https://tr.sputniknews.com/20220315/20-tlden-80-tlye-kagit-iki-yilda-dorde-katladi-1054723363.html

20 TL'den 80 TL'ye: Kağıt iki yılda dörde katladı

20 TL'den 80 TL'ye: Kağıt iki yılda dörde katladı

Geçen yıl zam rekortmeni olan kağıt ürünlerinde fiyat artışları devam ediyor. Küresel çapta selüloz fiyatlarındaki artış, döviz kurunun yükselmesi ve yeterli... 15.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-15T07:53+0300

2022-03-15T07:53+0300

2022-03-15T07:53+0300

ekonomi

kağıt

zam

ihracat

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Pandemi sebebiyle dünyada artan ham madde fiyatları pek çok sektörde olduğu gibi kağıt ve ambalaj sektöründe de etkisini gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre 2021 yılında en yüksek fiyat artışı yüzde 168 ile selülozik kağıtlarda gerçekleşti. 80 gramlık A4 kağıdı, 2020 yılında 20 TL, 2021 yılında 54 TL, bugün ise 80 liraya kadar yükseldi.Yalnızca A4 özelinde değil, birçok sektörde kullanılan kâğıt, ürün maliyetlerine de zam olarak yansıdı. Türkiye’de son yıllarda yeni kâğıt ve kâğıt ürünleri fabrikaları açılmaya başladı ancak kağıt üretiminde kullanılan selüloz maddesinin tamamının ithal edilmesi sebebiyle fiyatlarda artış yaşandı. Ayrıca Rusya ve Ukrayna gibi selüloz ithalatı yapılan ülkelerde yaşanan kriz durumu, hem tedariki hem de fiyatları uçurdu.Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, sektör temsilcileri başta matbaa olmak üzere ambalaj ve son tüketilen kâğıt tarafında fiyatların geçen yıla göre yüzde 100’ün üzerinde arttığını belirtiyor. Ayrıca geri dönüşüm sektöründe de maliyetlerden kaynaklı fiyat artışlarının yaşandığı ifade ediliyor.Toplama, ayrıştırma ve geri dönüşüm sektöründe de üretimin eskisi kadar yeterli seviyede olmadığı da söyleniyor."Kağıt yatırımında da babayiğitlere ihtiyacımız var""İhracat tarafında iyi işlere imza atılsa da, iç piyasada üretim maliyetleri ciddi anlamda artmış durumda" diyen İstanbul Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, "Bugün mobilyadan tekstile, dayanıklı tüketim mallarından ambalaja, matbaa sektöründen promosyona kadar birçok alanda kâğıt kullanılıyor. Türkiye’nin yalnızca selüloz ithalatı 1 milyar doları geçti. Hazır kağıt da dâhil toplam ithalat 3.2 milyar dolar" dedi."Kâğıt ve selüloz ithalatı yaptığımız ülkelerde bazı sorunlar var. Mesela Rusya" diyen Güleç, şu ifadeleri kullandı: Geri dönüşüm tarafında yeterli seviyede değiliz. Bu alandaki yatırımların acilen arttırılması lazım. Devletimizin kağıt üretimi yapacak olan şirketlere teşvik vermesini istiyoruz. Türkiye orman bakımından oldukça zengin. Ancak yatırımcı yok. Nasıl ki yerli otomobilde babayiğitler çıktı, kağıt yatırımında da babayiğitlere ihtiyacımız var.

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kağıt, zam, ihracat