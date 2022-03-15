AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Baraj konusu ittifak düzenlemesiyle çözüldü

İttifak belli hedefler belli siyasi programlar çerçevesinde, siyasi partilerin tüzel kişiliklerini korumak için güç birlikleri yapmaları anlamına geliyor. İttifak içinde yer almanın en önemli sağladığı imkan, ittifakın toplam oyunun barajı geçmesi halinde baraj sorunu kalmıyor. Bu tüm partiler için böyle. Baraj konusu ittifak düzenlemesiyle çözüldü. İttifak belli hedefler belli siyasi programlar çerçevesinde, siyasi partilerin tüzel kişiliklerini korumak için güç birlikleri yapmaları anlamına geliyor. İttifak içinde yer almanın en önemli sağladığı imkan, ittifakın toplam oyunun barajı geçmesi halinde baraj sorunu kalmıyor. Bu tüm partiler için böyle. Baraj konusu ittifak düzenlemesiyle çözüldü.

Haksızlığa da yol açtığını düşünerek rasyonel olması gerekçesiyle yeni bir düzenleme getirdik, milletvekili dağılımına ilişkin. Haksızlığa da yol açtığını düşünerek rasyonel olması gerekçesiyle yeni bir düzenleme getirdik, milletvekili dağılımına ilişkin.

Yeni bir düzenleme değil aslında Türkiye'nin uyguladığı bir düzenleme. Mevcut 2018 uygulamasında ittifak oluşturan partilerin toplam oyu haksızlığa yol açabiliyordu. Yeni bir düzenleme değil aslında Türkiye'nin uyguladığı bir düzenleme. Mevcut 2018 uygulamasında ittifak oluşturan partilerin toplam oyu haksızlığa yol açabiliyordu.

En kıdemli hakim düzenlemesi, adam artık mesleğinin sonuna gelmiş, emekli olacak. Bu tür arkadaşlar seçim görevi de almak istemiyor artık. Kimi yerlerde böyle hakimler işi seçim müdürlerine bırakıyor. Birinci sınıfa ayrılmış olmak çok önemli bir şey. En kıdemli hakim düzenlemesi, adam artık mesleğinin sonuna gelmiş, emekli olacak. Bu tür arkadaşlar seçim görevi de almak istemiyor artık. Kimi yerlerde böyle hakimler işi seçim müdürlerine bırakıyor. Birinci sınıfa ayrılmış olmak çok önemli bir şey.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi uygulamamız 4-5 yıla yaklaşıyor. Teklifin maddeleri arasında seçim yasakları yok. Seçim yasaklarına dair bir düzenleme yok. 298 sayılı kanunun seçimlerde başbakanın nasıl davranacağına ilişkin, isminin nasıl yer alacağına dair bir düzenleme var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi uygulamamız 4-5 yıla yaklaşıyor. Teklifin maddeleri arasında seçim yasakları yok. Seçim yasaklarına dair bir düzenleme yok. 298 sayılı kanunun seçimlerde başbakanın nasıl davranacağına ilişkin, isminin nasıl yer alacağına dair bir düzenleme var.

Vatandaş sırf seçimin sonucu değiştirmek için ikametini değiştiriyor. Seçmen olarak hareketlenmeyi engelleyici bir yöntem getirdik. Bunun da doğru olduğu kanısındayım. Vatandaş sırf seçimin sonucu değiştirmek için ikametini değiştiriyor. Seçmen olarak hareketlenmeyi engelleyici bir yöntem getirdik. Bunun da doğru olduğu kanısındayım.