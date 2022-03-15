https://tr.sputniknews.com/20220315/adanada-bir-kadin-darp-edildigi-evden-yalin-ayak-kacarak-kurtuldu-1054721853.html

Adana'da bir kadın darp edildiği evden yalın ayak kaçarak kurtuldu

Adana'da bir kadın darp edildiği evden yalın ayak kaçarak kurtuldu

Adana'da birlikte yaşadığı erkek tarafından darp edildiği ileri sürülen kadın, şiddet gördüğü sırada evden iki çocuğuyla yalın ayak kaçarak kurtuldu. 15.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-15T05:03+0300

2022-03-15T05:03+0300

2022-03-15T05:02+0300

türkiye

adana

kadına şiddet

kadın

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Merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde aile kavgası olduğu ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları araştırmada üç çocuk annesi G.A'nın, dini nikahlı eşi H.A ile tartıştığını, ardından iki çocuğuyla evden ayrıldığını belirledi.Ekipler, görgü tanıklarının ifadesine başvurduğu sırada evden ağlama sesi duyunca iki yaşında bir erkek çocuğunun içeride olduğunu tespit etti.Evin bahçe duvarından atlayıp avluya giren ekipler, giriş kapısında kırık ve yerde kan izleri olduğunu görünce olay yerine sağlık ekiplerinin sevk edilmesini istedi.Bu sırada polis, kapının kırık kısmından içeri girerek üşümemesi için battaniyeye sardığı çocuğu evden dışarı çıkarttı.Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen çocuk, daha sonra polis aracına bindirildi.Olay yerine giden ikinci ekip, kadını yolda baygın halde bulduMahalleye sevk edilen başka bir polis ekibi ise yaralı kadını olay yerine yaklaşık 300 metre mesafede bir duvar kenarında yarı baygın halde buldu.Yanında ismi belirtilmeyen iki çocuğu da bulunan G.A. olay yerine gönderilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kafası duvara vurularak darp edildiği öğrenilen G.A'nın, daha sonra iki çocuğuyla, kilitli kapının kırık kısmından yalın ayak çıkıp evden kaçtığı belirlendi.Polis, olayın ardından kaçan H.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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adana, kadına şiddet, kadın