https://tr.sputniknews.com/20220315/ak-partili-altunay-ciragan-caddesinde-kesilen-112-agac-icin-ibbye-ceza-verildi-1054732930.html

AK Partili Altunay: Çırağan Caddesinde kesilen 112 ağaç için İBB'ye ceza verildi

AK Partili Altunay: Çırağan Caddesinde kesilen 112 ağaç için İBB'ye ceza verildi

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, kansere yakalandığı belirtilerek kesilen Çırağan Caddesindeki 112 çınar ağacıyla ilgili, İBB'ye idari... 15.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-15T13:46+0300

2022-03-15T13:46+0300

2022-03-15T13:47+0300

türkiye

çırağan caddesi

ağaç

ağaç kesimi

ibb

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AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, Çırağan Caddesi üzerindeki 112 çınar ağacının kesilmesiyle ilgili basın açıklaması yaptı.Altunay, ağaçları kurtarmak için gerekli çalışmaların yapılmadığını, kesilirken de izin alınmadığını belirtti. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından İBB'ye ağaçları kestikleri için cezai işlem uygulandığını açıklayan Altunay, "Daha evvel Adalar'daki atları kurtarmak için gittiler, kurtarıp geldiler. Sonra 'Dünyanın en önde gelen hayvan bakım merkezleri dönemimizde yapıldı, İstanbul can dostlarımıza yuva olacak' dediler, o güzel mekanları onlara mezar ettiler. İşte yakın zamanda da şahit olduğumuz, asırlık çınar ağaçları da önleyici tedbirleri alınmadan kesilerek o güzelim tarihi dokuyu helak ettiler" dedi.'Tedavi edilebilirdi'Ağaçlardaki hastalığın ilk kez teşhis edilmediğini de hatırlatan Altunay, şöyle konuştu: "Bir gecede 39 tane ağacın kesilmesinin ne anlam ifade ediyor? Daha yıllar evvelinde bu hastalık tespit edildiğinde bununla mücadele edildi. Daha evvel de kesimler yapıldı ama, senede 4-5 adet ağaç kesilerek ve tedavi yöntemi kullanılarak yayılma önlendi. O ağaçlar kurtarılmıştı. Ne yazık ki şimdi baktığımızda üç tane kusuru net olarak gördük. Teknik açıdan da idari açıdan da hata var. En önemlisi bilimsel açıdan büyük yanlışlar var. Teknik açıdan diyorum çünkü, konunun uzmanlarınca yeterince araştırılmadan, incelenmeden böyle bir karar verilmiştir. İdari açıdan da bu Tabiat Varlıkları Koruma Komisyonu'nun doğal üyesi olan tek bir orman mühendisi var, karar alınırken maalesef bu toplantıda bulunmamış. İdari hatalardan biri de ne Anıtlar Kurulu'ndan ne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden herhangi bir yazı, talep, izin istenmemiştir. En önemlisi de kesmek için izin alınması gereken Orman Bölge Müdürlüğü'nden de maalesef bu izin de alınmamıştır. Bunun gereği olarak da Orman Bölge Müdürlüğü kesilen ağaçlarla ilgili idari para cezası da uygulamıştır. Üçüncüsü bilimsel olarak da bir yaklaşım olmamıştır. Bu hastalığın tespitinde daha evvel Marmara Üniversitesi hocalarımızdan Zeki Severoğlu'nun güzel tespitleri vardı. Bu hastalığı tespit edip, bir dizi önlem de almıştı. Onun önlemleri doğrultusunda bu tedaviler uygulanmış, bu hastalık kısmen engellenmiş ve ötelenmiş hatta yayılması da önlenebilmiştir."

türkiye

çırağan caddesi

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çırağan caddesi, ağaç, ağaç kesimi, ibb