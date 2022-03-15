https://tr.sputniknews.com/20220315/ak-parti-sozcusu-celik-demokratim-diyen-birinin-ilk-yapacagi-is-terore-karsi-durmaktir-1054732772.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Demokratım' diyen birinin ilk yapacağı iş, teröre karşı durmaktır

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Demokratım' diyen birinin ilk yapacağı iş, teröre karşı durmaktır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "'Demokratım' diyen birinin ilk yapacağı iş, teröre karşı durmaktır" dedi. 15.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-15T13:41+0300

2022-03-15T13:41+0300

2022-03-15T14:19+0300

politika

ömer çelik

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu.Çelik'in açıklamalarından satır başlıkları şöyle:- Diyarbakır annelerinin sesini tüm dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Bu sesi duymayanlar utansın. Bu denli güçlü bir vicdan nöbetinin raporlarına yansıtmayanlar utansın.- AB'nin Ukrayna krizini tartıştığı zirvelerden neden Türkiye yok? Böylesi bir savaş ortamında hala önyargılarla hareket edilmesi büyük bir basiretsizliktir.- (Macron'a tepki) Türkiye'nin NATO üyeliğini sorguluyordu, gerçekle karşılaştı. NATO'nun Doğu kanadını güçlendirmeliyiz diyor. Türkiye egemen ve bağımsız bir devlet olarak kuşkusuz milli güvenliğini korumaya muktedirdir.'Bugün kalıcı barışı Türkiye sağlayacaktır'- Bugün kalıcı bir barış söz konusuysa bunu yapacak olan Türkiye'dir. Türkiye bunu yapmaya hazırdır. Model önerdiğiniz gibi bir anlayış ortaya çıkabilir ama geçmişte uygulanmış bir çok model vardır. Bu ve buna benzer güvenlik kaygılarının ortadan kaldırılması için yeni modeller de üretilebilir. Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti- Anneler ayağa çağrılmaz, annelerin ayağına gidilir. Diyarbakır annelerinin ayağına gitmek şereftir. Kendi evlatları için bu seslerini yükselten terör örgütlerine karşı bu duruşu oraya koyan asil insanlardır. Burada bir siyasi paranteze almak için siyasi sorgulamalarla yüzleşmemek için annelerin ayağına çağırmak son derece yanlıştır.- İstediğiniz kadar demokrasiden bahsedin. Bunların hepsi vicdan nöbetinin duruşuna çarpar ve geri döner.

https://tr.sputniknews.com/20220315/bahceli-kalpleri-vatan-sevgisi-ile-carpan-hekimlerin-hicbir-yere-gitmeyi-dusundukleri-yoktur-1054726684.html

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ömer çelik