Brezilya'da samba okulu dansçıları, Rio de Janeiro kentinde düzenlenecek olan karnavala hazırlanıyor

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Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Nisan'da düzenlenecek olan karnavaldaki geçit töreni için hazırlıklar devam ediyor. Imperatriz Leopoldinense samba okulu dansçıları renkli kostümler ve makyajlarla provalara katıldı.