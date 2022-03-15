https://tr.sputniknews.com/20220315/abdnin-meksika-sinirinda-duzensiz-gocmen-girisi-subatta-yuzde-7-artti-1054744746.html

ABD'nin Meksika sınırında düzensiz göçmen girişi şubatta yüzde 7 arttı

ABD'nin Meksika sınırında düzensiz göçmen girişi şubatta yüzde 7 arttı

ABD’nin güneyindeki Meksika sınırında düzensiz göçmen girişinin şubatta yüzde 7 arttığı bildirildi. 15.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-15T19:57+0300

2022-03-15T19:57+0300

2022-03-15T19:57+0300

dünya

abd

göçmen

abd-meksika sınırı

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ABD Gümrük ve Sınır Muhafızları (CBP) Ofisinden yapılan açıklamada, ocağa kıyasla şubatta ülkenin güney sınırındaki düzensiz göçmen girişinde yüzde 7 artış görüldüğü kaydedildi.Geçen ay güney sınırında 164 bin 973 düzensiz göçmen yakalandığı, bir önceki ayda ise bu rakamın 153 bin 941 olduğu bilgisi aktarıldı.Yakalanan düzensiz göçmenlerin Meksika, Guatemala, Küba ve Kolombiya kökenli olduğu ve eski başkan Donald Trump hükümeti döneminde Kovid-19 salgını nedeniyle çıkarılan 'Başlık 42' adlı kanuna dayanılarak yüzde 55’nin tekrar sınır dışı edildiği bildirildi.ABD Başkanı Joe Biden hükümetinin, söz konusu Başlık 42 kanununa dayanarak son 13 ayda 1.2 milyon düzensiz göçmeni sınır dışı ettiği bilgisi paylaşıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220224/abd-meksika-sinirindaki-siginmaci-hareketliligi-devam-ediyor-1054204477.html

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abd, göçmen, abd-meksika sınırı