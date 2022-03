https://tr.sputniknews.com/20220315/altinci-kattan-dusen-ozge-orucun-erkek-arkadasi-hakkinda-adli-islem-baslatildi-1054739474.html

Altıncı kattan düşen Özge Oruç'un erkek arkadaşı hakkında adli işlem başlatıldı

İstanbul Esenyurt'ta bir rezidansın altıncı katından düşerek hayatını kaybeden Özge Binnur Oruç'un annesi, kızının 6 sayfa not bıraktığını buna rağmen intihar... 15.03.2022, Sputnik Türkiye

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, Özge Binnur Oruç, 32 katlı bir rezidansın altıncı katından düşerek hayatını kaybetti. Dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda Oruç'un düştüğünü gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Oruç'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Cenazenin otopsi işlemlerinin bitmesinin ardından anne Nefise Oruç ve baba Ferhat Oruç cenazeyi teslim aldı. Yaşanan olayla ilgili konuşan aile, kızlarının neşe dolu biri olduğunu ifade etti.'Yükseklik korkusu vardı'Anne Nefise Oruç, kızının geride 6 sayfalık not bıraktığını söyledi. Nefise Oruç, "Dün öğlen 'anne beni işten çağırdılar, gidiyorum' dedi. Tamam kızım dikkat et dedim. Sonra sürekli aradım cevap vermedi. Çocuğum neşeliydi, öyle biri değildi. İş yerine gidip arkadaşlarıyla vedalaşmış. 2 aylık bir aşkla olacak olay değil. Kendini oradan aşağı atıp intihar edecek bir kız değildi" dedi.Kızının 6 sayfalık bir not bıraktığını belirten anne Oruç, "Notta ne annesini saymış ne babasını saymış. O çocuğun abisinin sevgilisine yazmış yazıyı. Benim yavrum annesini babasını unutmuş. 19 yıllık ömrünü 2 ay için mi kapattı. Benim evimin çiçeğiydi. Yükseklik korkusu vardı, yukarıdan aşağıya bakamıyordu" dedi.'İntihar edeceğine inanmıyorum'Baba Ferhat Oruç da kızıyla hep kardeş gibi olduklarını söyledi. Ferhat Oruç, "Aklım, mantığım ermiyor. Böyle bir şey beklemiyorum kızımdan. Kendi mücadelesini verebilen kızın 6. kattan intihar edeceğine inanamıyorum" diye konuştu.Cenazesi adli tıptan alınan 19 yaşındaki Özge Binnur Oruç, Esenyurt’ta bulunan Gülvadi Mezarlığı'na defnedilecek.Diğer yandan 'şüpheli ölüm' olarak kayıtlara geçen olayda, Özge Binnur Oruç'un rezidansta yaşamadığı gibi misafir giriş kaydının da bulunmadığını belirlendi.Site içerisindeki dairelerin çoğunun boş olması nedeniyle Oruç'un atladığı sırada çevrede herhangi bir ses veya olumsuz durumun fark edilmediği kaydedildi.Erkek arkadaşı hakkında adli işlem başlatıldıPolis, araştırmalarını sürdürürken, genç kızın erkek arkadaşı R.Ş.S.'nin olay saatinde 112'yi arayarak kız arkadaşına ulaşamadığını ve yaşamına son vermiş olabileceğine dair ihbarda bulunduğu ortaya çıktı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özge Binnur Oruç ile R.Ş.S.'nin Avcılar'da bulunan bir alışveriş merkezinde tartıştıkları, genç kızın buradan ayrıldığını belirledi.Kız arkadaşına ulaşamayan R.Ş.S.'nin bir süre beklediği, ardından kendisini arayan Oruç'un "Hakkını helal et" diyerek telefonu kapattığı tespit edildi.Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, R.Ş.S.'yi polis merkezine götürerek hakkında adli işlem başlatıldı.

