yana gerçekleştirilen geleneksel Rio Karnavalı geçit töreni, her yıl renkli görüntülere sahne oluyor.

© AA

Dünya çapında yüzbinlerce turist, birbirinden renkli ve müzikli bir karnaval için Brezilya'ya adeta akın ediyor.

Dünya çapında yüzbinlerce turist, birbirinden renkli ve müzikli bir karnaval için Brezilya&#x27;ya adeta akın ediyor. - Sputnik Türkiye
2/10
© AA

Dünya çapında yüzbinlerce turist, birbirinden renkli ve müzikli bir karnaval için Brezilya'ya adeta akın ediyor.

© AA

Karnaval boyunca Rio de Janeiro´nun seçkin samba okullarının dansçıları ´en iyi´ seçilebilmek için hünerlerini sergileyecek.

Karnaval boyunca Rio de Janeiro´nun seçkin samba okullarının dansçıları ´en iyi´ seçilebilmek için hünerlerini sergileyecek. - Sputnik Türkiye
3/10
© AA

Karnaval boyunca Rio de Janeiro´nun seçkin samba okullarının dansçıları ´en iyi´ seçilebilmek için hünerlerini sergileyecek.

© AA

Nisan'da düzenlenecek olan karnavaldaki geçit töreni için Imperatriz Leopoldinense samba okulu dansçıları renkli kostümler ve makyajlarla provalara katıldı.

Nisan&#x27;da düzenlenecek olan karnavaldaki geçit töreni için Imperatriz Leopoldinense samba okulu dansçıları renkli kostümler ve makyajlarla provalara katıldı. - Sputnik Türkiye
4/10
© AA

Nisan'da düzenlenecek olan karnavaldaki geçit töreni için Imperatriz Leopoldinense samba okulu dansçıları renkli kostümler ve makyajlarla provalara katıldı.

© AA
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Nisan'da düzenlenecek olan karnavaldaki geçit töreni için hazırlıkları - Sputnik Türkiye
5/10
© AA
© AA
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Nisan'da düzenlenecek olan karnavaldaki geçit töreni için hazırlıkları - Sputnik Türkiye
6/10
© AA
© AA
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Nisan'da düzenlenecek olan karnavaldaki geçit töreni için hazırlıkları - Sputnik Türkiye
7/10
© AA
© AA
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Nisan'da düzenlenecek olan karnavaldaki geçit töreni için hazırlıkları - Sputnik Türkiye
8/10
© AA
© AA
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Nisan'da düzenlenecek olan karnavaldaki geçit töreni için hazırlıkları - Sputnik Türkiye
9/10
© AA
© AA
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Nisan'da düzenlenecek olan karnavaldaki geçit töreni için hazırlıkları - Sputnik Türkiye
10/10
© AA
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