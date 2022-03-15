https://tr.sputniknews.com/20220315/5-cocugun-oldugu-kazada-cam-agaci-sorumlu-tutuldu-aileler-isyan-etti-1054723486.html

5 çocuğun öldüğü kazada sanıklar 'çam ağacını' suçladı, aileler isyan etti

5 çocuğun öldüğü kazada sanıklar 'çam ağacını' suçladı, aileler isyan etti

Afyonkarahisar’da servis aracının devrilmesi sonucu 2’si kardeş 5 öğrencinin öldüğü, 5 öğrencinin de yaralandığı kazada tutuklu sanıklar ve avukatları 'çam... 15.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-15T08:09+0300

2022-03-15T08:09+0300

2022-03-15T08:10+0300

türkiye

afyonkarahisar

servis

kaza

okul servisi

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Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesi Çatağıl köyünde 11 Ekim 2021 tarihinde öğrencileri taşıyan okul servisi kontrolden çıkarak yol kenarındaki ormanlık alana daldı. Olayda ikiye bölünen servis aracındaki 5 öğrenci öldü, 5 öğrenci de yaralandı. Korkunç kazada İsmail Eser (11), Melisa Demirel (14), Nisa Eser (14), Teslime Eser (13), Damla Duran (11) hayatını kaybederken, Rana Eser (12), Hakan Tek (16), Musa Eser (10), Yağmur Duran (11) ise yaralandı. Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında minibüsü kullanan Adalettin Ş., ile servis ihalesini alan İsmail D., tutuklandı.'Çam ağacı çarpmaya neden oldu'Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar, avukatları, çocukları ölen ve yaralanan aileler ile avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan Adalettin Ş.'nin avukatı, kazanın yaşandığı virajın mıcırlı olduğunu, yüksek hızın da kazada etkili olduğunu, ancak kazada ölüm ve yaralanma olayının yol kenarında bulunan çam ağacına çarpma nedeniyle olduğunu ileri sürdü. Savunmada ayrıca yolun yeni yapıldığı ve yolun ormanlık alana yakın yapılmasından dolayı çam ağacının kesilmediği için bu kadar ölüm olduğunu iddia eden savunma avukatı tahliye talebinde bulundu.'Emniyet kemeri takma zorunluluğu yok'Mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen servis aracının sahibi İsmail D. ve avukatı ise aracında emniyet kemeri takma zorunluluğunun olmadığını, emniyet kemeri takılmış olsa da belki ölümlerin yine olacağını öne sürdü. Duruşmanın ardından şoför Adalettin Ş.'nin tutukluluk halinin devamına İsmail D.’nin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi.'Beklediğimiz sonuç çıkmadı'Duruşmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan ve olayda hayatını kaybeden Melisa Demirel’in babası Fatih Demirel, duruma tepki gösterdi. Demirel, “Beklediğimiz sonuç çıkmadı. Çocuklarımızın katilleri resmen elini kolunu sallayarak acılı ailelerin önünde geziyor. Adalet yerini bulur diye beklerken, çama ve çalıya suç bularak adamlar elini kolunu sallayarak gitti. Milli Eğitim dahil diğer suçlular burada yok. Bizi konuşturmadılar” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211018/5-ogrencinin-oldugu-kaza-sonrasi-ilce-milli-egitim-ile-okul-muduru-gorevden-alindi-1049937354.html

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afyonkarahisar, servis, kaza, okul servisi