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ABD'nin Meksika sınırında düzensiz göçmen girişi şubatta yüzde 7 arttı
ABD'nin Meksika sınırında düzensiz göçmen girişi şubatta yüzde 7 arttı
ABD’nin güneyindeki Meksika sınırında düzensiz göçmen girişinin şubatta yüzde 7 arttığı bildirildi. 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T19:57+0300
2022-03-15T19:57+0300
dünya
abd
göçmen
abd-meksika sınırı
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ABD Gümrük ve Sınır Muhafızları (CBP) Ofisinden yapılan açıklamada, ocağa kıyasla şubatta ülkenin güney sınırındaki düzensiz göçmen girişinde yüzde 7 artış görüldüğü kaydedildi.Geçen ay güney sınırında 164 bin 973 düzensiz göçmen yakalandığı, bir önceki ayda ise bu rakamın 153 bin 941 olduğu bilgisi aktarıldı.Yakalanan düzensiz göçmenlerin Meksika, Guatemala, Küba ve Kolombiya kökenli olduğu ve eski başkan Donald Trump hükümeti döneminde Kovid-19 salgını nedeniyle çıkarılan 'Başlık 42' adlı kanuna dayanılarak yüzde 55’nin tekrar sınır dışı edildiği bildirildi.ABD Başkanı Joe Biden hükümetinin, söz konusu Başlık 42 kanununa dayanarak son 13 ayda 1.2 milyon düzensiz göçmeni sınır dışı ettiği bilgisi paylaşıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220224/abd-meksika-sinirindaki-siginmaci-hareketliligi-devam-ediyor-1054204477.html
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abd, göçmen, abd-meksika sınırı

ABD'nin Meksika sınırında düzensiz göçmen girişi şubatta yüzde 7 arttı

19:57 15.03.2022
© REUTERS / Jorge DuenesOrta Amerikalı göçmen kervanından 800-1000 kişilik bir grup, Meksika'nın ABD sınırındaki Tijuana'ya ulaştı. Göçmenler, kentte ABD ile sınırı belirleyen duvarı adeta kuşatmaya aldı.
Orta Amerikalı göçmen kervanından 800-1000 kişilik bir grup, Meksika'nın ABD sınırındaki Tijuana'ya ulaştı. Göçmenler, kentte ABD ile sınırı belirleyen duvarı adeta kuşatmaya aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / Jorge Duenes
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ABD’nin güneyindeki Meksika sınırında düzensiz göçmen girişinin şubatta yüzde 7 arttığı bildirildi.
ABD Gümrük ve Sınır Muhafızları (CBP) Ofisinden yapılan açıklamada, ocağa kıyasla şubatta ülkenin güney sınırındaki düzensiz göçmen girişinde yüzde 7 artış görüldüğü kaydedildi.
Geçen ay güney sınırında 164 bin 973 düzensiz göçmen yakalandığı, bir önceki ayda ise bu rakamın 153 bin 941 olduğu bilgisi aktarıldı.
Yakalanan düzensiz göçmenlerin Meksika, Guatemala, Küba ve Kolombiya kökenli olduğu ve eski başkan Donald Trump hükümeti döneminde Kovid-19 salgını nedeniyle çıkarılan 'Başlık 42' adlı kanuna dayanılarak yüzde 55’nin tekrar sınır dışı edildiği bildirildi.
ABD Başkanı Joe Biden hükümetinin, söz konusu Başlık 42 kanununa dayanarak son 13 ayda 1.2 milyon düzensiz göçmeni sınır dışı ettiği bilgisi paylaşıldı.
ABD Meksika sınırındaki Yuma Kapısı'ndaki sığınmacılar - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
MULTİMEDYA
ABD-Meksika sınırındaki sığınmacı hareketliliği devam ediyor
24 Şubat, 16:39
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