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Brezilya'da samba okulu dansçıları, Rio de Janeiro kentinde düzenlenecek olan karnavala hazırlanıyor
Brezilya'da samba okulu dansçıları, Rio de Janeiro kentinde düzenlenecek olan karnavala hazırlanıyor
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Nisan'da düzenlenecek olan karnavaldaki geçit töreni için hazırlıklar devam ediyor. Imperatriz Leopoldinense samba okulu... 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T02:10+0300
2022-03-15T02:10+0300
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Brezilya'da samba okulu dansçıları, Rio de Janeiro kentinde düzenlenecek olan karnavala hazırlanıyor Abone ol
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Nisan'da düzenlenecek olan karnavaldaki geçit töreni için hazırlıklar devam ediyor. Imperatriz Leopoldinense samba okulu dansçıları renkli kostümler ve makyajlarla provalara katıldı.
© AA Brezilya'da 1929’dan bu yana gerçekleştirilen geleneksel Rio Karnavalı geçit töreni, her yıl renkli görüntülere sahne oluyor. Brezilya'da 1929’dan bu yana gerçekleştirilen geleneksel Rio Karnavalı geçit töreni, her yıl renkli görüntülere sahne oluyor. © AA
Dünya çapında yüzbinlerce turist, birbirinden renkli ve müzikli bir karnaval için Brezilya'ya adeta akın ediyor.
Dünya çapında yüzbinlerce turist, birbirinden renkli ve müzikli bir karnaval için Brezilya'ya adeta akın ediyor.
© AA
Karnaval boyunca Rio de Janeiro´nun seçkin samba okullarının dansçıları ´en iyi´ seçilebilmek için hünerlerini sergileyecek.
Karnaval boyunca Rio de Janeiro´nun seçkin samba okullarının dansçıları ´en iyi´ seçilebilmek için hünerlerini sergileyecek.
© AA
Nisan'da düzenlenecek olan karnavaldaki geçit töreni için Imperatriz Leopoldinense samba okulu dansçıları renkli kostümler ve makyajlarla provalara katıldı.
Nisan'da düzenlenecek olan karnavaldaki geçit töreni için Imperatriz Leopoldinense samba okulu dansçıları renkli kostümler ve makyajlarla provalara katıldı.
© AA © AA © AA © AA © AA © AA